Telefon endüstrisinde gelişen FOSSiBOT markası, hızla öne çıkan bir oyuncu haline gelmiş durumda. En son ürünleri olan FOSSiBOT F102, açık hava meraklıları ve zorlu iş ortamlarında çalışanlar için tasarlanmış sağlam bir akıllı telefon olarak karşımız çıkıyor. Bu yeni amiral gemisi modeli, yüksek teknoloji özellikleriyle doludur ve anıları daha önce hiç olmadığı kadar yakalamanıza yardımcı oluyor.

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F102, özellikle fotoğrafçılar için cazip olan çeşitli kamera özellikleri sunuyor. 108MP birincil arka kameraya ek olarak, 20MP gece görüş kamerası ve 5MP makro lens ile donatılmıştır. Bu kameralar düşük ışık koşullarında bile ayrıntılı ve canlı görüntüler sağlıyorr. AI destekli fotoğrafçılık özelliği, farklı sahneleri otomatik olarak tanır ve her çekimi daha mükemmel hale getirir. Ayrıca, gece çekimleri için geliştirilmiş bir Sony IMX350 gece görüş kamerası da bulunuyor.

F102’nin öne çıkan bir özelliği de ultra parlak kamp lambasıdır. 495 lümen tam parlaklık, 246 lümen yarı parlaklık ve 120 lümen 1/4 parlaklık olmak üzere üç farklı parlaklık seviyesine sahiptir. Bu özellik, kamp alanını aydınlatmanın yanı sıra güvenlik ve rahatlık sağlamak için de kullanılabilir. Ayrıca, acil durumlar için güvenilir bir SOS sinyal ışığı işlevi bulunuyor.

Cihazın donanım tarafında, Mediatek Helio G99 sekiz çekirdekli işlemci bulunur. 20GB’a kadar RAM ve optimize edilmiş Android 13.0 işletim sistemi, oyunlar, video akışı, kamp ve profesyonel işler gibi farklı kullanım senaryolarında üstün bir performans sunuyor. Depolama açısından, cihaz 256 GB dahili depolamaya sahip ve 2 TB’a kadar TF kart desteği sunuyor.

F102’nin dayanıklılığı da dikkate değerdir. Su yalıtımı (IP68), yüksek basınç ve sıcaklık direnci (IP69K) ve askeri standartlara (MIL-STD-810H) uygunluğu sayesinde zorlu koşullara dayanabilir. Büyük 16500mAh pil, etk impressionnant bir bekleme süresi sunar ve 33W hızlı şarj desteği ile hızlıca şarj edilebilir.

Sonuç olarak, FOSSiBOT F102 akıllı telefon, sağlam tasarımı, güçlü özellikleri ve dayanıklılığı ile açık hava meraklıları ve profesyoneller için ideal bir seçenektir.