Google Stadia hangi oyunları içerisinde barındırıyor?

Google Stadia, 19 Kasım’da yapılacak bir etkinlikle beraber kullanıma açılacak. Peki açılışa bir hafta kala bu online oyun platformunda hangi oyunlar yer alacak?

İlginizi çekebilir: Google Stadia uygulaması, Play Store’da yayınlandı!

Google tarafından geliştirilen online oyun platformu Stadia, 19 Kasım’da kullanıcıları ile buluşacak. Birçok kişi tarafından beklenen bu platformun içerisinde bulunacak oyunlar ise merak konusuydu. Google tarafından açıklanan listeye göre açılışta platformun içinde 12 oyun bulunacak.

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Bu listede istediğiniz oyunun bulunmadığını görüp üzülüyorsanız, Google tarafından yıl sonuna kadar platforma gelecek oyunların listesi de açıklandı.