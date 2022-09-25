Samsung, Android 13 üzerine kurulan One UI 5.0 arayüzünün beta testlerini geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Beta testlerinin başlamasıyla beraber ortaya çıkan bazı sızıntılar, firmanın mevcut amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S22 modellerinin Ekim ayının ortasında One UI 5.0’a kavuşacağını gösteriyordu.

Samsung tarafı konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Samsung hakkındaki isabetli tahminleriyle tanınan ünlü internet sitesi SamMobile, 2023 yılından önce One UI 5.0 güncellemesine kavuşacak modelleri gösteren bir liste paylaştı. Listede sürpriz bir cihaz da yer alıyor!

Amiral Gemilerinin Yanında Bir Orta Düzey Telefon da Yer Alıyor!

SamMobile tarafından paylaşılan listeye göre,

Galaxy S21 ailesi

Galaxy S22 ailesi

Galaxy Z Fold3 ve Z Fold4

Galaxy Z Flip3 ve Z Flip4

Galaxy A53

modelleri 2023 yılından önce One UI 5.0 güncellemesine kavuşacak. Listede yer alan modellerinin neredeyse hepsinin amiral gemisi düzeyinde akıllı telefonlar olduğunu belirtmekte fayda var. Samsung’un bu modellere öncelik vermesinin pek de alışılmadık bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Önceki yıllarda da benzer şeyler görmüştük.

Listede en dikkat çeken modelin ise Galaxy A53 olduğunu söylemek mümkün. Zira Galaxy A53, diğer cihazların aksine orta sınıfta yer alan bir cihaz. Samsung’un bu hamleyle beraber güncelleme konusundaki vaatlerini yerine getirmekte kararlı olduğu mesajını vermeyi amaçladığı düşünülüyor.

Yine de listenin henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını söylemekte fayda var. Yani listede bazı son dakika değişiklikleri yapılabilir.

Samsung kanadı Android 13 konusunda elini çabuk tutacakmış gibi gönüyor. Bunda Google ile Samsung arasında süregelen işbirliğinin önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede yer alan cihazlardan birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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