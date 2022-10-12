Dünyaca ünlü teknoloji devi Vivo’nun Vivo X90 serisi akıllı telefonlarını bu yılın sonuna kadar Çin’de piyasaya sürmesi bekleniyor. Haberler, yavaş yavaş X90, X90 Pro ve X90 Pro+ hakkında önemli detaylar sızdırıyor. Serinin açık ara en yıldızı Pro+ modeli, muhtemelen markanın en güçlü amiral gemisi telefonu olacak. Yeni amiral gemisinin Tipster tarafından yayınlanan render görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Sizin için görüntülerin telefon hakkında ortaya çıkardığı özellikleri ve diğer yayınlanan ayrıntıları haberimizde derledik.

Vivo X90 Pro+ Cihazının Tasarımı ve Muhtemel Teknik Özellikleri

Geskin tarafından paylaşılan görsel Vivo X90 Pro+’ın ön yüzü hakkında pek bir bilgi vermiyor. Ancak çoğu kaynağında belirtiği gibi telefonun ön yüzü kavisli kenarlara sahip bir AMOLED panele ve merkezi olarak konumlandırılmış bir kamera deliğine sahip olacak. Arka tasarıma gelecek olursak yeni canavar, daire şeklinde bir arka kamera modülü ile gelecek. Fotoğrafçılık konusunda iddialı geleceği düşünülen serinin en iyisi, arka kasasında adeta profesyonel bir kamera düzeneği taşıyor. Üst kısımda, yanında bir LED flaş bulunan dörtlü kamera daire modül içinde yer alıyor.. ZEISS markası da sol üst köşede kendini gösteriyor. X90 Pro+’nın en önemli özelliklerinden biri, muhtemelen ultra geniş bir snapper ve 5x optik zoom özellikli 64 megapiksel telefoto kamera eşliğinde 1 inçlik bir kamera sensörüyle donatılmış olması olacak. Optimize edilmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için cihaz Vivo V2 ISP özelliğine de sahip olacak. Sadece performans olarak değil tasarım açısından da beğenileri toplayacağını beklediğimiz cihazın şekilli kamera modülünü barındıran kısmı koyu ve parlak bir yüzeye sahipken, geri kalanında mat bir tasarım mevcut.

Vivo X90 Pro Plus hakkında çıkan söylentiler, Kasım ayında ortaya çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacağını ortaya koyuyor. Cihazın Dimensity 9 serisi CPU modeliyle de gelme ihtimalinin olduğunu belirtelim. Yüksek performanslı işlemcinin, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ve 100W veya 120W şarjı destekleyebilen 5.000mAh çift hücreli batarya ile birleştirileceği söyleniyor.

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