Hardware Plus’ta DXOMARK serisi HONOR Magic5 Pro ile devam ediyor. Özellikle HONOR’un kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en gelişmiş telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

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50 MP ana kamerası ve 50 MP telefoto lensi, ve 50 MP geniş açı lensi ile gelen Magic5 Pro, aldığı 151 puan ile 1. sıradan listeye giriş yaptı. 154 fotoğraf ve 144 video puanı alan cihaz, başta Huawei Mate 50 Pro olmak üzere listede test edilen tüm telefonları hem kamera hem ekran noktasında geçmeyi başardı.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

HONOR Magic5 Pro kamera özellikleri

Arka kamera

50 MP, f/1,6, 23 mm (ana)

50 MP, f/3,0, 90 mm (periskop telefoto), 3,5x optik zoom

50 MP, f/2,0, 13 mm (geniş açı), 122 derece

4K (60 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10

10 bit