HONOR Magic5 Pro modeli OPPO Find X6 Pro gelene kadar DXOMARK liderliğiyle dikkat çekmişti. 50 MP değerinde 3 kameraya sahip olan telefonun kutu açılışını Aydoğan yapıyor.

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HONOR Magic5 Pro Özellikleri

Boyut: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm

162,9 x 76,7 x 8,8 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Ekran: 6,81 inç QHD+ LTPO OLED 120 Hz

6,81 inç QHD+ LTPO OLED 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 3D TOF

50 MP + 50 MP + 50 MP + 3D TOF Ön Kamera: 12 MP + 3D TOF

12 MP + 3D TOF Video: 4K HDR10 / 10 bit

4K HDR10 / 10 bit Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj: 66 Watt / 50 Watt Kablosuz