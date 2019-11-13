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İstanbul Havalimanı’nın taşınma süreci belgeselleştirildi
Yeni yapılan İstanbul Havalimanı‘nın açılışının ardından büyük bir taşınma süreci gerçekleştirildi. Bu gerçekleştirilen taşınma süreci mini bir belgesel haline getirilerek merak edenlerle paylaşıldı.
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İstanbul Havalimanı ismini taşıyan yeni İstanbul Havalimanı’nın taşınma görüntülerinden mini bir belgesel ortaya çıkartıldı. Atatürk Havalimanından – İstanbul Havalimanına gerçekleştirilen bu devasa taşınma sürecinin tüm detayları bu mini belgeselde meraklılarının beğenisine sunuldu.
Büyük taşınma süreci öncesinde yetkililer tarafından yapılan planlara göre bu taşıma süreci 45 saat boyunca devam edecekti. Tüm planlar buna göre yapılıyordu ancak bu taşıma süreci 33 saat içinde bitirildi. Tüm detayları büyük taşınmanın mini belgeselinde bulabilirsiniz.
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Google Stadia hangi oyunları içerisinde barındırıyor?
Google Stadia, 19 Kasım’da yapılacak bir etkinlikle beraber kullanıma açılacak. Peki açılışa bir hafta kala bu online oyun platformunda hangi oyunlar yer alacak?
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Google tarafından geliştirilen online oyun platformu Stadia, 19 Kasım’da kullanıcıları ile buluşacak. Birçok kişi tarafından beklenen bu platformun içerisinde bulunacak oyunlar ise merak konusuydu. Google tarafından açıklanan listeye göre açılışta platformun içinde 12 oyun bulunacak.
- Assassin’s Creed Odyssey
- Destiny 2
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Thumper
- Tomb Raider
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider
- Samurai Shodown
Bu listede istediğiniz oyunun bulunmadığını görüp üzülüyorsanız, Google tarafından yıl sonuna kadar platforma gelecek oyunların listesi de açıklandı.
- Attack on Titan 2: Final Battle
- Borderlands 3
- Darksiders Genesis
- Dragonball Xenoverse 2
- Farming Simulator 19
- Final Fantasy XV
- Football Manager 2020
- Ghost Recon Breakpoint
- Grid
- Metro Exodus
- NBA 2K20
- Rage 2
- Trials Rising
- Wolfenstein Youngblood
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Facebook gizlice kameranızı kullanıyor olabilir!
Facebook, iPhone uygulamasında haber kaynağında gezinirken arkaplanda kameranızı kullanıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında arkaplanda kameranın çalıştığı kanıtlanıyor.
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Facebook‘un iPhone uygulamasında arkaplanda kameranız çalışıyor olabilir. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran kaydında ortaya çıkan bu olay, sosyal medya devi hakkındaki gizlilik sorunlarını tekrar akıllara getirdi.
Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl
— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019
Bu hatayı iOS 13.2.2 kullanan beş iPhone’da bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümünde ise benzer bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Bu şekilde gizlilik sorunları tekrar akıllara gelirken, bu hatanın Facebook uygulamasından mı yoksa iOS’un herhangi bir açığından dolayı mı olduğu henüz bilinmiyor.
Her iki şirketten de konuyla ilgili açıklama yapılmazken, bu sorunun Facebook uygulamasına kamera kullanma izni verildikten sonra ortaya çıktığını söyleyelim. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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Facebook yeni ödeme sistemini duyurdu: Facebook Pay
Sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulundurduğu tüm platformların ortak ödemelerini sağlamak için yeni bir ödeme sistemi duyurdu.
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Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram ödemeleri için yeni bir ödeme sistemini piyasaya sürdü. Facebook Pay olarak adlandırılan bu yeni ödeme sistemi üzerinden, Facebook‘un sahibi olduğu tüm uygulamalarda ödeme yapabilirken, kişiler arası para transferi ve ödemesi de yapabilirsiniz. Ayrıca Marketplace uygulamalarının ödemelerini de bu sistem üzerinden yapabiliyorsunuz.
Kendi banka kartı ve kredi kartı bilgilerinizi girerek kullanabileceğiniz bu ödeme yöntemi, seçeceğiniz bir kartı varsayılan olarak belirleyecek ve tüm platformlardaki ödemelerinizi bu kart üzerinden sağlayacak. Şu an sadece ABD üzerinde çalışacak olan bu ödeme yönteminin diğer ülkelere ne zaman geleceği bilinmiyor.
Deborah Liu “Facebook Pay, uygulamalarımızda ticareti daha kullanışlı, erişilebilir ve güvenli yapmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası. Facebook Pay’i geliştirmeye ve uygulamalarımızı kullananlar için daha yararlı hâle getirmeye devam edeceğiz.” diyerek yeni sistemi tanımlamış oldu.(Facebook’un Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı)