İstanbul Bilişim internet sitesine, BTK tarafından erişim engellendi!

İstanbul Bilişim internet sitesine, BTK tarafından erişim engeli getirildi. Şirket yakın bir zaman önce konkordato ilan etmiş ve internet üzerindeki satış faaliyetlerini konkordato kararına rağmen devam ettirmişti.

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Bildiğiniz üzere, bir süredir İstanbul Bilişim furyasıdır gidiyor. İstanbul Bilişim üzerinden ürün satın alan kullanıcılar, şirkete ödeme yaptıkları halde ürünlerine kavuşamıyorlar. Müşteriler, iade talebi oluşturduklarında ise ya bu ücret iadelerini çok geç alıyorlar ya da hiç alamıyorlardı. Google üzerinde küçük çaplı bir araştırma yaptığınızda binlerce insanın mağdur bırakıldığını çok rahat görmek mümkün.

İstanbul Bilişim konkordato ilan etmişti!

20 yıllık geçmişi ile bilinen İstanbul Bilişim, geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve COVID-19 salgını nedeniyle üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşadığını açıklamış. Bunun akabinde, çıkar amaçlı grupların, İstanbul Bilişim’in aleyhine kara propaganda yaptıklarını belirtmişti. Yaşanan sorunlardan dolayı firma, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebi ile başvuru yapmış ve talep mahkeme nezdinde kabul görmüştü.

Koronavirüs sürecinden önce de aynı tedarik sorunlarının var olduğu ve müşterilerin, ne ürün alırlarsa alsınlar benzer sorunlarla şikayetçi olduklarını da belirtmekte fayda var.

İnternet sitesine artık erişim sağlanamıyor!

Firma tarafından alınan konkordato kararına rağmen, firmanın internet sitesinde satılan hiçbir ürün satıştan kaldırılmamıştı. Durumdan haberdar olmayan müşteriler de beğendikleri ürünleri almaya devam etmişlerdi. Bugün itibarıyla ise siteye Türkiye sınırları içerisinde erişmeye kalkarsanız, şu metin ile karşılaşıyorsunuz:

Bu internet sitesi (istanbulbilisim.com) hakkında İstanbul 5. Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından verilen 28/07/2020 tarih ve 2020/2984 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmıştır.

Üst tarafta metinden anlaşılabileceği üzere, istanbulbilisim.com alan adı mahkeme kararınca engellenmiş durumda. Kararın neden alındığına dair herhangi bir açıklama henüz mevcut değil. Fakat, müşterilerin şikayetlerinin etki göstermeye başladığını düşünüyorum. Şirket, internet siteleri erişim engeli aldıktan sonra, yeni bir alan adı alarak internet siteleri üzerinden satış yapmaya devam ediyorlar.

“https://www.istanbul-bilisim.com/” alan adına sahip yeni internet sitesi, yasaklanan site ile birebir aynı fonksiyonlara sahip gözüküyor. Şirket tarafından, internet sitesinin neden kapatıldığı ve yeni bir alan adıyla faaliyetlere devam edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.