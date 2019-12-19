Katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’den ilk görüntüler

Geçtiğimiz ekim ayında yapılan Samsung Geliştiriciler Konferansında, Samsung yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 için bir tasarım sergilemişti. Tablet modundan yararlanabilmek için bir kitap gibi açılan ilk Galaxy Fold’un aksine serinin yeni telefonu, Motorola Razr gibi kapaklı ve iki aşamalı bir tasarıma sahip. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, köşeleri yumuşatılmış bir Infinity-O ekran ve kalın çerçevelerle çevrili bir şekilde tasarlanmış. Katlanmayı mümkün kılan menteşe ise cihaz ekranının alt kısmında yer alıyor.

Cihazın, açıldığında yüksek bir en boy oranı kazandığını gösteren görseller, aynı zamanda cihaz katlanırken ekranın, önceki Galaxy Fold cihazına göre herhangi bir kırışıklık göstermediğini de gözler önüne seriyor.

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Galaxy Fold 2’nin alt kenarında harici ve USB-C bağlantı noktaları bulunuyor ve cihazda 3,5 mm ses jakı yok gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında LED flaşla beraber, yatay şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumu yer alıyor. Kameranın yan kısmında ise zamanı ve bazı bildirimleri gösteren küçük bir ikincil ekran görülmekte. Cihazda bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olup olmadığına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta. Telefonun yapım kalitesi, premium kullanım vadeden bir amiral gemisinin daha yaklaştığını gözler önüne seriyor.

Güney Kore’den bir yayın, yakın zamanda Samsung Galaxy Fold 2 cihazının 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca, 1 inçlik harici bir ekrana sahip olduğunu da iddia etmişti. Görünen o ki sızan detaylar doğru gözüküyor. Raporlara göre Samsung yeni nesil Galaxy Fold 2’yi Şubat 2020’de Galaxy S11 serisiyle birlikte duyuracak, ek olarak önümüzdeki haftalarda tüm teknik özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor.