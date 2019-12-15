Konu dışı
İTÜ Trendler Zirvesi, Geleceğe Adaptasyon konusuyla başlıyor!
İTÜ Trendler Zirvesi, her sene olduğu gibi bu sene de 20-21 Aralık tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu senin zirve başlığı ise “Geleceğe Adaptasyon” olarak belirlenmiş.
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Bu sene, İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen İTÜ Trendler Zirvesi hız kesmeden devam ediyor.
Zirvede her yıl değişen trendler ve toplum üzerindeki etkisinin anlatıldığı etkinlikte, bu sene dünya değişiminin hızla artması ve buna ayak uydurmanın zorlaşmasıyla konun bu temel soruna yoğunlaştırmaya karar verdiklerini belirttiler.
Gelecek tüm gücüyle üzerimizde olan etkisini arttırmayı sürdürüyor. Alanında uzman birçok şirket yöneticisi ve Youtuber’ın da bulunacağı etkinliğe dahil olmak istiyorsanız buradaki linkten başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Başvurular için herhangi bir ücret tahsis edilmiyor, ücretsiz bir şekilde etkinliğe katılım gösterebiliyorsunuz. Yine de başvurular kısıtlı kontenjana sahip olduğu için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.
Konu dışı
Toshiba, tek kan damlasından 13 kanseri ayırt edebilen cihaz üretti!
Toshiba, tek bir kan damlası örneğinden 13 kanser türünü ayırt edebilen akıllı cihaz geliştirdi. Gelecekte, kan tahlili çok daha pratik bir hale gelebilir.
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Toshiba Topluluğu, tek kan damlasıyla %99 doğruluk oranıyla 13 farklı kanser türünü birbirinden ayırt edebilen yeni bir cihaz ürettiğini açıkladı. Şirketten açıklama bugün itibariyle geldi. Toshiba, Ulusal Kanser Merkezi ve Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Medikal Üniversitesi işbirliğiyle teşhis metidoları geliştirdi.
Şirket, yaratılan teknolojinin birkaç sene içerisinde yaygınlaşmasını beklediklerini dile getirdi. Şu an kanser araştırmaları için çok erken bir safhada olduğu aktarılırken sistemin kan üzerindeki kanser hücrelerinin microRNA moleküllerinin tespit edilmesi için dizayn edildiğini belirtti.
Yöntemin maaliyetli ve bir o kadar geliştirilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Toshiba Laboratuvar Araştırmaları şefi basına birtakım açıklamalardaa bulundu:
Test şu anda gastirik, özfagus, akciğer, karaciğer, safra yolları, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve memekanserlerinin yanı sıra sarkom ve glimonanın tespitinde kullanılacak.
Toshiba, testin iki saatten kısa sürdüğünü cihazın oldukça küçük ve çipi geliştirdiklerini belirtti. Kan testlerinin Çin parasına göre 20.000 Yuan’dan ucuza mal olması beklendiğini ekledi.
Beş yıllık iş planlama stratejilerini Aralık itibariyle açıklayan Japon şirketin potansiyel medikal sistemlerin dışında, genom analizleri, hücre teşhisi dahil, tıbbi işletmeler için ; otomasyon sistemleri, pil teknolojileri ve dijital çözümlere yoğunlaşması bekleniyor.
Japonların, sağlık konusundaki atılımları düşünüldüğünde geleceğin ne denli parlak olduğu şimdiden fark edilebiliyor. Umarım yakın zamanda bu tip teknolojik gelişmeler yoğunlaşır ve kanser tedavilere daha pratik bir hale gelebilir.
Konu dışı
Rusya, üreticilere kendi uygulamasını yüklemeye zorluyor!
Rusya, ülke sınırları içerisinde satılan her telefona, bilgisayara ve TV’lere kendi uygulamasının ön yüklü gelmesi konusunda yeni bir kanun yayınladı. Kanuna uymayan şirketler, ülke içerisinde telefon satamayacak konuma gelebilir.
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Rusya, resmi olarak elektronik araç gereçlerin satışının yasaklanmasıyla ilgili kanunu meclisten geçirdi. Eğer cihazınızda Rusya’nın yaratmış olduğu ön yüklü uygulama yoksa maalesef ki satış yapamayacaksınız.
Kanun 1 Temmuz 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Cihazlarda Rusya teknoloji firmalarına ait yerli uygulamalar bulunmuyorsa devlet tarafından bu firmalara çeşitli ambargolar getirilmesi bekleniyor.
Yasa tasarısı, bu ayın başlarında parlamentoda görüşülmeye başlanmıştı. Hükümetin Rus yazılımı barındıracak cihaz tiplerini yayınlaması beklendi. Ülke içerisinde satış yapan üreticiler de buna dahil edildi. Rusya Duma Meclisi üyeleri konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yasa tasarısı Rus internet şirketlerinin çıkarlarını da korumak üzerine hazırlandı. Böylece yabancı şirketlerin kötüye kullanımı minimum düzeye indirilmiş olacak. Yasaya uymayan satıcılar, 3,140 dolardan başlayan cezalar ödemek zorunda kalacaklar.
Daha önce ülke içerisinde yerli firma olan Telegram için de benzer yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Kullanıcı verilerini şifreleyerek saklayan firmanın insanların güvenliğini sağlamak amacıyla bunu gerçekleştirdiğini savunmuştu.
İnternetin terörizm faaliyetlerinde kullanılmasıyla birlikte hükümetler de konuyla ilgili daha çok önlem almaya başladılar. Silahlı saldırıların mesajlaşma uygulamalarından yapılması da bunların içinden en önemli konulardan biriydi. Daha önce İran da ülke içerisinde çeşitli yaptırımlar getirerek önlem almaya kalkışmıştı.
Konu dışı
UBER hakkındaki davada, sonuca gelindi!
UBER şirketi son bir yıldır hakkında dönen davalardan muzdarip olan bir firma haline geldi. Şimdi de Asli Ticaret Mahkemesi’nden gelen karara göre dava sonuçlandırıldı.
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın üst seviye taksicilik hizmeti veren UBER’e karşı açtığı davada karara varıldı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, UBER’in haksız rekabet oluşturduğu kararını hükmetti.
Mahkeme kararına yönelik verine sonuçta, şirketin piyasadaki rekabet halinde bulunduğu şirketlere karşı haksızlık yaptığından dolayı, mobil uygulamaya ve websitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Hükümet nezdinde, “o iş bitti” söylemleriyle olaylar daha da alevlenmiş. Davanın görüşülmelerine başlanmıştı. Firmanın Türkiye ofisi, konuyla yaptığı açıklamalarda Türkiye’deki XL servisini durduğunu açıklamıştı.
Sadece sarı taksileriyle piyasada yerini korumaya çalışan firma için yolun sonu geldiği anlaşılıyor. Dünyanın birçok yerinde kullanılan aktif taksi uygulaması UBER için kullanıcılarını hayliyle üzeceğe benziyor.