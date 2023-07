Önümüzdeki hafta 11 Temmuz’da tanıtımı yapılacak olan Nothing Phone (2), Youtuber MKHBD (Marques Brownlee) tarafından ön incelemesi yapıldı. Telefonun tasarımı ve glyph özelliklerinin birkaçına değindi. Bunun yanında kimi özelliklerine de vurgu yaptı.

Phone (1) modelinden çokta farklı bir tasarım ortaya koymayan Phone (2) ufak dokunuşlarla görünümü daha şık hale getirilmiş. Alüminyum kasayla gelen telefonun arkasındaki cam malzeme artık oval şekilde geliyor ve ele daha rahat oturuyor gibi duruyor. Bunun yanında artık siyah ve beyaz renk yerine, koyu gri ve beyaz renklerle gelecek.

6.7″ FHD+ OLED ekranla gelmesi beklenen Nothing Phone (2) 120Hz ekran tazeleme oranına sahipken, ön kamera sol üst köşeden ekranın ortasına alınmış. İşlemci tarafında Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alması resmi kaynaktan açıklanmıştı. Android 13 tabanında NothingOS 2.0 işletim sisteminde çalışan telefon 3 ana Android güncellemesi ve 4 sene de güvenlik güncellemesini alacak. 4700 mAh bataryaya ev sahipliği yapması beklenen Phone (2), 45W şarj desteğiyle hızlı dolum gerçekleştirmesi de beklenenler arasında.

Peki siz çok yakında tanıtılacak olan Nothing Phone (2) hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk versiyonuna göre geliştirmeler var mı? İlk versiyonunun çok ses getirmesinden sonra ikinci versiyonu da merakla bekliyor musunuz? Ülkemizde 14.000 TL – 15.000 TL aralığında satılan Nothing Phone (1)’den sonra Phone (2) sizce ne kadar fiyatla satışa çıkar? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

