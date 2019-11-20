Apple, Windows 10’daki iTunes’ı geliştirmeye devam etmeyebilir!

Apple, hatırladığınız üzere bu sene macOS’un yeni sürümünde iTunes’ı tamamıyla kullanıma kapatma kararı almıştı. 15 senelik efsane sürüm böylece tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştü.

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Yılın başında Apple, macOS üzerindeki iTunes yazılımını kaldırma kararı almıştı. Birçok işlevi içerisinde barındıran uygulamayı üç ayrı kola ayırmıştı. Böylece, Podcasts, Music ve Apple Tv adlarında üç ayrı uygulamayı artık kullanıcılar kullanmaya başladı.

Şuan da firma, yaptığı açıklamalarda Windows üzerinde iTunes’ın kalacağını ve geliştirilmeye devam edeceklerini açıkladılar. Fakat bazı şeyler değişmişe benziyor. Şirketin yazılım geliştiricilerinden biri LinkedIn’de yaptığı açıklamada “Katıldık ve ileri nesil medya uygulamalarını Windows üzerinde geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Daha sonraki açıklamalarında ise “Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız ve kod yazmaya tutkunuz varsa yazılım mühendisliği konusunda bizimle çalışan milyonlarca kullanıcı arasına girebilirsiniz” dedi. Bu, Apple Music uygulamasının yakında Windows marketinde gösterime çıkacağını belirtiyor olabilir. Apple TV uygulamasına ise yakında başlanabilir.

Apple, kendi cihazları için bile uygulama geliştirme sürecine oldukça geç kalmıştı. Bu ayın başında şirket; iOS, tvOS ve macOS için Apple TV+’ı yayınladı. Fakat hala Samsung Smart TV’ler, Roku cihazlar ve Fire TV cihazlarda mevcut olarak kullanıma açılmadı.