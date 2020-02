Pokemon Go Şubat 2020 etkinlik takvimi açıklandı!

Bu ay Pokemon Go adına çok fazla etkinlik düzenlenecek. Pokemon Go‘nun geliştiricisi Niantic, bu ay hit mobil oyunu için yapılacak her şeyi sıraladı. 22 Şubatta gerçekleşecek ve oyuncular tarafından oylanan bir pokemon barındıracak olan Topluluk Günü‘ne ek olarak bu ay Gen 5 Pokemon serisi gelecek.

İlginizi çekebilir: PlayStation efsanesi Crash Bandicoot, mobil cihazlara geliyor!

Pokemon Go hangi etkinlikleri düzenleyecek?

İlk olarak Niantic, Roket Takımı etrafında dönen yeni bir Özel Araştırma görev serisini bizlere sunacak. Önceki özel araştırma görevlerinde olduğu gibi, bir Giovanni ile savaşacaksınız ve eğer onu yenebilirseniz yeni bir gölge efsanevi pokemon olan “Gölge Raikou” yakalama şansınız olucak.

Niantic ayrıca yeni bir araştırma atılımı ödülü ile birlikte Şubat ayında yeni bir Saha Araştırmaları görevi de sunuyor. Bu ay bir araştırma atılımına ulaştığınızda yeni Gen 5 pokemon olan Woobat‘ı yakalama şansınız olacak. 14 Şubat haftası ise Pokemon Go, Sevgililer Günü etkinliği ile bizlerle olacak. Etkinlik 14-17 Şubat tarihleri arasında pembe renkli pokemonun çevrede ve Raidlerde daha sık görüleceği bir etkinlik olarak dizayn edilmiş . 21-24 Şubat tarihleri arasında ise bir arkadaşlık hafta sonu etkinliği düzenlenecek. Bu tarihler arasında arkadaşlık seviyeleri daha hızlı yükselecek ve ticaret için normal şeker miktarının iki katını kazanacaksınız. Pokemon Go‘nun Şubat ayı etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgiyi oyunun web sitesinden okuyabilirsiniz.