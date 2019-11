İstanbul Havalimanı’nın taşınma süreci belgeselleştirildi

Facebook, iPhone uygulamasında haber kaynağında gezinirken arkaplanda kameranızı kullanıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında arkaplanda kameranın çalıştığı kanıtlanıyor.

Facebook‘un iPhone uygulamasında arkaplanda kameranız çalışıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında ortaya çıkan bu olay, sosyal medya devi hakkındaki gizlilik sorunlarını tekrar akıllara getirdi.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019