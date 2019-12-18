Uygulama
Samsung Pay 2020’de daha fazla ülkede kullanıma sunulacak
Mobil ödeme servisi Samsung Pay, 2020 yılında birçok yeni ülkeye giriş yapacak. Resmi açıklamalara göre servis aktif olarak 26 ülkede kullanılabiliyor. Atılacak bu adımla beraber mobil ödeme servisinin aünya genelinde popülaritesini artması hedeflenmekte.
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Teknoloji kullanımına bağlı olarak günümüzde ödeme sistemlerinde de dijitalleşme yoluna gidiliyor. Samsung, 2015 yılında tanıttığı “Pay” isimli servis ile mobil alanda daha kolay alışveriş yapılmasını hedefledi. 26 ülkede etkin olarak kullanılan ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazarda bulunmuyor. Dijital cüzdan ve mobil ödeme sistemleri ile Güney Kore’de 14 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Samsung Pay, 2020’de daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.
Bölgesel iş ortakları ile yapılan anlaşmalar sonrasında birçok ülkede faal duruma getirilecek sistem için geçtiğimiz yıl Endenozya için harekete geçilmişti. 58 milyon genç nüfusu ile önemli bir pazar haline gelen Endenozya’da Pay hizmeti aktif olarak kullanılabilmekte. Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada; yeni pazarlara girişte bölgesel iş ortakları ile servis üzerinde iyileştirme ve geliştirmlerin olacağı belirtildi. Geçtiğimiz ay ise mobil ödeme servisine “Pay Cash” adı verilen bir özellik eklenmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar dijital ön ödemeli karta sahip olabiliyor, alışverişlerini bu kart üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Uygulamaya eklenilen bir başka özellik ise uluslararası transfer servisi olmuştu. Uluslararsı alanda bulunan tüketicilerin para transferine olanak sağlayan hizmet uygulama içerisine entegre edilmişti.
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Spotify Wrapped ile 2019 özetinizi görün!
Dünya genelinde oldukça fazla kullanılan müzik dinleme uygulaması Spotify, Wrapped özelliği size 2019 yılı için bir özet sunuyor.
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Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcı sayısına sahip müzik dinleme uygulaması Spotify ile 2019 yılındaki enlerinizi görebilir, ne kadar süre bu enleri dinlediğinizi öğrenebilirsiniz. spotify.com/tr/wrapped adresinden ulaşabileceğiniz özellik, en fazla dinlediğin sanatçıyı sizlere gösterirken, en fazla dinlediğiniz müziği ve o müziği ne kadar dinlediğinizi sizlere gösteriyor. Ayrıca en çok dinlediğiniz sanatçıları sizler için sıralıyor.
Wrapped ile kaç farklı ülkeden kaç farklı sanatçı dinlediğini görebiliyorken, kaç yılından beri abone olduğunuzu da sizlere bildiriyor. Aynı zamanda hangi yılda kaç dakika şarkı dinlediğinizi de bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Sadece 2019 yılının enleri değil abone olduğunuz yıldan bu yana sizin için en iyi sanatçıları ve müzikleri gösterebiliyor. Ayrıca arkaplanda bu yıl en çok dinlediğiniz müzikte sizlere bu sırada eşlik ediyor.
Farklı 11 sayfadan oluşan özellik, sol taraftaki düğmeden geçilebiliyor ve bu şekilde enlerinize ulaşabiliyorsunuz. Eğer sizde Spotify Premium üyesi iseniz, yukarıda belirttiğimiz siteden özelliğe erişebilirsiniz. Tabi bu özelliğe erişmek için şirket sizden kullanıcı girişi yapmanızı bekliyor. Kullanıcı girişi yaptığınızda sizleri, renkli bir ekran karşılıyor ve bir zaman tüneli içerisine giriyorsunuz.
Eğer sizde bu yılın Spotify enlerinizi görmek istiyorsanız, spotify.com/tr/wrapped adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Instagram hikayelerini gizlice indirip izleten internet sitesi!
Bir Türk girişimi olan storieswatch.com, hesabı gizli olmayan kişilerin hikayelerini onlar sizi görmeden izlemenizi ve indirmenizi sağlıyor.
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Türk girişimi olan storieswatch.com ile hikayesini izlemenizi görmesini istemediğiniz kişilerin hikayelerini anonim bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca bu hikayeleri sadece görmekle kalmayıp bu site üzerinden indirebilirsiniz.
Tüm bunları yapabilmek için Storieswatch’un sitesine girip hikayelerini görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını istenilen alana yazmalısınız. Sonrasında açılan sayfada o kişinin profil bilgilerini, takip, takipçi ve gönderi sayılarını göreceksiniz. Sayfanın hemen altında kullanıcının son 24 saatte paylaştığı tüm hikayeleri göreceksiniz. İstediğiniz hikayeyi, sağ alt köşesinde yer alan indir butonu ile bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Son olarak bu işlemlerin, sadece herkese açık hesaplarda çalıştığını söylemeden geçmeyelim.
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Instagram, mesajları renklendiriyor!
Instagram, oldukça popülerleşen hikayeler kısmını bildiğiniz gibi Facebook ile paylaşmıştı. Şimdi ise Instagram, Facebook’un bir özelliğini kendi bünyesine ekliyor.
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Instagram, bilindiği gibi kullanıcılarının yaşlarına göre deneyim sunmak için, tüm yeni kullanıcılarından bir doğum tarihi girmelerini istemişti. Bu şekilde kullanıcılarının yaşlarına göre deneyimler sunacak ve platformu geliştirmesine yardımcı olacak. Sosyal medya devi şimdi ise farklı bir geliştirmenin üzerinde çalışıyor.
Bilindiği gibi platform mesajları sade ve renksiz bir şekilde görünüyordu. Yapılacak yeni güncelleme ile mesaj metinleri ve kutuları renklenecek ve bu şekilde mesajlar kısmında daha şık bir hava yaratılacak. Bu geliştirme bazı kullanıcılara şimdiden verilmeye başladı lakin dünya gelindeki kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor.