Dizi/Film/Kitap
Netflix, ilk Türk orijinal filmi “Yarına Tek Bilet”in fragmanını paylaştı!
Netflix, ilk Türk orijinal filmi Yarına Tek Bilet’in resmi fragmanını paylaştı. Film, iki yabancının arasında geçen aşk hikayesini anlatacak.
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Başrollerini ilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in üstlendiği filmin yapımcılığında OG Medya ve PToT film yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise son dönemlerin başarılı isimlerinden Ozan Açıktan yer alıyor.
Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger & Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir.
“Yarına Tek Bilet” tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran’da Netflix üzerinde yayında olacak. Bakalım, Türk dizileriyle başarıya ulaşan firma, filmiyle ne kadar başarı yakalayacak. Hep birlikte, izleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Marvel Unlimited, mayıs ayına kadar ücretsiz!
Marvel‘ın dijital çizgi roman platformu Marvel Unlimited mayıs ayına kadar ücretsiz oldu. Ancak erkenden sevinmemekte fayda var çünkü bu fırsat sınırlı içerikler için geçerli.
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Klasik Marvel çizgi romanlarını ücretsiz okuyabilirsiniz.
Marvel, günümüz şartlarına uyarak kendi çizgi roman platformu Marvel Unlimited ile bizleri tanıştırdı. Fiziksel kopya istemeyen ve çıkan çizgi romanı hemen okumak isteyen kitle için oldukça önemli bir uygulama olan Marvel Unlimited, paralı abonelik sistemi sayesinde okurlarına hizmet etmekteydi. Corona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan ve çizgi roman alamayan aynı zamanda uygulamaya abone olmayan kullanıcılar içinde bir müjde geldi. Marvel Unlimited sınırlı kaynaklar içerisinde bu ay ücretsiz! Tam 12 adet klasikleşmiş serilere ait çizgi romanları ücretsiz okuyabileceğiz. Bu sayede hem daha fazla kullanıcı ile buluşmak isteyen Marvel aynı zamanda, salgın yüzünden evinde kalmak zorunda kalan insanlar için bir zaman geçirme sebebi olmayı planlıyor.
Corona virüsü sebebiyle evlerimizde kalmak zorunda kaldığımız şu günler de firmanın böyle bir harekette bulunması hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı. Ayrıca Marvel, fiziksel kopya alamayacak olan okuyuculara da uygulama üzerinden abone oldukları serileri çıktı alarak okuyabilecekleri müjdesini de verdi. İnternet üzerinde ki kütüphanesini herkese açan ünlü çizgi roman firması Marvel, bakalım bu sürprizini uzatacak mı. Sizler de bu sistemden yararlanmak için akıllı cihazlarınıza App Store veya Google Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Netflix Party eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!
Netflix Party eklentisi, arkadaşlarınızla veya ailenizle aynı anda aynı içeriği izlemenize, bu sırada konuşmanıza ve aynı anda durdurup devam etmenize olanak sağlıyor!
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Netflix Party eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!
Google Chrome‘un ücretsiz olarak erişime sunduğu ve Netflix Party adını verdiği eklentisi sayesinde artık ailenizle, arkadaşlarınızla farklı yerlerde ve farklı cihazlardan aynı anda dizilerinizi başlatabilir, durdurabilir veya birbirinize mesaj gönderebilirsiniz.
Netflix Party, tam da ülkelerin insanları evde kalmaya ve bireysel karantina uygulamaya çağrıda bulunduğu zamanda geliyor. Aniden gelen sosyalleşememe mecburiyeti, yalnız yaşayan yaşlılara ve okuldan uzaklaşmak zorunda kalan çocuklara zor geliyor. Netflix Party, showların ve filmlerin sizin ve arkadaşlarınızın ekranında aynı anda senkronize bir şekilde görünmelerini sağlayarak bu boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor. Netflix Party, aynı zamanda grup kurup grubunuza insanları davet ederek aynı anda durdurma, devam ettirme, ileri-geri sarma gibi olanaklara da imkan sağlıyor. Bu şekilde herkes aynı anda aynı ekranı izliyor. Ayrıca kenarda bulunan chat bölümü sayesinde arkadaşlarınızla filmde neler olduğunu tartışabilir, yorum yapabilirsiniz. Bu yönden beraber film izleme hissinin artacağı düşünülüyor. Grubunuza maksimum kaç kişinin katılabileceği Netflix’e sorulsa da henüz Netflix’den bir cevap gelmedi.
Gruptaki herkesin Netflix hesabı olmak zorunda
Netflix Party‘nin kullanılabilmesi ve karşınızdaki kişiye grup isteği göndermeniz için her iki tarafın da Netflix hesabı olmalı. Netflix yeni kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme versiyonu teklif ediyor. Eğer yeni kullanıcı değillerse hesaplarını aylık 9$ karşılında yeniden aktif edebilirler veya istedikleri zaman hesaplarını iptal edebilirler.
Google Chrome’un Netflix Party eklentisini indirmek
Netflix hesabınıza bilgisayarınızdan girdikten sonra Netflix Party eklentisini indirmeniz gerekiyor.
1. Google Chrome tarayısından netflixparty.com adresine gidin.
2. Get Netflix Party For Free‘ye tıklayın.
3. Eklentiyi indirmek için tekrardan Google Chrome web mağazası sayfasına yönlendirileceksiniz. Add To Chrome’a tıklayın.
4. Bir kutu açılacak ardından Add Extansion seçeneğini seçiniz.
Ardından araçlar çubuğunuzda gri renkli NP simgesini göreceksiniz.
Arkadaşlarınızla beraber film izlemeye başlayın!
Artık eklentinizi kurduğunuza göre arkadaşlarınızla veya ailenizle beraber film ve programlarınızı izlemeye başlayabilirsiniz. İşte nasıl başlayacağınız!
1. Google Chrome tarayıcınızda yeni bir sekme açın ve Netflix‘e giriş yapın.
2. İzlemek istediğiniz film veya diziyi bulun ve tıklayın.
3. NP (Netflix Party) simgesinin griden kırmızıya döndüğünü göreceksiniz. Simgeye tıklayın ve Start the party (Partiyi başlat)’nın üzerine tıklayın. Partiyi siz kurduğunuz için “host” olarak görüneceksiniz. Şu anda izlenecek içeriği siz durdurabilir, devam ettirebilir veya ileri- geri sarabilirsiniz. Herkese bu yetkiyi vermek istiyorsanız ayarlardan onu da seçebilirsiniz.
4. Açılan kutudan URL’yi kopyalayın ve grubunuza davet etmek istediğiniz arkadaşlarınıza gönderin.
5. Ekranın sağ tarafında chat bölümü açılacaktır.Chat bölümünden kimin ne zaman partiye katıldığını görebilirsiniz.
6. Artık sevdiklerinizle yan yana olmasanız da beraber dizi, film, belgesel, şov izlemeye hazırsınız.
Dizi/Film/Kitap
HBO duyurdu, The Last of Us dizisi geliyor
HBO, Sony’nin The Last of Us adlı başarılı oyununun dizisini çekeceğini duyurdu. Chernobyl‘in yapımcısına emanet edilen dizi, HBO’da yayınlanacak.
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PlayStation tarihinin en sevilen oyunlarından birisi olan The Last of Us resmen dizi oluyor. Bugün yapılan duyuruya göre The Last of Us dizisi, Game of Thrones‘un yapımcı kanalı olan HBO’da yayınlanacak.
Son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3’e çıktı. Bunun ardından PlayStation 4’e de çıkış yapan oyun, özellikle hikayesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı.
HBO, The Last of Us dizisiyle ilgili bilgileri resmi Twitter hesabından duyurdu. Ancak söz konusu dizinin yayın tarihi şu an için belli değil.
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2019’un popüler mini-dizisi Chernobyl’in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin başına getirilmiş durumda. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.
Sony, geçen yıl ünlü oyun serilerini TV ekranlarına getirecek PlayStation Productions’ı kurmuştu. Burada The Last of Us, God of War, Uncharted gibi oyun serilerini TV ve sinemaya uyarlamayı hedefleyen şirket, bu noktada ilk adımları atmaya başladı. Yakında çekimleri başlayacak olan Uncharted filmi, PlayStation Productions’ın ilk sinema çalışması olacak.