İTÜ Trendler Zirvesi, Geleceğe Adaptasyon konusuyla başlıyor!

İTÜ Trendler Zirvesi, her sene olduğu gibi bu sene de 20-21 Aralık tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu senin zirve başlığı ise “Geleceğe Adaptasyon” olarak belirlenmiş.

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Bu sene, İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenen İTÜ Trendler Zirvesi hız kesmeden devam ediyor.

Zirvede her yıl değişen trendler ve toplum üzerindeki etkisinin anlatıldığı etkinlikte, bu sene dünya değişiminin hızla artması ve buna ayak uydurmanın zorlaşmasıyla konun bu temel soruna yoğunlaştırmaya karar verdiklerini belirttiler.

Gelecek tüm gücüyle üzerimizde olan etkisini arttırmayı sürdürüyor. Alanında uzman birçok şirket yöneticisi ve Youtuber’ın da bulunacağı etkinliğe dahil olmak istiyorsanız buradaki linkten başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvurular için herhangi bir ücret tahsis edilmiyor, ücretsiz bir şekilde etkinliğe katılım gösterebiliyorsunuz. Yine de başvurular kısıtlı kontenjana sahip olduğu için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.