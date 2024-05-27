Apple katlanabilir iPhone için çığır açan bir patent aldı. Apple’ın katlanabilir iPhone çıkarmamasının ardındaki nedenin, yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarını karşılayan bir tasarım oluşturamamak olduğu söyleniyordu. Ancak yeni bir patent, Apple’ın bu sorunu aşabileceğini gösteriyor. Şirket, kendini tamir edebilen bir katlanabilir ekran tasarımı geliştirmiş olabilir.

Apple, Kendi Kendini Onarabilen Katlanabilir iPhone Üzerinde Çalışıyor

“Esnek Ekran Kapak Katmanlarına Sahip Elektronik Cihazlar” adlı patent katlanabilir bir cihazın ekranının üç ana parçadan oluşabileceğini gösteriyor. Bu parçalar, iki sert ekran ve bunları birleştiren esnek bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu tasarımda, ekranın tamamına veya yalnızca esnek bölgeye kendini onaran bir katman eklenebilir. İlki daha kapsamlı koruma sağlarken, maliyeti de artırabilir.

Apple, kendi kendini onarma özelliğinin nasıl çalışacağı konusunda çok fazla detay sunmasa da patent, bu teknolojinin bir “elastomer tabakası” içerebileceğini belirtiyor. Bu malzeme esneyebilir ve orijinal şekline geri dönebilir; bu da kendi kendini onaran katlanabilir ekran için oldukça işlevsel bir özellik gibi görünüyor. Bu ekranın düşmelere karşı dayanıklılığı da elastiklik katsayısı arttığı için daha yüksek olacaktır. Bu görüntülenme konusunda dezavantajlar yaratacak mı bilemiyoruz. Bunu gerçek ürün çıktığında göreceğiz.

Patentin dikkat çeken bir diğer noktası, ekranın “hiçbir uyarı olmadan” kendini iyileştirebileceği iddiası. Bunun yanı sıra, kendi kendini iyileştirme süreci “ısı, ışık, elektrik akımı veya başka türde dış uyaranlar” ile de başlatılabilir veya hızlandırılabilir. Bu durumda ekran, kendi kendini onaran malzemeyi ısıtmak için kullanılabilecek şeffaf iletkenlere sahip bir “ısıtma katmanı” içerebilir. Apple katlanabilir telefon oldukça gelişmiş bir üretim sürecine sahip olacak gibi.

Apple, bu teknolojinin sadece telefonlarda değil, dizüstü bilgisayarlar, saatler ve diğer küçük ürünlerde de kullanılabileceğini belirtiyor. Hatta, patentte bu teknolojinin tek bir sert ekranlı cihazlarda bile işe yarayabileceği ifade ediliyor. Zamanında LG G Flex modelinde de benzer bir teknoloji kullanıldığını iyi hafızaya sahip HWP okurları hatırlayacaktır.

Apple’ın bu yeni teknolojiyi geliştirmesi, şirketin katlanabilir cihazlar konusundaki potansiyelini önemli ölçüde artırabilir. Apple, mükemmeliyetçi yaklaşımıyla biliniyor ve genellikle piyasaya sürmeden önce ürünlerinin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin oluyor. Bu nedenle, katlanabilir iPhone gibi kırılgan ürünlerde, dayanıklılığı artırmak için kendi kendini onaran ekranlar önemli bir adım olabilir.

Bu teknolojinin, Apple’ın popüler teknoloji ürünlerinin tamir edilebilirliğini inceleyen Avrupa Birliği (AB) gibi düzenleyiciler nezdinde de olumlu bir etki yaratabileceği öngörülüyor. Cihazlarının kendi kendini onarabildiğini söyleyebilmek, Apple’a bu alandaki baskıyı hafifletme şansı tanıyabilir.

Elbette, bunun sadece bir patent başvurusu olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple’ın bu teknolojiyi mevcut bir ürüne entegre edeceğine dair bir garanti yok. Ancak, şirketin katlanabilir teknolojiyle ilgili birçok patent başvurusu yaptığı ve bu konuda pek çok söylentinin dolaştığı göz önüne alındığında, katlanabilir iPhone modelinin gelecekte piyasaya sürülmesi sürpriz olmayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple katlanabilir telefon nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!