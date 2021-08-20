Japonya Kripto Soygununda Yaklaşık 100 Milyon Dolar Çalındı!

Geçen hafta, kripto para platformu Poly Network bir soygunun merkezindeydi. Bir bilgisayar korsanının sistemdeki bir güvenlik açığından yararlanmasının ardından 600 milyon dolar çalındı.

Poly Network, “Hack’lenen para miktarı, kesin (merkezi olmayan finans) tarihindeki en büyüklerden biri” dedi.

O zamandan beri Bay Beyaz Şapka adı altında çalışan bilgisayar korsanı, 600 milyon dolarlık varlığı iade etti.

Bu seferki kurban önde gelen Japon kripto para borsası Liquid. Henüz net bir sayı yok ama yaklaşık 100 milyon dolar çalındığı tahmin ediliyor.

Şirket, bazı dijital para cüzdanlarının “tehlikeye atıldığını” duyurdu.

Bu soygun ile birlikte, son günlerde gerçekleşen ikinci büyük kripto para hırsızlığı.

Şirket, Twitter’da “#LiquidGlobal ılık cüzdanlarınızın tehlikeye girdiğini duyurduğumuz için üzgünüz, varlıkları soğuk cüzdana taşıyoruz” dedi.

‘Sıcak’ veya ‘ılık’ olarak adlandırılan dijital cüzdanlar genellikle çevrimiçi tabanlıdır. ‘Sıcak’ cüzdanlar, kullanıcıların kripto para birimlerine daha kolay erişmelerine izin verecek şekilde tasarlanır. ‘Soğuk’ cüzdanlar ise çevrimdışıdır ve erişilmesi daha zordur. Bu nedenle, genellikle daha güvenlidir.

Blockchain analitik firması Elliptic yaptığı analizinde, Bitcoin ve Ethereum coin’leri ile birlikte yaklaşık 97 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını söyledi.

Liquid, çalınan kripto para birimlerinin hareketini takip ettiğini ve varlıkları dondurmak ve kurtarmak için diğer borsalarla birlikte çalıştığını söyledi.

2014 yılında kurulan Liquid, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında milyonlarca müşteriye hizmet vermektedir. CoinMarketCap verilerine göre günlük işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biridir.

Liquid, büyük bir soyguna uğrayan tek Japon kripto para birimi platformu değil.

2014 yılında Tokyo merkezli borsa MtGox, neredeyse yarım milyar dolarlık bitcoin kaybolduktan sonra çöktü. Coincheck ise 2018’de 530 milyon dolarlık bir soygunda hack’lendi.