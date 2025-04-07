Xiaomi yeni kulaklığı Redmi Buds 7S modelini tanıttı. Çin’de ön siparişe açılan bu yarı kulak içi kablosuz kulaklık modeli, yalnızca estetik tasarımıyla değil, sunduğu teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Peki, Redmi Buds 7S özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

İçindekiler Redmi Buds 7S özellikleri ve fiyatı

Redmi Buds 7S özellikleri ve fiyatı

Redmi Buds 7S kulaklık, çift sürücülü yapısı sayesinde zengin ve detaylı bir ses performansı sunuyor. 12.4 mm titanyum kaplama dinamik sürücü ile 5.5 mm piezoelektrik seramik birimi bir araya gelerek hem tizlerde hem de baslarda tatmin edici bir ses çıkışı sağlıyor.

Xiaomi’nin geliştirdiği HRTF algoritması ile desteklenen 360 derece spatial audio teknolojisi, oyun ve film deneyimlerini üç boyutlu hale getiriyor. Gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi sayesinde dış sesleri etkili biçimde bastırabilen bu kulaklık, rüzgar sesine karşı da 9 m/s’ye kadar dayanıklılık sunuyor.

Farklı ortamlara göre kendini otomatik ayarlayabilen bu sistem, dışarıda net telefon görüşmeleri yapmayı kolaylaştırıyor. Üstelik çift cihaza aynı anda bağlanabilme özelliği sayesinde, kullanıcılar hem bilgisayar hem de telefonlarına kesintisiz şekilde geçiş yapabiliyor.

Batarya performansında da sınıfının üstünde olan Redmi Buds 7S, tek şarjla 6.5 saat kullanım süresi sunarken, şarj kutusuyla bu süre toplamda 32 saate kadar uzuyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik kullanım mümkün oluyor.

Kullanıcılar Xiaomi Earbuds uygulamasıyla kontrolleri kişiselleştirebiliyor; ayrıca yeni nesil Cloud Light Effect 2.0 desteği ile pil durumu anlık olarak görüntülenebiliyor.

Peki Redmi Buds 7S fiyatı ne kadar? 199 Yuan (~27 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıkan Redmi Buds 7S, Snow White, Lake Green ve Midnight Black renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.

Türkiye pazarında resmi satışı henüz açıklanmasa da, bu seviyede bir performansa sahip kulaklığın yerel pazarda da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Redmi Buds 7S fiyatı açısından değerlendirildiğinde, sunduğu özelliklere göre oldukça ulaşılabilir görünüyor.

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