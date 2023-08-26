Apple, şu sıralar dur durak bilmeden Eylül ayı ortasında planlanan iPhone 15 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Son olarak, firmanın Mexico City’deki bir Apple Store’da serinin tanıtım filmlerini çektiği iddiası teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdiyse serinin renk seçenekleri ortaya çıktı! Bu sene renkler efsane!

Apple’ın Yeni iPhone 15 Serisi Renk Seçenekleriyle Dikkat Çekecek!

Son yıllarda iPhone serileri sınırlı sayıda renk seçeneğiyle sunuluyordu. Ardından, yeni modellerin tanıtımına birkaç ay kala, eski modellerin satışlarını canlandırmak için yeni renkler sunuluyordu. Bunu son olarak sarı renkli iPhone 14 modelinde görmüştük.

Apple, bu yıl da aynı stratejiyi sürdürerek 6.1 inç iPhone 15 ve 6.7 inç iPhone 15 Plus modelleri için altıncı bir renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez sızan resimler, sadece cihazın rengini değil, aynı zamanda şarj kablosunun da renklendirileceğini gösteriyor.

Daha önce tüm iPhone modelleri, cihazın rengi ne olursa olsun beyaz kauçuk dış kaplamaya sahip bir Lightning kablosuyla birlikte sunuluyordu. Ancak bu yıl tüm iPhone 15 modelleri USB-C bağlantı standardına geçiyor ve Apple, her cihazın rengine uygun kablolara geçişi kutlamak istiyor gibi görünüyor.

Bu sene iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın kutularından çıkan şarj kabloları, cihazın renklerine uygun olarak hazırlanacak. Hem kabloda hem de iPhone 15 ve 15 Plus’ta yer alacak renk seçenekleri şunlar:

– Gece Yarısı (Siyah)

– Yıldız Işığı (Beyaz)

– Sarı

– Mavi

– Turuncu / Pembe

Turuncu/Mor Pembe rengi konusunda hala bir belirsizlik bulunuyor. Sızan fotoğraflarda daha önce turuncu olarak görünen kablo, daha yakından bakıldığında pembe tonları da içeriyor gibi görünüyor. Ancak Apple’ın geçmişte iPhone XR’da mercan rengini tercih ettiği göz önüne alındığında, bu rengin değişebileceği ihtimali bulunuyor.

Ayrıca, Apple’ın iPhone 15 Pro modelleri için de tasarım ve renk anlamında değişiklikler yapması bekleniyor. Titanyum çerçeve ve yeni renk seçenekleriyle, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri öne çıkacak. Bunlar arasında Derin Mavi ve Gümüş-Gri gibi seçenekler bulunuyor.

Paslanmaz çelikten titanyuma geçiş nedeniyle, bazı Asya pazarlarındaki popülerliğine rağmen Apple’ın bu yıl altın rengi seçeneği sunması pek olası görünmüyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin renk seçeneklerinin aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

-Koyu Mavi

-Gümüş-Gri

-Uzay Siyahı

-Titanyum

Apple’ın iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi olarak ise 12 Eylül işaret ediliyor. Ancak resmi davetiyelerin gönderilmesiyle kesin tarih netleşecek. Geçmiş yıllara bakıldığında, Apple’ın davetiyeleri Ağustos’un son haftası ile Eylül’ün ilk haftası arasında gönderdiği biliniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 15 serisinin renk seçeneklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!