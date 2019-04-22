Japon taksilerinde yüz tarama sistemi kullanılıyor!

Japonya’daki taksilerde, yolcuların yaş ve cinsiyetlerine göre reklam hedefini değiştirmek için yüz tarama sistemi kullanıldığı ortaya çıktı.

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Kısa süre önce sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, ancak günümüzde cep telefonlarımıza kadar indirgenen yüz tarama sistemleri, kişisel güvenliğimizin de bir parçası haline geldi. Şimdi ise Japonya’da taksilere yerleştirilen bu yüz tanıma sistemi, kişinin yaş, cinsiyet gibi bilgilerini sağlayarak kişiye uygun reklam göstermesi adına uygulanmaya başlıyor. Bu yıl içerisinde geliştirilmeye başlanmış olan yüz tarama sistemi; yaş, cinsiyet ve diğer özellikleri öğrenmek için araçta bulunan tabletler aracılığıyla çalışıyor.

Google’ın gizlilik mühendisi Rosa Golijan’ın Japon taksilerinde, “Karşılaşılacak içerikleri daha iyileştirmek için yüz tarama ile cinsiyeti tahmin etmek” gibi bir özelliğin olduğu bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın ardından Golijan, verilerin yüz tarama ile nasıl toplandığını ve nasıl kullanıldığını anlatan bir görüntüyle yanıtlandı. Görüntüde bulunan karekod ile, Japon e-ticaret platformu geliştiricisi DeNA Co Ltd’ye yönlendiriliyor ve burada “Premium Taxi Vision” hizmetinin gizlilik ve güvenlik bilgilerine ulaşılması sağlanıyor. Görünüşe göre şirket taksi deneyimini daha konforlu ve kullanışlı kılabilmek için böyle bir sistem kullanmakta. Ardından şirket elde ettiği görüntüleri Genice adlı reklam şirketi ile paylaşıyor ve halihazırda bulunan bir yolcu profili çıkarılmaya çalışılıyor. Bu yüz tanıma sisteminin reklam stratejisinin yanı sıra yine bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gerekli anlarda kişinin yer tespiti ya da takip edilebilmesi için de kullanışlı olabileceği dikkat çekiyor.

Yapılan paylaşımlara göre DeNA adlı şirket elinde bulundurduğu görüntüleri ortadan kaldırmış olmasına rağmen, tablette bulunan yüz tanıma sistemleri hakkında bir değişikliğe gidilmiyor.