Türkiye’de 19 milyonu aşkın ilk, ortaöğretim ve lise öğrencisi 23 Ocak’ta karne alıp, iki haftalık sömestr tatiline çıkmadan önce gündem, karne hediyesi. Öğrencilerin en çok istediği hediyelerin başında ise hayallerini gökyüzüyle buluşturdukları drone’lar yer alıyor. Doğa ve şehir fotoğrafçılığının yanı sıra sosyal medyada kullanılan film çekimlerinin vazgeçilmezi olan drone’lar, karne başarılarının armağanı olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin en popüler drone markası olan Corby Drones her ihtiyaca uygun farklı modelleri ile öğrencilere muhteşem bir sömestr yaşatacak. Corby Drones ün renkli dünyası eğlence ve hobiler için aranan tüm üstün özellikleri bir arada sunuyor.

İçindekiler Üstün Manevra Kabiliyeti ve Çekim Olanakları

Üstün Manevra Kabiliyeti ve Çekim Olanakları

Kumandası ile 70 metre kadar, telefon ile 20 metreye kadar kullanılabilme özelliğine sahip Corby Drones modelleri, 2 adet batarya, JST tip USB şarj kablosu, 2 adet yedek pervane ve 4 adet pervane koruması standart paketi ile sunuluyor. 14 dakikaya kadar havada kalabilen Corbe Drones modelleri 3 ayrı vites ayarı, 360 derece takla atabilme, dahili manuel hareketli ve GPS’li kamera, sabitlemeye yardımcı alt kamera, el komutu ile video- fotoğraf çekme otomatik pilot iniş – kalkışı ile katlanabilme, Wi-Fi ve kolay taşıma gibi daha birçok üstün özelliğe sahip.

Corby Drones Türkiye’nin önde gelen elektronik perakende zincirlerinden ve tüm online pazaryerlerinden satın alınabiliyor.