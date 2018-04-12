Kaspersky Lab Türkiye’deki Siber Güvenlik Eğilimlerini Açıkladı

Kaspersky Lab’in Global Araştırma ve Analiz Ekibi’nden (GReAT) uzmanları ve etkinliğe davet edilen diğer uzmanlar, Nesnelerin İnterneti için güvenlik, blockchain teknolojisi ve hedefli saldırılardaki artışın yanı sıra sağlık altyapısına yönelik tehditler gibi konular hakkında görüşlerini bildirdiler.

Etkinlikte Kaspersky Security Network’ün 2018’in ilk çeyreğine ilişkin istatistikleri paylaşıldı. Yerel tehditlerden etkilenme konusunda (USB, CD ve DVD’lerle yerel ağlarda yayılan zararlı yazılımlar) genel bir artış görülen verilerde, kullanıcı sayısının %61,8’i etkilenen Kenya ilk sırayı aldı. Onu %56,8 ile Nijerya, %50,8 ile Umman ve %55,6 orana sahip Mısır ve Lübnan takip etti. Türkiye bu alanda %46,2 ile en düşük orana sahip oldu.

Aynı döneme ait istatistiklerde, internet kaynaklı tehditlerde de kayda değer bir artış gözlendi. Suudi Arabistan’da kullanıcıların %30,2’si zararlı yazılımlardan etkilenirken, %28,8 oranlı Mısır ve Umman ikinciliği paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise %27,4 ile takip etti. Diğer yandan, META bölgesinde saldırılardan etkilenen kullanıcı sayısı ise Güney Afrika’da (%48,8 yerel, %19,6 internet kaynaklı tehditler) görüldü.