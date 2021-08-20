Kripto Para
Japonya Kripto Soygununda Yaklaşık 100 Milyon Dolar Çalındı!
Geçen hafta, kripto para platformu Poly Network bir soygunun merkezindeydi. Bir bilgisayar korsanının sistemdeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından 600 milyon dolar çalındı.
Poly Network, “Hack’lenen para miktarı, kesin (merkezi olmayan finans) tarihindeki en büyüklerden biri” dedi.
O zamandan beri Bay Beyaz Şapka adı altında çalışan bilgisayar korsanı, 600 milyon dolarlık varlığı iade etti.
Bu seferki kurban önde gelen Japon kripto para borsası Liquid. Henüz net bir sayı yok ama yaklaşık 100 milyon dolar çalındığı tahmin ediliyor.
Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının “tehlikeye atıldığını” duyurdu.
Bu soygun ile birlikte, son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı.
Şirket, Twitter’da “#LiquidGlobal ılık cüzdanlarınızın tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz” dedi.
‘Sıcak’ veya ‘ılık’ olarak adlandırılan dijital cüzdanlar genellikle çevrimiçi tabanlıdır. ‘Sıcak’ cüzdanlar, kullanıcıların kripto para birimlerine daha kolay erişmelerine izin verecek şekilde tasarlanır. ‘Soğuk’ cüzdanlar ise çevrimdışıdır ve erişilmesi daha zordur. Bu nedenle, genellikle daha güvenlidir.
Blockchain analitik firması Elliptic yaptığı analizinde, Bitcoin ve Ethereum coin’leri ile birlikte yaklaşık 97 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını söyledi.
Liquid, çalınan kripto para birimlerinin hareketini takip ettiğini ve varlıkları dondurmak ve kurtarmak için diğer borsalarla birlikte çalıştığını söyledi.
2014 yılında kurulan Liquid, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biridir.
Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.
2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü. Coincheck ise 2018’de 530 milyon dolarlık bir soygunda hack’lendi.
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Kripto Para
Coinbase, Mitsubishi İşbirliğiyle Japonya’da!
Coinbase bugün , dünyanın en büyük dijital varlık pazarlarından biri olan Japonya’da bir kripto borsasını başlatıldığını duyurdu.
Lansmanın, 40 milyona yakın müşterisiyle Japonya’nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ile ortaklaşa yürütüldüğü söylendi. Mitsubishi ile yapılan bu ortaklığın, şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olduğu da belirtildi.
Bu ortaklık ile şirketin hedefi, Japonya’da yerel düzenlemelere tamamen uyumlu, kullanımı en kolay ve en güvenilir borsa olmak. Coinbase, Japon müşterilerinin likit işlemlerini Mitsubishi UFJ Financial Group’un hızlı para yatırma hizmeti aracılığıyla sağlayacak. Bu ortaklık, Binance’nin ülkemizde Akbank ile yaptığı işbirliğine benzer konumda.
Kaliforniya merkezli şirket, bu ayyın başlarında 1,6 milyar doların üzerinde rekor bir kâr kaydederek ikinci çeyrek kazançlarını açıklamıştı.
Coinbase, başlangıçta ticaret hacmine göre en büyük beş kripto para birimine dayalı perakende ürünler sunacağını ve gelecekte daha fazla varlık ve ürünü piyasaya süreceğini belirtti.
Çeşitli kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre , desteklenen ilk beş varlık arasında Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Bitcoin Cash ve Stellar yer alıyor .
Şirket daha sonraki aşamada ise, kurumsal tüccarlar ve yatırımcılar için hizmet sunmaya çalışacak. Bu aşamadaki planlar ise kişiler ya da kurumlar arasında gelişmiş ticaret sistemleri kurmak gibi mevcut küresel hizmetlerin yerelleştirilmiş sürümlerini içerir. Örneğin ülkemizde bir süreliğine görülen Binance ve Papara’nın para çekme ve para yatırma sistemi bu sistemlere basit birer örnek teşkil edebilir.
Japonya piyasasında yeni bir katılımcı olarak Coinbase, ülkede bitFlyer, BitBank, CoinCheck ve yakın zamanda hacklenen Liquid dahil olmak üzere birçok kripto borsası olduğundan, Japonya’da sert bir rekabetle karşı karşıya kalacağından emin .
COİNBASE NEDİR ?
Genel merkezi ABD’de bulunan ve Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından 20 Haziran 2012 tarihinde kurulan bir kripto para piyasasıdır. Coinbase günümüzde dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsalarından biri haline gelmiş durumdadır. Hacim olarak sıraladığımız zaman birinci sırada bildiğimiz üzere Binance, ikinci sırada Huobi ve üçüncü sırada Coinbase borsası gelmekte. Huobi’nin hacminin büyük olmasını ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunmasına bağlayabiliriz. En nihayetinde Coinbase’nin, Binance’nin en büyük rakiplerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz.
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Kripto Para
Hollanda Merkez Bankası, Binance’a Uyarıda Bulundu
Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank’a (DNB) göre Binance , Hollanda’da ilgili faaliyetlerini uygun lisansa sahip olmadan gerçekleştiriyor.
Banka bugün yayınladığı bir uyarıda , “Binance, gerekli resmi kayıt olmadan Hollanda’da kripto hizmetlerini gerçekleştiriyor” dedi.
Açıklamaya göre, yapılan kripto para ticareti, Hollanda’daki kara para aklama veya terörle mücadele finansmanı mevzuatına uygun gözükmüyor. Banka, “Bu, müşterilerin kara para aklama veya terörün finansmanına karışma riskini artırabilir” dedi. Ayrıca bu durum bir merkez bankasının veya finansal otoritenin Binance’i lisanssız faaliyet gösterdiği için ilk uyarması da değil.
Daha önce Japonya, Malezya, İtalya, İngiltere ve Cayman Adaları’da Binance’a uyarıda veya yaptırımda bulunmuştu.
Binance, DNB’nin duyurusunun ardından bir açıklama yaptı ;
“DNB’nin Hollanda’da bizimle ilgili yaptığı bildirimin farkındayız. Uyumluluk konusundaki çabalarımızı iki katına çıkarma sözünü vererek Binance’ın, gerekli kayıt için başvuruda bulunma sürecinde olduğunu bildirmek isteriz. Yakın gelecekte olumlu yollar katederek DNB ile yapıcı bir şekilde çalışacağımızı umut ediyoruz.” dedi Binance sözcüsü.
“Binance uyumluluğu çok ciddiye alıyor ve henüz DNB’ye resmi olarak kayıtlı olmasak da, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için araçları ve prosedürleri içeren sağlam bir programımız var. Kullanıcılarımızın çıkarlarının devam etmesinin Binance için kilit önemde olduğunu vurguluyoruz. Kesinlikle korunmalı,” diye ekledi sözcü.
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