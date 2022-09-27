Çinli üretici Vivo, FIFA Dünya Kupası Katar 2022’nin Resmi Akıllı Telefonu olduğunu duyurdu. Markayı cep telefonu endüstrisinin dünyadaki tek Resmi Sponsoru haline getiren bu ortaklık, FIFA’nın 118. yıldönümüne denk gelen bir tarihte, vivo X Fold+ için düzenlenen lansman etkinliği sırasında tanıtıldı.

vivo’nun Uluslararası Futbol Federasyonu ile 2017 yılında imzaladığı altı yıl süreli sponsorluk anlaşması, Katar’daki organizasyonu markanın ikinci Dünya Kupası haline getiriyor. vivo daha önce 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya, UEFA EURO 2020 ve 2021 FIFA Arap Kupası Katar’a sponsor olmuştu.

Katar Dünya Kupası’nda vivo’nun stratejisi ne olacak?

Mevcut ortaklık, vivo logosunu FIFA’nın stadyumların kenarlarındaki elektronik reklam panoları, röportajların arka panoları ve diğer resmi temsiller gibi önemli küresel reklamlarına taşıyacak. Bunun karşılığında Çinli şirket, etkinliğin “başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi” için FIFA Dünya Kupası personeline en üst düzey cihazlarını sağlayacak.

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vivo’nun küresel genişleme stratejisi, şirketin 60’tan fazla ülke ve bölgeye gittiği 2014 yılında başladı. Bu şekilde, Katar’daki görünüm, markanın dünya çapında daha iyi tanınmasını sağlama hedefinde bir başka adımdır.

2022 Dünya Kupası’nın, şu anda 400 milyon olan aktif kullanıcı kitlesi de dahil olmak üzere, 5 milyar küresel izleyiciye ulaşması bekleniyor. Katlanabilir ekran teknolojisine ek olarak vivo, vivo X Fold+’ın “verimli bir ofis paketini” de sergilemeyi amaçlıyor.

Kaynak: vivo