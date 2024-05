Yeni DOOM oyunu, DOOM: The Dark Ages için sürpriz bilgiler geldi. DOOM Eternal oyununun üzerinden dört yıl geçmişken, id Software hız kesmeden yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, DOOM serisi büyük bir değişimle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan alınan raporlar, yeni DOOM oyununun Ortaçağ temasına sahip olacağını gösteriyor.

DOOM Serisi Ortaçağ’a Geri Dönüyor: DOOM: The Dark Ages Geliyor!

Bu yeni oyun, DOOM: The Dark Ages adıyla anılacak ve görünüşe göre DOOM serisinin kökenlerine inecek. İlk olarak geçen yaz FTC aracılığıyla sızdırılan bilgilere göre, oyunun çalışma başlığı DOOM: Year Zero idi. Ancak şimdi, DOOM: The Dark Ages ismiyle Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde tanıtılacağı kesinleşti desek yanlış olmaz.

DOOM: The Dark Ages, modern DOOM oyunlarının aksine daha yavaş tempolu ve derinlemesine bir hikaye anlatımı sunmayı hedefliyor. Oyun yönetmeni Hugo Martin, önceki açıklamalarında DOOM’un temposunu düşürmek ve oyunculara devasa bir canavar kamyonu kontrol ediyormuş hissi vermek istediğini belirtmişti. Bu da, Doom Slayer’ın modern güç ve silahlarını edinmeden önceki döneme odaklanacak bir oyun temasına uyuyor.

Argent D’nur’un Gece Nöbetçileri’nin, geleneksel şövalye dokunuşuyla silahlara ve diğer ekipmanlara erişimi olduğu biliniyor. Ancak, DOOM: The Dark Ages, Doom Slayer’ın bu tarikatla karşılaşmasından önceki dönemi anlatabilir. Yani yeni DOOM oyunu gerçekten de serinin kökenlerine inecek ve hikayenin başlangıcını anlatacak.

Night Sentinels, Doom Slayer ile birlikte Cehennem güçlerine karşı savaşan insan benzeri varlıklardan oluşan, ortaçağ şövalyelerinden esinlenilmiş bir tarikat olarak biliniyor. Yeni oyunla birlikte, bu tarikatın hikayesi daha da derinleşecek gibi görünüyor.

Yeni DOOM Oyunu PlayStation’a Çıkacak mı?

Son raporlara göre, DOOM: The Dark Ages sadece Xbox ve Windows PC’ye değil, aynı zamanda PlayStation platformuna da gelecek. Microsoft cephesinin Zenimax ve dolayısıyla id Software’i satın almasının ardından, DOOM serisinin çoklu platform stratejisi devam ediyor. Xbox Games Showcase 2024’te tanıtılacak oyunlar arasında DOOM: The Dark Ages’in de bulunacağı ve bu oyunun Xbox Game Pass platformuna dahil edileceği belirtiliyor.

DOOM: The Dark Ages’in pazarlama stratejisinin, Call of Duty Black Ops 6 gibi diğer büyük oyunlarla birlikte güçlü bir Xbox vurgusu taşıması bekleniyor. 9 Haziran 2024’te düzenlenecek olan Xbox Games Showcase 2024, DOOM hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Sonuç olarak, DOOM: The Dark Ages, serinin köklerine inen ve oyunculara yeni bir deneyim sunan bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Hem Xbox hem de PlayStation platformlarında yer alacak bu yeni oyun, DOOM serisinin hayranlarını bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

