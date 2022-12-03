Jeep, ilk elektrikli SUV’si için ön siparişleri açtı. Jeep Avenger 1st Edition artık İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve Polonya’da 39.500 euro veya aylık 249 euro taksitlerle rezerve edilebilir.

İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Belçika’daki alıcılar, Avenger’ı hem mağazalarda hem de çevrimiçi olarak sipariş edebilecekler. Teslimatların 2023 yılının 2. çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Jeep Avenger iki farklı renkte geliyor: Volkan tavanlı Güneş ve Volkan tavanlı Granit. Jeep’in, alıcıya özel şarj için ücretsiz bir duvar kutusu veya AB’de 300.000’den fazla şarj noktasında şarj için 400 euro değerinde bir kart arasında seçim yapma olanağı tanıyan özel bir lansman teklifi bulunuyor.

Jeep Avenger, 115kW (156hp) FWD aktarma organı ile eşleştirilmiş 54kWh pil ile tek bir konfigürasyona sahip. Elektrikli aracın menzili 400 km’nin altında.