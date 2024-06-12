Apple, henüz katlanabilir ürünler pazarına adım atmış değil, ancak şirketin bu alana yönelik ciddi hazırlıklar yaptığı bildiriliyor. Apple’ın ürün serisini yeniden şekillendirme çabaları, dayanıklılık ve ileri teknoloji geliştirme ihtiyaçlarıyla birlikte, piyasaya sürülmeden önce pazarın hazır olup olmadığını değerlendirmesine neden oluyor. Daha önce Apple’ın katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesini engelleyen en büyük faktörlerden biri olarak kırışıklık sorunu gösterilmişti. Ancak, yeni geliştirilen mekanizmalar sayesinde şirket, nihayet katlanabilir cihazın bir versiyonunu piyasaya sürme konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor.

2026’da katlanabilir iPhone mu geliyor?

Görünüşe göre Apple, 2026 yılına kadar katlanabilir iPhone’u piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu cihaz için “etrafı saran ekran” tasarımını kullanmayı hedefliyor. Bu tasarım, ekranın telefonun gövdesinin etrafını sarması ve böylece kırışıklık sorununu minimize etmesi üzerine kurulu. Şirket, katlanabilir iPhone’un ekranının görünürlüğünü artırmak ve kırışıklığı en aza indirmek için çeşitli tekniklerle dahili testler gerçekleştiriyor. 9to5mac’in bildirdiğine göre, Haitong International analisti Jeff Pu, bir yatırımcı notunda Apple’ın katlanabilir cihaza yönelik tasarım planlarını açıkladı.

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Samsung, OnePlus ve Google gibi şirketler halihazırda kendi katlanabilir telefonlarını piyasaya sürdü ve bu alanda belirli bir yer edindiler. Ancak bu şirketlerin hiçbiri ekran kırışıklığı sorununu tamamen ortadan kaldıramadı. Apple, katlanabilir telefon kategorisinde rekabetin gerisinde kalmış durumda çünkü Samsung gibi firmalar yıllardır bu segmentte güçlü bir varlık gösteriyor. Buna rağmen, Apple’ın son geliştirmelerle bu trende ayak uydurması ve ekran kırışıklığı sorununu en aza indirerek rekabette önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

Apple’ın yeni katlanabilir iPhone’u, Huawei Mate Xs 2 ile benzer bir “etrafı saran katlanabilir tasarım” kullanabilir. Bu tasarım, telefonun gövdesinin etrafında yer alan bir ekranı içeriyor ve böylece katlanmamış panelde herhangi bir kesinti olmaksızın kusursuz bir deneyim sunuyor. Bu tür bir tasarım, dışa doğru katlanabilir formatı mümkün kılmak için kullanılan Falcon Kanat Menteşesi sayesinde elde ediliyor. Apple, bu tasarımı kullanarak katlanabilir cihazlardaki ana sorunu ortadan kaldırmayı ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Önceki raporlar, Apple’ın önümüzdeki yıl ThinkPad’in X1 Fold’un tasarımını yansıtan 20,3 inçlik hibrit katlanabilir bir cihazı piyasaya sürme planlarını vurgulamıştı. Yatırımcı notunda, katlanabilir iPhone’un dahili özelliklerine ilişkin sınırlı bilgi sunulmuş olsa da, Apple’ın bu niş segmente adım atması, genel katlanabilir pazarının dinamiklerini değiştirebilir ve Samsung’un sektördeki liderliğini sarsabilir.

Apple’ın katlanabilir cihaz pazarına giriş yapması, teknoloji dünyasında büyük bir merak ve heyecan uyandırıyor. Şirketin bu alandaki ilerlemeleri, hem kullanıcılar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Apple, dayanıklılık ve teknoloji geliştirme konusunda yaptığı çalışmalarla, katlanabilir cihazlarını piyasaya sürmeden önce pazarın tüm gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. 2026 yılına kadar katlanabilir iPhone’un piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu yeni cihazın, Apple’ın teknoloji dünyasındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.