Karakomik Filmler 2, resmen Netflix’e geliyor!

Türk sinemasının komedi dalında en başarılı isimlerden olan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2 filmi için Netflix ile anlaştı. Ünlü komedyen duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.

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Cem Yılmaz’ın iki farklı konuya odaklanan ve 2020’nin başında sinemaseverlerle buluşan filmi Karakomik Filmler 2, Netflix’e geliyor. Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre Netflix kullanıcıları, Karakomik Filmler 2’yi kısa bir süre içinde izleyebilecekler.

GORA, AROG ve Yahşi Batı filmleriyle büyük başarılara imza atan Cem Yılmaz, kara-mizah temalı iki yeni filmini 2019 yılında izleyici beğenisine sunmuştu. Cem Yılmaz’ın son filmleri, bugüne kadar alıştığımız filmlerden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Öyle ki Cem Yılmaz, bu Karakomik filmlerde bir değil iki farklı hikayeye odaklanmış ve ilgi çekici bir yapım ortaya çıkarmış.

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Ünlü komedyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Karakomik Filmler 2, 26 Haziran’da Netflix aboneleri ile buluşacak. Ocak ayında vizyona giren film, ilk haftasında 139 bin 849 kişi tarafından izlendi. Cem Yılmaz filmleri arasında en kötü açılışı yapan Karakomik Filmler 2‘nin kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özge Özpirinçci, Emin Gürsoy, Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği serinin devam filmi Karakomik Filmler 2, Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Bu filmlerden Deli, sevdiği kızın karşısında oturmak isteyen bir taksicinin başına gelenleri, Emanet ise yetenek yarışmalarına koşan bir dansçının hikayesini konu ediyor.