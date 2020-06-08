Netflix, ilk Türk orijinal filmi “Yarına Tek Bilet”in fragmanını paylaştı!

Marvel‘ın dijital çizgi roman platformu Marvel Unlimited mayıs ayına kadar ücretsiz oldu. Ancak erkenden sevinmemekte fayda var çünkü bu fırsat sınırlı içerikler için geçerli.

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Klasik Marvel çizgi romanlarını ücretsiz okuyabilirsiniz.

Marvel, günümüz şartlarına uyarak kendi çizgi roman platformu Marvel Unlimited ile bizleri tanıştırdı. Fiziksel kopya istemeyen ve çıkan çizgi romanı hemen okumak isteyen kitle için oldukça önemli bir uygulama olan Marvel Unlimited, paralı abonelik sistemi sayesinde okurlarına hizmet etmekteydi. Corona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan ve çizgi roman alamayan aynı zamanda uygulamaya abone olmayan kullanıcılar içinde bir müjde geldi. Marvel Unlimited sınırlı kaynaklar içerisinde bu ay ücretsiz! Tam 12 adet klasikleşmiş serilere ait çizgi romanları ücretsiz okuyabileceğiz. Bu sayede hem daha fazla kullanıcı ile buluşmak isteyen Marvel aynı zamanda, salgın yüzünden evinde kalmak zorunda kalan insanlar için bir zaman geçirme sebebi olmayı planlıyor.

Corona virüsü sebebiyle evlerimizde kalmak zorunda kaldığımız şu günler de firmanın böyle bir harekette bulunması hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı. Ayrıca Marvel, fiziksel kopya alamayacak olan okuyuculara da uygulama üzerinden abone oldukları serileri çıktı alarak okuyabilecekleri müjdesini de verdi. İnternet üzerinde ki kütüphanesini herkese açan ünlü çizgi roman firması Marvel, bakalım bu sürprizini uzatacak mı. Sizler de bu sistemden yararlanmak için akıllı cihazlarınıza App Store veya Google Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz.