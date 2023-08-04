Yakıt fiyatlarının her gün artmasıyla birlikte, sizlere artık zam gelen günleri değil, zam gelmeyen günleri bildirir olduk. Benzinde, mazotta ve hatta LPG’deki zamlar vatandaşın cebini yakarken otomobil sahipleri araçlarının daha az yakıt tüketmesine ve yakıt cimrisi olmasına önem veriyorlar. Bizler de bu yazımızda araba almak isteyenleri düşündük ve Türkiye’de en az yakıt tüketen otomobiller arasından öne çıkan modelleri bu yazımızda derledik. İşte Türkiye’nin yakıt cimrileri!

Fiat Egea 1.3 Multijet

Fiat Egea, Türkiye’de en çok satılan otomobil olmasıyla dikkat çekiyor. Bu popüler model, 1.3 litre hacmindeki 95 HP motoru ile dikkat çekiyor. Sedan kasasıyla sevilen Egea, 100 km’de sadece 4.1 litre yakıt tüketiyor. Hem ekonomik hem de şık bir seçenek olan Fiat Egea, tasarım ve verimliliği bir araya getiriyor.

Renault Megane 1.5 DCi

Renault Megane, yıllardır birçok ülkede satış rekorları kıran bir model olmuş durumda. Her işe uygun olan yüksek torklu 1.5 DCi 115 HP dizel motorlu Megane, 100 km’de 4.1 litrelik yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Şık tasarımı ve güçlü performansıyla Megane, ekonomik ve yakışıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Citroen C4 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8

Fransız üretici Citroen’in sportif ama bir o kadar da ekonomik C4 modeli, düşük hacimli dizel motorlar konusunda iddialı bir seçenek. 1.5 litrelik dizel motoru, 100 km’de ortalama 3.8 litrelik yakıt tüketimi sunuyor. Hem şehir içi hem de şehir dışında ekonomik sürüş imkanı sunan Citroen C4, Citroen’in imzası olan konforlu bir sürüş deneyiminden ödün vermiyor.

Toyota C-HR 1.8L Hybrid

Hibrit modeller arasında dikkat çeken Toyota C-HR, hem tasarımı hem de yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. Toyota’nın yakışıklı SUV’u, 1.8 litrelik benzinli motoruna eşlik eden elektrikli motorla birlikte 100 km’de ortalama 3.8 litrelik yakıt tüketimi sağlıyor. Hem çevreci hem de yakıt tasarrufu sağlayan bu hibrit model, sürüş keyfi konusunda da sahibini mutlu ediyor.

Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 HP 6 ileri Manuel

Araç filoları ve şirketlerin vazgeçilmezi olan Citroen’in B sedan segmentindeki temsilcisi C-Elysee, listedeki en eski model olarak dikkat çekiyor. 100 beygir güç üretebilen 1.5 litrelik dizel motor, 100 km’de ortalama 3.7 litre yakıt tüketimine sahip. Konforlu ve ekonomik sürüşüyle tercih edilen bir seçenek olan C-Elysee, tam bir fiyat performans aracı.

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 110 HP 6MT

Peugeot’un SUV modeli 2008, 1.5 litrelik BlueHDi motoruyla 100 km’de ortalama 3.7 litrelik yakıt tüketimi sağlıyor. B SUV segmentinde başarılı satış rakamları elde eden ve Peuegot’un adını gururla yaşatan 2008, hem güçlü hem de ekonomik bir seçenek sunuyor. Dağ taş çıkarken benzin harcamayın!

Honda Jazz e:HEV

Toyota dışında bir Japon üretici daha listemizde yer alıyor. Bu sefer C segmentin kralı Civic dışında bir modelle listelerde yer alan Honda’nın Jazz e:HEV modeli, hibrit trendinin en iyi örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Honda’nın hibrit motorlu yakıt cimrisi, 1.5 litrelik benzinli motoruna eşlik eden elektrik motoruyla birlikte 100 km’de ortalama 3.7 litrelik yakıt tüketimine sahip. Jazz, yüksek yapısı ve konforlu sürüşüyle de otomobil tutkunlarının gözdesi.

Ford Focus 1.5L EcoBlue 6 ileri manuel

Ford Focus, 1.5 litrelik turbo beslemeli dizel motoruyle 120 beygir güç elde ediyor. Hem sedan hem de hatchback karoseri seçenekleriyle tercih edilen Focus, 100 km’de ortalama 3.4 litrelik yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor. Ekonomik ve dinamik bir sürüş deneyimi sunan Focus, yakıt tasarrufu arayanların tercihleri arasında yer alıyor.

Toyota Yaris 1.5L Hybrid

Japon üretici Toyota’nın gururla sunduğu Yaris, yeni hibrit sistemi ve küçük boyutlarıyla öne çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motoruna eşlik eden elektrik motoruyla birlikte 100 km’de sadece 2.8 litrelik yakıt tüketimi sunuyor. Hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda ekonomik sürüş sağlayan Yaris, en az yakıt tüketen otomobiller arasında zirveyi taşıyor. Yaris gerçekten benzini koklayan ufak bir şehir otomobili olarak özellikle Avrupa’da en çok tercih edilen araçlar arasında.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listedeki modellerden birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!