JBL Tune Series 2 kulaklıklar resmi olarak tanıtıldı ve üç farklı modelle ses tutkunlarının karşısına çıktı: JBL Tune Buds 2, JBL Tune Flex 2 ve JBL Tune Beam 2. Kulaklıklar, gelişmiş ses kalitesi, uzun pil ömrü ve modern bağlantı seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte JBL Tune Series 2 kulaklıklar özellikleri ve fiyatı!

JBL Tune Series 2 kulaklıklar özellikleri neler?

JBL Tune Series 2 kulaklıklar özellikleri ile dikkat çekiyor. Serinin amiral gemisi JBL Tune Buds 2, 10 mm dinamik sürücüleriyle güçlü baslar sunarken, Bluetooth 5.3 desteği sayesinde bağlantı konusunda da sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

Adaptif gürültü engelleme özelliği ile dış dünyayı adeta sessize alabilen bu model, aynı zamanda akıllı ortam modu ile çevre seslerinden tamamen kopmadan müzik dinleme imkânı sağlıyor. Gürültülü şehir yaşamının yoğun olduğu ülkelerde bu özellikler oldukça değerli hale geliyor.

Diğer yandan JBL Tune Flex 2, daha büyük olan 12 mm sürücüleriyle daha yüksek ses çıkışı sunuyor. Bu model de uzamsal ses desteği ve adaptif gürültü engelleme özelliklerine sahip. 12 saate kadar kesintisiz kullanım sağlayan bataryasıyla dikkat çeken kulaklık, toplamda 36 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Serinin en erişilebilir modeli olan JBL Tune Beam 2, 10 mm sürücüleri ve 48 saate kadar toplam pil ömrü ile ekonomik ama kaliteli bir seçenek arayanlar için ideal. Gündelik kullanımda performanstan ödün vermek istemeyenler için bu model dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

JBL Tune Series 2 kulaklıklar fiyatları ne kadar?

Fiyat tarafında ise JBL Tune Series 2 kulaklıklar, global pazarda 110 ila 140 dolar arasında değişen etiketlerle satışa sunuluyor. Henüz Türkiye fiyatları açıklanmasa da, bu seviyedeki kulaklıklar genellikle vergiler dahil edildiğinde orta segmentte konumlandırılıyor. Bu da yeni JBL Tune Series 2 fiyatı ile Türkiye’de yoğun ilgi görebileceğine işaret ediyor.

JBL Tune Series 2 özellikleri bakımından hem teknolojik yeniliklere hem de kullanıcı dostu tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Gürültü engelleme ve uzamsal ses gibi özellikleri bu segmentte görmek sevindirici. Üç farklı model ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bu seri, ses teknolojisinde çıtayı bir adım ileri taşıyor.

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