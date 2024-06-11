Apple, iPhone kullanıcılarına cihazlarının pil seviyeleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yenilikçi bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. Özellikle iPhone 15 modelleriyle tanıtılan pil sağlığı özellikleri, kullanıcıların pil ömrünü ve performansını optimize etmelerine yardımcı oluyor. Optimize Edilmiş Pil Şarjı, %80 limit ve pil sağlığına yönelik diğer ayarlar iOS 18 ile kullanıcıların cihazlarının çalışma süresi ile pil sağlığı arasında dengeli bir tercih yapmalarını sağlıyor.

İçindekiler iOS 18 şarj limiti ile geldi

iOS 18 şarj limiti ile geldi

Ancak, iOS 18 ile bu kontrol seviyesinin daha da ileri taşınacağı belirtiliyor. Yeni güncelleme, kullanıcıların cihazlarının şarj düzeyini yüzde 5’lik artışlarla ayarlamalarına imkan tanıyarak, pil ömrü ile kullanım süresi arasında en uygun dengeyi bulmalarına yardımcı oluyor. Bu yeni özellik, pilin yüzde 90 seviyesine kadar şarj edilmesini mümkün kılarak, pil ömrünü uzatmayı ve cihazın performansını artırmayı hedefliyor.

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Önceki iPhone modellerinde şarj seviyesi yüzde 80 veya yüzde 100 olarak ayarlanabiliyordu. Ancak bu iki seçenek arasındaki boşluk, kullanıcıların pil ömrü ve performans arasında zor bir tercih yapmasına neden oluyordu. iOS 18 ile birlikte bu durum değişiyor. Apple Hub’ın paylaştığı bilgilere göre, artık yüzde 80’in en düşük olduğu beş farklı şarj seviyesi bulunacak ve bu seviyeler yüzde 5’lik artışlarla ayarlanabilecek. Böylece kullanıcılar, pil ömrü ve cihaz çalışma süresi arasında en uygun dengeyi sağlayabilecekler.

Bu yeni seçenekler, özellikle yüzde 90 şarj seviyesinin ideal bir nokta olarak öne çıktığını gösteriyor. iPhone 16 modellerinin daha büyük pillerle gelmesi beklenirken, gelecekteki alıcılar bu ayarları değiştirerek en iyi performansı elde etme şansına sahip olacaklar. Bu da kullanıcıların iPhone’larını daha uzun süre kullanmalarını ve pil sağlığını korumalarını sağlayacak.

Charge limit in iOS 18 pic.twitter.com/zcSUTT9tkG — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

Ancak, bu özelliklerin yalnızca iPhone 15 serisi için mi yoksa daha eski modeller için de geçerli olup olmayacağı konusunda belirsizlikler mevcut. iOS 18’in ilk geliştirici beta sürümünü daha eski bir cihaza indirip yükleyen kullanıcılar, bu seçeneklerin mevcut olup olmadığını test edebilir ve deneyimlerini paylaşabilirler. Bu konuda yapılacak kullanıcı geri bildirimleri, Apple’ın daha eski modeller için de benzer özellikler sunup sunmayacağı konusunda önemli ipuçları verebilir.

Apple’ın bu yeni özellikleri, kullanıcıların cihazlarını daha verimli kullanmalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda pil sağlığını da korumalarına yardımcı olacak. iOS 18 ile gelen bu yenilikler, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Kullanıcıların geri bildirimleri ve deneyimleri, Apple’ın gelecekteki güncellemelerinde de önemli rol oynayacak.

Sonuç olarak, Apple’ın iOS 18 ile sunduğu yeni pil yönetimi özellikleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, cihazlarının şarj seviyelerini daha esnek bir şekilde ayarlayarak, pil ömrünü uzatabilir ve cihazlarının performansını en üst düzeye çıkarabilirler. Bu da Apple’ın kullanıcı memnuniyetini artırma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.