Çinli şirket OPPO, katlanabilir akıllı telefon pazarında birkaç yıl faaliyet gösterdikten sonra şimdi OPPO Find N3 adlı üçüncü nesil katlanabilir kapaklı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon, Çin’deki bir sertifika sürecinden geçti ve bu süreç, cihazın 100W hızlı şarj desteği ile geleceğini doğruladı.

OPPO tarafından üretilen PHN110 model numaralı telefonun aldığı sertifika, cihazın kutusunda VCB7CACH şarj cihazı ile birlikte geleceğini ve bu şarj cihazının 100W’a kadar hızlı şarjı desteklediğini gösteriyor. Şarj cihazı, her bağlantı noktası için tek bağlantı noktalı 100 W çıkış ve çift bağlantı noktalı 50 W çıkış sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Oppo A78 4G Piyasaya Sürüldü! Orta Segment Karışacak!

OPPO Find N3 katlanabilir akıllı telefon, sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 2K ekran çözünürlüğü sunacak. Telefonun 8 inç ana ekrana ve 6.5 inç dış kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunacak.

Kamera yönünden, cihazın üçlü bir kamera kurulumu ile geleceği ve bu kurulumun 50MP Sony IMX890 ana kamera, 48MP IMX581 ultra geniş kamera ve periskop zoom kamera içereceği belirtiliyor. Ön tarafında ise, kapak ekranında 32 MP’lik bir kamera ve iç ekranda ek bir kamera sensörü bulunacak.

OPPO Find N3, içerisinde 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı barındırması bekleniyor. Telefon, şirketin kendi ColorOS özel arayüzü ile birlikte Android işletim sistemini çalıştıracak ve 4.805 mAh batarya ile güçlendirilecek. Daha önce belirtildiği gibi, cihaz artık 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Şirket, OPPO Find N3 katlanabilir akıllı telefonun lansman tarihini henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, cihazın bu ay düzenlenecek özel bir etkinlikte resmi olarak tanıtılması bekleniyor.