Amazon Key Servisi ile Kargolar Evin İçerisine Kadar Geliyor

12 yıl önce Prime servisi maksimum iki gün içerisinde siparişleri teslim etmeye başlayan Amazon, yeni duyurduğu Key servisi ile bunu bir adım ileri taşıyor.

Amazon yıllar içerisinde siparişleri daha hızlı ulaştırma konusunda oldukça yol kattetti. Hatta şirket bazı siparişlerde aynı gün teslimat seçeneğinin yanı sıra bir ya da iki saat içinde teslimat seçenekleri de sunuyor. Şirket şimdi bunu ileri götürerek teslimat sırasında evde olmayan müşterilerinin siparişlerini de teslim edebiliyor.

Amazon Key servisi ile teslimat anında evde olmayan müşterilerin siparişleri de teslim edilebilecek. Smart Cam ve akıllı kilit sistemi ile siparişi getire kargocu eve gelebiliyor. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan Smart Cam, birçok kablosuz cihaz tarafından kullanılan Zigbee protokolü üzerinden akıllı kilit aracılığı ile kapıyı açabiliyor.

Siparişi teslim edecek olan kargocu paket üzerindeki barkodu tarayarak Amazon’un bulut servisine gönderiyor. Eğer sipariş doğruysa bulut servisinden kameraya mesaj gönderiliyor ve kamera video kaydetmeye başlıyor. Taşıyıcı uygulamaya gelen onayı kabul ederek kapıyı açabiliyor. Key servisi sadece teslimat için değil, temizlik servisi veren şirketler gibi üçüncü parti servisler için de kullanılabilecek. Kamera kapı açıldıktan itibaren kayıt almaya başlayacak ve kapı kapandığında bu kayıdı sonlandıracak. Ayrıca kapı kapatılmadan önceki kısa bir süreyi kapı kapandıktan sonra kullanıcılara gönderecek. Key servisi 8 Kasım’dan itibaren Prime üyelerinin kullanımına açılacak.