Yüzlerce marka ve binlerce çeşit ürünü 365 gün indirimlerle sunan online süpermarket uygulaması İsteGelsin, geliştirilmiş uygulaması üzerinden müşterilerine yeni bir indirim modeli sunarak dünyada bir ilke imza atıyor. Uygulama ve web sitesi üzerinde her üründe turuncu ve yeşil olmak üzere iki farklı sepet indirimi gösteriliyor. Dünyada ilk kez İsteGelsin’in uygulamaya aldığı bu yeni model ile, müşteriler almak istedikleri bir ürünün normal fiyatı ile sepet indirim tutarını, ürünü daha sepete eklemeden görebiliyor ve yapacağı alışveriş tutarına göre sağlayacağı tasarrufu da anında karşılaştırıp alışverişlerine yansıtabiliyor.

Dünyada ilk kez İsteGelsin’in hayata geçirdiği yeni indirim modelinde satışa sunulan her üründe o ürüne özel turuncu ve yeşil olmak üzere iki farklı sepet indirimi görüntüleniyor. Turuncu renk kodu 250 TL ve üzeri, yeşil renk kodu ise 500 TL ve üzeri alışverişleri temsil ediyor. Böylelikle müşteriler, sepetlerine eklemek istedikleri ürünleri ne kadar indirimle alabildiklerini görebiliyorlar. Seçtikleri ürünlerin turuncu ve yeşil sepet alt limitiyle ulaştığı tutarlar, ürünleri sepete eklemelerine gerek kalmadan ürünün altında görünüyor ve müşteriler daha iyi bir kıyaslama yaparak daha fazla tasarruf sağlıyor.

Sürekli indirim, eksiksiz teslimat ve taze ürün

İsteGelsin olarak üçüncü yıllarını geride bıraktıklarını belirten şirket CEO’su Dehşan Ertürk: “Buüç yılda üç şeyi yapmayı çok iyi öğrendik ve bunlar artık bizim birer mottomuz haline geldi. Birincisi; müşterilerimize her gün her üründe indirim sunmak. İkincisi; siparişi tam zamanında ve eksiksiz teslim etmek. Üçüncüsü ise ürünlerin sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi için soğutuculu arabalarımızla soğuk zinciri kırmadan, taptaze bir şekilde teslim etmek. Bu üç yılın bize kazandırdığı bu üç uzmanlığa odaklanarak, müşteri memnuniyetimizi daha üst seviyelere taşımayı ve yeni nesil market deneyimini kusursuzlaştırmayı hedefliyoruz.”

İsteGelsin dünyada bir ilke imza atarak rekabette farklılaşıyor!

Basın toplantısında İsteGelsin’deki yenilikler hakkında da konuşan Ertürk, cümlelerine şu sözlerle devam etti: “Yapılan araştırmalar ve bizim sahadaki tecrübelerimiz müşterilerin artık daha fazla tasarruf eğiliminde olduğunu somut biçimde ortaya koyuyor. İsteGelsin olarak kurulduğumuz günden bu yana ana odağımıza indirimi koyduk ve yılın 365 günü müşterilerimize çok cazip indirimler sunduk. Ancak bunu yeterli görmeyerek daha fazla indirim sunmak için kendi ezberimizin yanı sıra sektörün ve rekabetin de ezberini bozacak değişimlere yöneldik. Bugün lansmanını yaptığımız geliştirilmiş İsteGelsin uygulaması ve indirim modelimiz ile dünyada bir ilke imza atıyor, online süpermarket kategorisinde yeni bir dönem başlatıyoruz.

Müşterilerin çoğu sepet indiriminin ürün fiyatına olan indirim yansımasını tek tek hesaplamadığından sepet indirimlerinin aslında daha avantajlı olduğunu genellikle gözden kaçırıyorlar. Biz burada bir farkındalık geliştirmelerini istedik ve sepet indirimi ile bir üründe ne kadar büyük bir tasarruf edebileceklerini görmelerini sağlayan bir yapı geliştirdik. İlk kez bizim uygulamaya aldığımız bu yeni model ile müşterilerimiz almak istedikleri bir ürününün normal fiyatı ile sepet indirim tutarını aynı anda görebiliyor ve yapacağı alışveriş tutarına göre sağlayacağı tasarrufu anında karşılaştırıp bu tasarrufu alışverişlerine yansıtabiliyor.

Sepetlerdeki alışveriş limitleri arttıkça uygulanacak indirim oranı da artıyor ve ürün başına daha fazla bir tasarruf elde ediyorlar. Diğer bir ifadeyle sepetler büyüdükçe fiyatlar küçülüyor. Türkiye’nin tamamen online ilk süpermarketi olarak yenilenen logomuz, geliştirilmiş uygulamamız ve müşteri ihtiyaçlarını çok iyi cevap veren indirimlerimizle ilklere imza atmaya devam ediyoruz.”

Yeni indirim modeli nasıl çalışıyor?

İsteGelsin uygulamasında ve web’deki her ürünün altına o ürüne özel turuncu ve yeşil olmak üzere iki farklı sepet indirimi bulunuyor. Turuncu renk kodu 250 TL ve üzeri, yeşil renk kodu ise 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere uygulamadaki her bir ürün için cazip fiyatlar sunuluyor. Örneğin; bir toz deterjanın normal fiyatı 80 TL; ancak turuncu sepette 250 TL ve üzeri bir alışveriş yapması durumunda fiyatı 66 TL’ye düşüyor. Eğer yeşil sepette 500 TL ve üzeri bir alışveriş yapar ise bu rakam 60 TL’ye kadar gerileyebiliyor. Sepetteki her ürün için o sepet rengine göre mutlaka bir indirim var.

Dolayısıyla İsteGelsin, tüketiciler ürünün kendi fiyatını ve ne kadarlık sepet tutarında o ürünün ne kadara düştüğünü görerek daha fazla indirim aldığı farklı bir alışveriş deneyimi yaşıyor.

Yeni logo ve yeni reklam filmleri

Geliştirilmiş uygulama ve yeni indirim modeli ile logosunu da değiştiren İsteGelsin, yeni logosunda internet ikonunu çağrıştıran yuvarlak dünya ile online süpermarket olduğunun altını çizerken, kişiselleştirmeyi ise “parmak izi” metaforuyla anlatıyor. Mevcuttaki kırmızı ve beyaz renklerin yanına yeşili de dahil ederek meyve ve sebze kategorisindeki kalite ve tazeliğe vurgu yapıyor. Daha dinamik, dijital ve hareketli bir görünüme kavuşan logoyla birlikte yeni indirim modelinin anlatıldığı reklam filmlerinde markanın reklam yüzü Seda Bakan ile devam ediliyor.

Geliştirilmiş İsteGelsin uygulaması ile turuncu ve yeşil sepetlerde sunulan indirimler, 3 yeni reklam filminde anlatılıyor. Reklam filmleri diğer marketlerde istedikleri ürünlerde indirim bulamayan bir çiftin düştüğü komik durumları eğlenceli bir şekilde konu ediniyor. Seda Bakan filmlerde, diğer marketten indirim alamadığı için sıra dışı tasarruf yöntemleri geliştirenlere böyle şeylere gerek olmadığını, İsteGelsin’de her gün her üründe indirim olduğunu söylüyor.

En çok sipariş verilen ilk üç ürün kategorisi; sebze, meyve ve çikolata

İsteGelsin müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında verilen siparişlerin yarısını “taze” kategoriler oluşturuyor. En çok sipariş alınan ürün kategorilerinde ilk 3’te sebze, meyve ve çikolata yer alıyor. Bu durum İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde benzerlik gösterirken İzmir’de meyve yerine makarna ilk 3 arasında görülüyor.

Kategori değil tekil ürün olarak bakıldığında ise İsteGelsin’de en çok yumurta, salatalık ve Türk kahvesi satılıyor. Verilen siparişlerin yüzde 50’sinde en az 1 adet süt ve süt ürünü ve en az 1 adet meyve-sebze ürünü bulunuyor.

İstanbul özeline bakıldığında ise dikkat çekici bir farklılık Avrupa Yakası’nda, Anadolu Yakası’na kıyasla, Çay ve Soğuk İçeceklerin büyük boylarının daha çok satın alınıyor olması. Diğer yandan, Et & Tavuk & Balık kategorisindeki en çok alım yapan iller İstanbul ve Ankara. Bu kategoriye ilçe bazında baktığımızda ise Çankaya ilk sırada yer alıyor.

Ürün ve kategori sonrasında sipariş verilen ilçelere bakıldığında, en çok sipariş veren ilçe Ankara’nın Çankaya ilçesiyken, İstanbul’da Kadıköy ve Ümraniye olarak gözlemlendi. En sık dağıtım yapan depolar ise Kurtköy, Yenibosna ve Beylikdüzü (İstanbul).

İsteGelsin müşterilerinin yaklaşık yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’sini ise erkekler oluşturuyor. Bugüne kadarki en yüksek fiyatlı sipariş sepet tutarı 22 bin TL olarak gerçekleşirken en yüksek ürün adedi bulunan sepette ise 661 ürün yer aldı.