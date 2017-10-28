Amazon Key Servisi ile Kargolar Evin İçerisine Kadar Geliyor

12 yıl önce Prime servisi maksimum iki gün içerisinde siparişleri teslim etmeye başlayan Amazon, yeni duyurduğu Key servisi ile bunu bir adım ileri taşıyor.
Amazon yıllar içerisinde siparişleri daha hızlı ulaştırma konusunda oldukça yol kattetti. Hatta şirket bazı siparişlerde aynı gün teslimat seçeneğinin yanı sıra bir ya da iki saat içinde teslimat seçenekleri de sunuyor. Şirket şimdi bunu ileri götürerek teslimat sırasında evde olmayan müşterilerinin siparişlerini de teslim edebiliyor.
Amazon Key servisi ile teslimat anında evde olmayan müşterilerin siparişleri de teslim edilebilecek. Smart Cam ve akıllı kilit sistemi ile siparişi getire kargocu eve gelebiliyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan Smart Cam, birçok kablosuz cihaz tarafından kullanılan Zigbee protokolü üzerinden akıllı kilit aracılığı ile kapıyı açabiliyor.
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