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Pokemon Go Şubat 2020 etkinlik takvimi açıklandı!
Bu ay Pokemon Go adına çok fazla etkinlik düzenlenecek. Pokemon Go‘nun geliştiricisi Niantic, bu ay hit mobil oyunu için yapılacak her şeyi sıraladı. 22 Şubatta gerçekleşecek ve oyuncular tarafından oylanan bir pokemon barındıracak olan Topluluk Günü‘ne ek olarak bu ay Gen 5 Pokemon serisi gelecek.
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Pokemon Go hangi etkinlikleri düzenleyecek?
İlk olarak Niantic, Roket Takımı etrafında dönen yeni bir Özel Araştırma görev serisini bizlere sunacak. Önceki özel araştırma görevlerinde olduğu gibi, bir Giovanni ile savaşacaksınız ve eğer onu yenebilirseniz yeni bir gölge efsanevi pokemon olan “Gölge Raikou” yakalama şansınız olucak.
Niantic ayrıca yeni bir araştırma atılımı ödülü ile birlikte Şubat ayında yeni bir Saha Araştırmaları görevi de sunuyor. Bu ay bir araştırma atılımına ulaştığınızda yeni Gen 5 pokemon olan Woobat‘ı yakalama şansınız olacak. 14 Şubat haftası ise Pokemon Go, Sevgililer Günü etkinliği ile bizlerle olacak. Etkinlik 14-17 Şubat tarihleri arasında pembe renkli pokemonun çevrede ve Raidlerde daha sık görüleceği bir etkinlik olarak dizayn edilmiş . 21-24 Şubat tarihleri arasında ise bir arkadaşlık hafta sonu etkinliği düzenlenecek. Bu tarihler arasında arkadaşlık seviyeleri daha hızlı yükselecek ve ticaret için normal şeker miktarının iki katını kazanacaksınız. Pokemon Go‘nun Şubat ayı etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgiyi oyunun web sitesinden okuyabilirsiniz.
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Coronavirus, otomotiv endüstrisine küresel çapta etki yaratıyor!
Çin’de ortaya çıkan coronavirus salgınının, otomotiv tedarik zincirinde çıkardığı sorunlarla küresel otomobil pazarını uzun vadeli etkileriyle tehdit ediyor.
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Coronavirus salgınından önce Çin’de, yavaşlayan ekonomi ve elektrikli otomobillere vergi teşviklerinin kalkmasından ötürü otomobil satışları art arda iki yıldır düşüşteydi. Ölümcül virüsün yayılmasından itibaren Çin hükumeti, virüsü kontrol altına almak için birçok büyük fabrikaya önümüzdeki haftaya kadar kapalı kalması şeklinde bir emir yayımladı.
Küresel derecelendirme kuruluşlarından biri olan Standart&Poor’s (S&P) tarafından yapılan açıklamaya göre salgının, Asya’daki otomobil üreticilerinin ilk çeyrekteki üretim kapasitelerini %15 civarında azaltacağını ön görüyor. GM, Nissan, Renault, Honda ve PSA Group gibi virüsün merkez üssü olan Wuhan şehrinde fabrikaları bulunan üreticilerin de bu salgından az da olsa etkilendiğini, Çin’deki otomotiv sektörüne toplamda %9 oranında bir etkide bulunması bekleniyor.
Coronavirus riski altındaki bir diğer marka da Volkswagen
Çin’de Volkswagen(VW)‘e ait olan, otomobil ve parça üreten 24 fabrika bulunuyor. Bu fabrikalar, VW’in küresel üretiminin en az %24’ünü oluşturuyor. Şimdilik, teslimatı önceden planlanmış araçların teslim tarihlerinde değişiklik olmayacağını ve fabrikaların durdurulması emri kalktıktan sonra üretime eskisi gibi devam etmeye hazır beklediklerini açıkladılar.
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite, Google sertifikası ile ortaya çıktı!
Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl pek çok iddialı model duyurarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Markanın ortaya çıkan yeni telefonu Honor 9X Lite ise sürpriz bir şekilde Google servisleriyle piyasaya çıkacak gibi görünüyor!
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Honor 9X Lite, 48 megapiksel arka kamera ve GMS ile görüntülendi!
Üzerinde çalışılan Honor 9X Lite modelinin varlığı, Hindistan’dan gelen bir tanıtım görseli ile ortaya çıktı. Tanıtım posterinde açıkça görünen cihazın arka yüzü net bir şekilde göze çarparken, fotoğraf yeteneklerine de vurgu yapılıyor. AI destekli çift arka kamera paketine sahip olduğu görülen telefonun ana kamerasının 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra 2 megaipiksellik ikinci kamera hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka yüzündeki parmak izi okuyucu ise görseldeki dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Honor 9X Lite ile ilgili farklı bir görsel ise sürpriz bir detayı ortaya koyuyor. Google Mobil Hizmetleri (GMS) veri tabanına ait olduğu belirtilen görselde 9X Lite modeline ait 3 versiyon yer alıyor. Bu sürpriz bilgi, telefonun kutusundan doğrudan Google servisleri ile çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor.
Ancak telefonun GMS veri tabanında görüntülenmesi bir hata sonucu da olabilir. JSN-L21, JSN-L22 ve JSN-L23 model isimlerine bakıldığında listelenen cihazın aslında Honor 8X modeli olduğu görülüyor. Bu da listeleme sisteminde teknik bir hata olabileceğini ya da 8X modelinin 9X Lite olarak yeniden adlandırılabileceğini gösteriyor. Huawei’nin alt markası daha önce 9X modelinde de benzer bir uygulamaya gitmiş, cihazı küresel pazardaki ambargodan etkilenmemesi için Kirin 710F işlemci ile piyasaya sürmüştü.
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Seat Toledo, 2020 Leon çizgileriyle hayal edildi!
Dördüncü nesil Seat Toledo‘nun 6 yıldır devam eden üretimine 2018 yılında son verildi. Üretilen son nesil Toledo, bazı marketlerde halen satışı sürmekte olan Skoda Rapid ile aynı alt yapıyı paylaşıyordu.
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Son günlerde tanıtımı yapılan yeni nesil Leon ile birlikte bazı bağımsız tasarımcılar, yeni nesil Toledo üretilirse nasıl görüneceği hakkında, MQB platformunu ve hatchback kardeşi Leon’un tasarımını bir araya getirerek tasarım fikirlerini ortaya koydu Bu tasarımcılardan biri de XTomi Design oldu. Yeni nesil Leon’un tüm detaylarını büyük ölçüde koruyarak, aracın arkasını biraz daha uzatarak ortaya çıkardığı 4 kapılı sedan çizimini (5 kapılı liftback de olabilir) yayınladı.
2020 Seat Leon’a ait fotoğraflar
Son yıllarda Seat’ın SUV araçlara yaptığı yatırımı göz önünde bulundurursak, yeni nesil Toledo’ya sıra gelmesi biraz uzun sürebilir. Bu yüzden Toledo’yu bekleyenlerin, bir önceki nesline göre daha dinamik görünen, keskin hatları yuvarlak yüzeylerle buluşturan ve eğimli tavan çizgisine sahip Leon ile idare etmesi gerekecek gibi duruyor. Ayrıca yeni Leon’un kokpitinde, sekizinci nesil Golf‘ten birçok iz var. 8 ve 10 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inçlik dijital göstergeler başta olmak üzere bir çok yeni teknolojiyi barındırıyor. Sesle kontrol ve akıllı telefon entegrasyonuna da sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
XTomi Design’ın diğer çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.