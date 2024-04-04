Katlanabilir iPhone ile ilgili son haberler, Apple hayranlarını heyecanlandırırken, şirketin bu alandaki ilerlemesiyle ilgili belirsizlikler devam ediyor. Son zamanlarda ortaya çıkan raporlar, Apple‘ın katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş planlarını yeniden değerlendirdiğini ortaya koyuyor. DigiTimes’ın kaynak gösterdiği rapora göre, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun piyasaya sürülme tarihi 2026’nın dördüncü çeyreğinden 2027’nin ilk çeyreğine ertelendi. Bu haber, katlanabilir bir iPhone’un piyasaya sürülme tarihini erteleyerek, bekleyenlerin heyecanını biraz daha erteleyebilir.

Samsung’un başarılı katlanabilir cihazlarına rağmen, Apple’ın katlanabiliri ilgili endişeleri ve gecikmeleri sürüyor. Teknolojinin olgunlaşma düzeyi ve yüksek standartları karşılaması gerektiği konusundaki endişeler, Apple’ın katlanabilir iPhone’unun piyasaya sürülme tarihini etkiliyor gibi görünüyor. Bu gecikme, Samsung’un katlanabilir cihazlar konusundaki hakimiyetini artırmasına olanak tanıyor.

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Ancak, Apple’ın katlanabiliri için bileşen tedariki konusunda değişiklik yapmadığı belirtiliyor. Önde gelen ekran sağlayıcıları, esnek ekranlar sağlamaya hazırlanıyorlar, bu da Apple’ın katlanabiliri için önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

Raporlar ayrıca, Apple’ın katlanabilir iPhone için iki olası tasarımı düşündüğünü öne sürüyor. Bir tasarım, Galaxy Z Fold’a benzer şekilde dış ve iç ekranlarla daha büyük bir kitap tarzı cihazı içerirken, diğer tasarım kapaklı tarzda katlanabilir bir yapıya sahip ve Galaxy Z Flip serisine benzerlik gösteriyor.

Ancak, Apple’ın katlanabilir iPhone’unun kesin piyasaya sürülme tarihi hala belirsizliğini koruyor. Cupertino merkezli şirketin bu teknoloji üzerinde çalışmaya devam ettiği açıkça ortada, ancak ne zaman piyasaya sürüleceği tam olarak belli değil. Bu durum, Apple hayranlarının sabırsızlıkla beklediği bir gelişme olarak değerlendiriliyor.