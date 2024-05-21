Steam ücretsiz oyun dağıtıyor. Popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyunseverleri sevindirecek kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de çeşitli ücretsiz oyun kampanyaları düzenleyen Steam, şimdi de indirimsiz fiyatı yaklaşık 800 TL olan Endless Legend oyununu kısa süreliğine tamamen ücretsiz yaptı.

Steam Çıldırdı: 800 TL Değerindeki Endless Legend Şimdi Ücretsiz

Steam’in sunduğu bu yeni fırsat, oyuncuları heyecanlandırdı. Endless Legend, bir defa kütüphaneye eklendiğinde kalıcı olarak sizin oluyor ve oyun severlere uzun süreli eğlence vaat ediyor. Normalde 24,99 dolar fiyat etiketine sahip olan bu strateji oyunu, 23 Mayıs 2024 saat 20.00’a kadar ücretsiz olarak alınabilecek.

Oyunu ücretsiz olarak almak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk olarak olarak Steam hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından, Endless Legend oyun sayfasına ulaşarak “Hesaba Ekle” butonuna tıklamanız yeterli. Bu adımları tamamladıktan sonra oyun, Steam kütüphanenize kalıcı olarak eklenmiş olacak.

Endless Legend, özellikle strateji oyunlarına meraklı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Oyunun fragmanını izleyerek, bu harika deneyim hakkında daha fazla fikir edinebilirsiniz.

Endless Legend Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

İşlemci: 2.5Ghz Intel Core 2 Quad Q8300 veya eşdeğer

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB Nvidia Geforce GT460 veya edeğer, 500MB ATI HD4850 veya edeğer

Depolama: 6 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

İşlemci: 3.5Ghz Intel Core i5 veya eşdeğer

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB Nvidia Geforce GTX660 veya edeğer, 1GB ATI HD7850 veya edeğer

Depolama: 6 GB boş alan

Steam’in düzenlediği bu tür kampanyalar, oyunseverlere kaliteli oyunlara ücretsiz erişim fırsatı sunarak büyük beğeni topluyor. Endless Legend’ı ücretsiz olarak deneme fırsatını kaçırmayın ve hemen Steam hesabınıza ekleyin!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ücretsiz oyun oynanır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!