JBL, 18 Haziran’da piyasaya çıkacak olan en yeni kablosuz kulaklıkları JBL Live Beam 3 ile Hindistan’da heyecan verici bir lansmana hazırlanıyor. CES 2024’te tanıtılmasının ardından marka, bu kulaklıkların 169 dolarlık fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladı. JBL Live Beam 3, üst düzey ses kalitesi ve bir dizi yenilikçi özellik vaat ediyor.

JBL Live Beam 3 neler sunuyor?

Kulaklıklar, JBL Signature Sound teknolojisiyle desteklenen 10 mm dinamik sürücülerle donatılmış ve yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor. Kullanıcıların JBL Spatial Sound’u kontrol etmesine, müziği ve aramaları yönetmesine ve ekran koruyucuyu kişiselleştirmesine olanak tanıyan özelleştirilebilir bir SmartCase ile birlikte gelen kulaklıklar premium bir deneyim sunuyor. Kulaklıklar, LDAC desteğiyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor ve akıllı ortam moduyla gerçek uyarlanabilir gürültü önleme özelliğine sahip olup kullanıcılara etkileyici bir dinleme deneyimi sunuyor.

Altı mikrofon, net ve anlaşılır çağrı kalitesi sağlıyor. Kulaklıklar, aktif gürültü önleme (ANC) kapalıyken 48 saate, ANC açıkken 40 saate kadar çalma süresi sunuyor. Ayrıca Speed Charge teknolojisine sahip olup yalnızca 15 dakikalık şarjla 4 saatlik çalma süresi sağlıyor. Ek olarak, kulaklıklar daha fazla rahatlık için kablosuz şarjı destekliyor.

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JBL Live Beam 3 kulaklıkları, istikrarlı ve verimli bir bağlantı için Bluetooth 5.3’ü kullanıyor. JBL Headphones uygulamasıyla uyumlu olan kulaklıklar, kullanıcıların EQ ayarlarını özelleştirmesine ve Akıllı Ses ve Video modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle sunulan kulaklıklar, çeşitli tarz tercihlerine hitap ediyor. 18 Haziran’dan itibaren kulaklıklar Amazon Hindistan’dan satın alınabilecek. İlerleyen zamanlarda ülkemize gelmesi de bekleniyor.