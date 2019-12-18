Mobil ödeme servisi Samsung Pay, 2020 yılında birçok yeni ülkeye giriş yapacak. Resmi açıklamalara göre servis aktif olarak 26 ülkede kullanılabiliyor. Atılacak bu adımla beraber mobil ödeme servisinin aünya genelinde popülaritesini artması hedeflenmekte.

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Teknoloji kullanımına bağlı olarak günümüzde ödeme sistemlerinde de dijitalleşme yoluna gidiliyor. Samsung, 2015 yılında tanıttığı “Pay” isimli servis ile mobil alanda daha kolay alışveriş yapılmasını hedefledi. 26 ülkede etkin olarak kullanılan ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazarda bulunmuyor. Dijital cüzdan ve mobil ödeme sistemleri ile Güney Kore’de 14 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Samsung Pay, 2020’de daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.

Bölgesel iş ortakları ile yapılan anlaşmalar sonrasında birçok ülkede faal duruma getirilecek sistem için geçtiğimiz yıl Endenozya için harekete geçilmişti. 58 milyon genç nüfusu ile önemli bir pazar haline gelen Endenozya’da Pay hizmeti aktif olarak kullanılabilmekte. Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada; yeni pazarlara girişte bölgesel iş ortakları ile servis üzerinde iyileştirme ve geliştirmlerin olacağı belirtildi. Geçtiğimiz ay ise mobil ödeme servisine “Pay Cash” adı verilen bir özellik eklenmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar dijital ön ödemeli karta sahip olabiliyor, alışverişlerini bu kart üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Uygulamaya eklenilen bir başka özellik ise uluslararası transfer servisi olmuştu. Uluslararsı alanda bulunan tüketicilerin para transferine olanak sağlayan hizmet uygulama içerisine entegre edilmişti.