Juno, Jüpiter’in Büyük Kırmızı Noktasının Üzerinden Geçti!

NASA’nın Juno uzay aracı, Jüpiter’in Büyük Kırmızı Noktasının üzerinden iki kez geçti.

Bilim adamları, Perşembe günü bir NASA basın toplantısında, gezegenin Büyük Kırmızı Noktası ve kutuplarda dönen siklonik fırtınalar hakkında şaşırtıcı bulgular da dahil olmak üzere Jüpiter’deki en son keşifleri açıkladılar.

NASA’nın Juno misyonunun baş araştırmacısı ve San Antonio’daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nün uzay bilimi ve mühendisliği bölümünün yöneticisi Scott Bolton’a göre, Büyük Kırmızı Nokta’nın düz bir “krep” şeklinde bir fırtına olduğu düşünülüyordu.

Basın toplantısında Bolton, “Uzun bir süre sürdüğünü biliyorduk, ancak ne kadar derin veya gerçekten nasıl çalıştığını bilmiyorduk” dedi.

Şubat ve Temmuz 2019’da NASA’nın Juno uzay aracı, girdabın görünür bulut tepelerinin altında ne kadar derine uzandığını anlamak için yaklaşık 10.000 mil (16.000 kilometre) genişliğindeki Büyük Kırmızı Nokta’nın üzerinden doğrudan uçtu. Science dergisinde Perşembe günü yayınlanan iki makale, Juno’nun keşfettiği şeyi ayrıntılı olarak anlattı.

Bilim adamları, fırtınanın derinliğinin ve gezegenin hava katmanının, güneş ışığının nüfuz edebileceği veya su ve amonyağın yoğunlaşması beklenen derinliklerle sınırlı olacağına inanıyorlardı. Ancak araştırmacılar, fırtınanın sığ bir meteorolojik özellik olmadığını buldu.

Juno’daki bir mikrodalga radyometre, bilim insanlarına gezegene üç boyutlu bir bakış açısı kazandırdı. Büyük Kırmızı Nokta’nın 124 mil (200 kilometre) ile 311 mil (500 kilometre) arasında olduğunu ve gaz devinin içinde beklenenden çok daha derine uzandığını keşfettiler.

California, Pasadena’daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı’nda araştırma bilimcisi olan Marzia Parisi, “Uluslararası Uzay İstasyonu başımızın üstünde ne kadar yüksekse, Büyük Kırmızı Nokta da Jüpiter’in derinliklerindedir” dedi. Büyük Kırmızı Leke derinlere kök salmıştır, ancak ekip bunun fırtınaya güç veren ve 1.864 mil (3.000 kilometre) derinliğe kadar uzanan bölgesel jetlerden hala daha sığ olduğunu tespit etti.

Fırtına şiddetlenirken, noktanın boyutu küçülüyor. 1979’da Dünya’nın çapının iki katıydı. O zamandan beri, nokta en az üçte bir oranında küçülmüş.

Esnek Polar Siklonlar

Beş yıl önce bilim adamları, fotoğraf çekmek ve Jüpiter’in kutupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Juno tarafından toplanan verileri kullandılar.

Juno, gaz devinin güney kutbunda beşgen şeklinde beş siklonik fırtınaya ve kuzey kutbunda sekizgen oluşturan sekiz siklonik fırtınaya sahip olduğunu buldu.

Rüzgar Sirkülasyonunun Dikey Modelleri

İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Keren Duer, Jüpiter’in bulutlarının doğu ve batı jet akışlarında 200 mil (322 kilometre) derinliğe kadar uzandığını söyledi.

Araştırma ekibi, amonyağın hareketini takip ettiğinde, jet akımlarını çevreleyen bir yukarı-aşağı ve kuzey-güney hareketiyle hareket ettiğini ortaya çıkardı, dedi.

Jüpiter’in her iki yarım küresindeki bu sirkülasyon hücreleri, Kuzey ve Güney yarım kürelerin orta enlemlerindeki rüzgar sirkülasyon modelleri olan Dünya’nın Ferrel hücrelerine benzer özellikleri paylaşır. Duer, bu hücrelerin gezegenimizin iklimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

Jüpiter, her yarımkürede yalnızca bir tane olan Dünya’ya kıyasla her yarımkürede sekiz Ferrel hücresi içerdiğini söyledi. Dünya’nın hücreleri, bulut seviyesinde başlayan ve en az 200 mil uzayan Jüpiter’in hücrelerine kıyasla yüzeyden 6 mil uzar, diye ekledi.

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Duer, “Bu, Jüpiter’deki hücrelerin, Dünya’daki eşdeğer hücrelerden en az 30 kat daha derin olduğu anlamına gelir.” dedi.

2016’dan bu yana, bir basketbol sahası kadar geniş olan Juno uzay aracı, Jüpiter’in etrafında dönüyor, atmosferi tarıyor ve manyetik ve yerçekimi alanlarını haritalıyor.

Ocak ayında NASA, Juno’nun görevini Eylül 2025’e kadar uzatacağını duyurdu.

Gökbilimciler, 1830’dan beri Büyük Kırmızı Nokta’yı izliyorlar.

Kaynak: CNN