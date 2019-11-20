Apple
Apple, Windows 10’daki iTunes’ı geliştirmeye devam etmeyebilir!
Apple, hatırladığınız üzere bu sene macOS’un yeni sürümünde iTunes’ı tamamıyla kullanıma kapatma kararı almıştı. 15 senelik efsane sürüm böylece tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştü.
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Yılın başında Apple, macOS üzerindeki iTunes yazılımını kaldırma kararı almıştı. Birçok işlevi içerisinde barındıran uygulamayı üç ayrı kola ayırmıştı. Böylece, Podcasts, Music ve Apple Tv adlarında üç ayrı uygulamayı artık kullanıcılar kullanmaya başladı.
Şuan da firma, yaptığı açıklamalarda Windows üzerinde iTunes’ın kalacağını ve geliştirilmeye devam edeceklerini açıkladılar. Fakat bazı şeyler değişmişe benziyor. Şirketin yazılım geliştiricilerinden biri LinkedIn’de yaptığı açıklamada “Katıldık ve ileri nesil medya uygulamalarını Windows üzerinde geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Daha sonraki açıklamalarında ise “Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız ve kod yazmaya tutkunuz varsa yazılım mühendisliği konusunda bizimle çalışan milyonlarca kullanıcı arasına girebilirsiniz” dedi. Bu, Apple Music uygulamasının yakında Windows marketinde gösterime çıkacağını belirtiyor olabilir. Apple TV uygulamasına ise yakında başlanabilir.
Apple, kendi cihazları için bile uygulama geliştirme sürecine oldukça geç kalmıştı. Bu ayın başında şirket; iOS, tvOS ve macOS için Apple TV+’ı yayınladı. Fakat hala Samsung Smart TV’ler, Roku cihazlar ve Fire TV cihazlarda mevcut olarak kullanıma açılmadı.
Apple
Macbook Pro 16 inç tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı
Apple yeni Macbook Pro modelini tanıttı. Yeni MacBook Pro, 16 inç Retina Ekran, yüzde 80’e kadar daha hızlı performans ve yeni Magic Keyboard ile birlikte geliyor.
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Apple bugün geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, bilim insanları ve müzik prodüktörleri için tasarlanan dizüstü bilgisayarı 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı. MacBook Pro, 16 inç Retina Ekran, yeni 8 çekirdekli işlemciler, 64 GB’a kadar bellek, 8 GB’a kadar VRAM’e sahip yeni nesil grafik işlemcisi ve yeni gelişmiş termal tasarımı sayesinde şimdiye kadar üretilen en güçlü MacBook Pro olma özelliğini taşıyor.
16 inç MacBook Pro, altı hoparlörlü ses sistemi, daha uzun pil ömrü, Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad ve Apple T2 Security Chip’e sahip olarak karşımıza çıkıyor.
Dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro’ya kıyasla:
- Müzik prodüktörleri Logic Pro X’da 2,1 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi kullanarak çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyor.
- Bilim insanları ve araştırmacılar MATLAB’de 2,1 kata kadar daha hızlı dinamik sistem simülasyonlarından yararlanabiliyor.
- Geliştiriciler Xcode’da 1,8 kata kadar daha hızlı kod derleyebiliyor.
- Fotoğrafçılar Photoshop’ta karmaşık fotoğraf düzenlemelerini 1,7 kata kadar daha hızlı uygulayabiliyor.
- DaVinci Resolve kullanan video düzenleyicileri renklendirme ayarlarını yaparken efektler için 1,8 kata kadar daha hızlı render alabilecek.
- Oyun severler Fortnite gibi oyunları 1,6 kata kadar daha hızlı performansla daha kusursuz şekilde oynayabilecek.
- Unity’de geliştiriciler oyun geliştirme sırasında 1,4 kat daha hızlı fly-through performansına sahip olacak.
Yeni Macbook Pro bir dizüstü bilgisayarda bulunabilen en yüksek depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 512 GB ve 1 TB depolama alanı ile satışa sunulan modeller 8 TB‘a kadar arttırılabilir SSD’leri destekliyor.
En pahalısı 47,899 TL!
Türkiye’de 18,299 TL‘den satışa sunulan model, 2.6 GHz 6 çekirdekli 9. nesil Intel Core i7 işlemci ile birlikte gelirken grafik işlemci kısmında 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5300M‘yu kullanıyor. 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM belleğe sahip olan bu varyasyon 512 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.
21.499,00 TL fiyat ile satışa sunulan model, 2.3 GHz 8 çekirdekli 9. nesil Intel Core i9 işlemci sayesinde tümleşik işlemlerde oldukça başarılı oluyor. 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı kullanılan modelde, 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM bellek kullanılmış durumda. Bu varyasyon 1 TB‘lık bir depolama alanı ile satışa sunulmuş durumda.
Son olarak eklenebilecek en üst seviye ekstraları eklediğimizde fiyat oldukça atıyor. 8 TB‘lık bir SSD’ye, 64 GB bir RAM’e ve 8 GB‘lık bir ekran kartına sahip olan MacBook Pro 16 inç Türkiye’de 47,899 TL‘ye satılıyor.
Apple
16 inç boyutunda yeni Macbook Pro tanıtılacak!
Bazı yayın organları tarafından edinilen bilgilere göre, Apple, 16 inç boyuta sahip yeni Macbook Pro modelini yarın tanıtılacak.
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Sessiz sedasız yeni bir Macbook Pro modeline imza atacak olan Apple, bu modelin tanıtımını yarın yapacağı etkinlikte açıklayacak. Henüz kesinleşmeyen bu haber, birçok uluslararası yayın organı tarafından paylaşılıyor. Dokunmatik barlı Macbook Pro‘lardan sonra en büyük gelişme olarak görülen bu değişim birçok kullanıcıyı heyecanlandırmış durumda.
Apple tarafından tanıtılacak olan bu yeni model, yazılımcılar ve video editörler tarafından kullanılması için gerçekleştirirken, bunun için farklı geliştirmelerinde bu bilgisayarlarda yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Aralık ayında satışa çıkacağı düşünülen bu modelin 2,400 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor.
Apple
Apple TV+ şimdi yayında!
Yeni Apple TV+ servisi resmen başlatıldı. iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac gibi cihazlardan şu anda erişebilir olan servisi kullanmaya başlayabilirsiniz.
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Samsung akıllı TV’leri, Roku TV ve Amazon Fire TV‘nin yanı sıra tv.apple.com adresinden de çevrimiçi ulaşabileceğiniz servis 4.99 dolar gibi bir başlangıç ücreti ile karşımıza çıkıyor. 10 Eylül 2019’dan bu yana yeni bir iPhone, iPad, Apple TV, Mac veya iPod Touch satın almış olan kullanıcılar bir yıllığına Apple TV+‘a ücretsiz olarak kullanabilecekler.
Şuan bazı içerikler izlenebilir durumda olurken yakında gelecek içeriklerin listesi de Apple tarafından paylaşılmış durumda.
Şimdi izlenebilir içerikler:
- The Morning Show (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell)
- SEE (Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Alfre Woodard)
- Dickinson (Hailee Steinfeld, Toby Huss, Jane Krakowski)
- For All Mankind (Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt)
- The Elephant Queen (Chiwetel Ejiofor, Mark Deeble, Victoria Stone)
- Helpsters (Stephanie D’Abruzzo, Martin Robinson, Tim Lagasse)
- Ghostwriter (Isaac Arellanes, Amadi Chapata, Hannah Levinson)
- Snoopy in Space (Nicole Byer, Terry McGurrin, Ethan Pugiotto)
Yakında kullanıma sunulacak içerikler:
- Hala (Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna)
- Servant (Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint) – Nov 28
- Truth Be Told (Octavia Spencer, Lizzy Caplan, Aaron Paul) – Dec 6