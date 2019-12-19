Akıllı Telefonlar
Katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’den ilk görüntüler
Geçtiğimiz ekim ayında yapılan Samsung Geliştiriciler Konferansında, Samsung yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 için bir tasarım sergilemişti. Tablet modundan yararlanabilmek için bir kitap gibi açılan ilk Galaxy Fold’un aksine serinin yeni telefonu, Motorola Razr gibi kapaklı ve iki aşamalı bir tasarıma sahip. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, köşeleri yumuşatılmış bir Infinity-O ekran ve kalın çerçevelerle çevrili bir şekilde tasarlanmış. Katlanmayı mümkün kılan menteşe ise cihaz ekranının alt kısmında yer alıyor.
Cihazın, açıldığında yüksek bir en boy oranı kazandığını gösteren görseller, aynı zamanda cihaz katlanırken ekranın, önceki Galaxy Fold cihazına göre herhangi bir kırışıklık göstermediğini de gözler önüne seriyor.
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Galaxy Fold 2’nin alt kenarında harici ve USB-C bağlantı noktaları bulunuyor ve cihazda 3,5 mm ses jakı yok gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında LED flaşla beraber, yatay şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumu yer alıyor. Kameranın yan kısmında ise zamanı ve bazı bildirimleri gösteren küçük bir ikincil ekran görülmekte. Cihazda bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olup olmadığına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta. Telefonun yapım kalitesi, premium kullanım vadeden bir amiral gemisinin daha yaklaştığını gözler önüne seriyor.
Güney Kore’den bir yayın, yakın zamanda Samsung Galaxy Fold 2 cihazının 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca, 1 inçlik harici bir ekrana sahip olduğunu da iddia etmişti. Görünen o ki sızan detaylar doğru gözüküyor. Raporlara göre Samsung yeni nesil Galaxy Fold 2’yi Şubat 2020’de Galaxy S11 serisiyle birlikte duyuracak, ek olarak önümüzdeki haftalarda tüm teknik özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A50 aralık ayı güncellemesi aldı
Samsung Galaxy A50, geçtiğimiz yılın en iyi orta sınıf akıllı telefonlarından biriydi. Samsung, A50s ve A51 modellerini duyurmuş olsa da, serinin ilk telefonu için güncellemeleri unutmuş değil. Şirket, aralık ayı için bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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Samsung Galaxy A50 aralık ayı yazılım güncellemesi detayları neler?
Yaklaşık 640 mb boyutlarında olan güncelleme, A505FDDU3ASL5 / A505FODM3ASL5 / A505FXXUASL3 versiyon sürümleriyle karşımıza çıkıyor ve aralık ayı güvenlik iyileştirmelerini de içeriyor.
Güncelleme içerisinde yer alan gelişmelere baktığımızda şu maddelere yer verilmiş:
- Kamera stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
- Kamera çekim kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.
- Wi-Fi bağlantısında ve stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
- Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.
- Diğer çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
- Hata düzeltmeleri yapıldı.
- Bazı yeni özellikler eklendi.
- Çok daha ileri performans iyileştirmeleri yapıldı.
Güncellemenin şuan için sadece Hindistan’da yayınlandığını söyleyelim. Fakat ilerleyen günlerde tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kullanıcılara yayınlanacağını öngörüyoruz.
Samsung Galaxy A50 modeli için Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesinin ise 2020 nisan ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor. Fakat Samsung‘un bu güncelleme programını daha öne çekmesi durumu da konuşulan konular arasında. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Galaxy A50, beklenenden çok daha erken bir sürede Android 10 sürümüyle kullanıcılarına kavuşabilir.
Akıllı Telefonlar
ABD Hükumeti, Huawei yasağını meclisten geçirdi!
ABD Hükumeti, Huawei için aldığı kararları, bir bir uygulamaya devam ediyor. Amerikan firmaların, Huawei ile çalışmalarını engelleyecek yeni yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi.
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Meclisi gelen yasaya göre hükumet, ABD’li küçük telekomünikasyon şirketleri için 1 milyar dolar tahsis ederek şüpheli gördüğü iletişim araçlarını ortadan kaldırmak istiyor. Bu da akıllara ilk olarak Huawei’nin ülkede yapmış olduğu iletişim yatırımlarını akla getiriyor. Bildiğiniz üzere, kriz ilk olarak Huawei’nin ABD tarafından ülkede casusluk faaliyetleri yürütmesiyle başlamıştı.
Kongrede yapılan ve hem demokratların hem de Cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD’nin kablosuz geleceği için ağlarımıza yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar, ABD’nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit unsuru oluşturuyorlar. Haberleşme imkanlarımız bu firmaların eline teslim edilemez.” dedi.
Kararın bu hafta senato onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklenmesi bekleniyor. Böylece firma, büyük pazarlardan biri olan Amerika’da kan kaybetmeye devam edecek.
Akıllı Telefonlar
Note 10 ailesi için stabil OneUI 2.0 yolda!
Note 10 ve Note 10+ kullanıcıları da S10 ailesinde olduğu gibi erken vakitte güncellemeye erişmeye başladılar. Bildiğiniz gibi S10’un son betasının ardından ilk kez Almanya’ya stabil sürüm dağıtımına geçilmişti.
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Samsung bu sene bizi hayrete düşüren hamleler yapmaya devam ediyor. Güncelleme dağıtımında en geride kalan şirketlerden biri olan firma bu sene hızlı bir atak yaparak, Android güncellemelerinin gönderme sürecini hızlandırma kararı almıştı.
Bu kararla birlikte, firmanın doğru bir stratejik yol izlediğini düşünüyoruz. Bu senenin bayrak gemi modelleri olan Note 10 ve Note 10+ için Android 10 tabanlı, stabil OneUI 2.0 yükseltmesini kullanıcılara sağlamaya başladı.
Firmanın yayınladığı güncelleme takviminde, Note serisinin 20 Ocakta Android 10’a kavuşacağı belirtilmişti. Samsung, görünen o ki beta programını sonlandırmış ve daha erken bir tarihte güncellemeyi dağıtıma çıkartmış.
Yukarıdaki ekran fotoğrafından da görebileceğiniz üzere güncellemenin boyutu 2GB’a yakın ve Android 9’a nazaran içerisinde birçok değişikliği barındırıyor. Yükseltme, yakın bir zamanda diğer bölgeler için de erişebilir hale gelecektir. Sürekli olarak bildirimlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.