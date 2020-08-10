İnternet
İstanbul Bilişim internet sitesine, BTK tarafından erişim engellendi!
İstanbul Bilişim internet sitesine, BTK tarafından erişim engeli getirildi. Şirket yakın bir zaman önce konkordato ilan etmiş ve internet üzerindeki satış faaliyetlerini konkordato kararına rağmen devam ettirmişti.
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Bildiğiniz üzere, bir süredir İstanbul Bilişim furyasıdır gidiyor. İstanbul Bilişim üzerinden ürün satın alan kullanıcılar, şirkete ödeme yaptıkları halde ürünlerine kavuşamıyorlar. Müşteriler, iade talebi oluşturduklarında ise ya bu ücret iadelerini çok geç alıyorlar ya da hiç alamıyorlardı. Google üzerinde küçük çaplı bir araştırma yaptığınızda binlerce insanın mağdur bırakıldığını çok rahat görmek mümkün.
İstanbul Bilişim konkordato ilan etmişti!
20 yıllık geçmişi ile bilinen İstanbul Bilişim, geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve COVID-19 salgını nedeniyle üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşadığını açıklamış. Bunun akabinde, çıkar amaçlı grupların, İstanbul Bilişim’in aleyhine kara propaganda yaptıklarını belirtmişti. Yaşanan sorunlardan dolayı firma, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebi ile başvuru yapmış ve talep mahkeme nezdinde kabul görmüştü.
Koronavirüs sürecinden önce de aynı tedarik sorunlarının var olduğu ve müşterilerin, ne ürün alırlarsa alsınlar benzer sorunlarla şikayetçi olduklarını da belirtmekte fayda var.
İnternet sitesine artık erişim sağlanamıyor!
Firma tarafından alınan konkordato kararına rağmen, firmanın internet sitesinde satılan hiçbir ürün satıştan kaldırılmamıştı. Durumdan haberdar olmayan müşteriler de beğendikleri ürünleri almaya devam etmişlerdi. Bugün itibarıyla ise siteye Türkiye sınırları içerisinde erişmeye kalkarsanız, şu metin ile karşılaşıyorsunuz:
Bu internet sitesi (istanbulbilisim.com) hakkında İstanbul 5. Sulh ve Ceza Hakimliği tarafından verilen 28/07/2020 tarih ve 2020/2984 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmıştır.
Üst tarafta metinden anlaşılabileceği üzere, istanbulbilisim.com alan adı mahkeme kararınca engellenmiş durumda. Kararın neden alındığına dair herhangi bir açıklama henüz mevcut değil. Fakat, müşterilerin şikayetlerinin etki göstermeye başladığını düşünüyorum. Şirket, internet siteleri erişim engeli aldıktan sonra, yeni bir alan adı alarak internet siteleri üzerinden satış yapmaya devam ediyorlar.
“https://www.istanbul-bilisim.com/” alan adına sahip yeni internet sitesi, yasaklanan site ile birebir aynı fonksiyonlara sahip gözüküyor. Şirket tarafından, internet sitesinin neden kapatıldığı ve yeni bir alan adıyla faaliyetlere devam edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Genel
Wi-Fi’ın su altı versiyonu olacak olan Aqua-Fi üzerinde yapılan denemeler başarılı oldu!
Teknoloji tarihinde, Tesla tarafından uzaya gönderilen astronotlardan tutun birçok teknolojinin lansmanına kadar birçok önemli olaya; bu olaylar nerede yaşanıyor olursa olsun, internet sayesinde kendi gözlerimizle şahit olabilme fırsatı yakaladık. Ve elimizin altında internet mevcut olduğu sürece, bu gibi anlara, eş zamanlı olarak şahit olmaya da devam edebileceğiz gibi gözüküyor. İnsanlık olarak, hava ve uzay boşluğu da dahil olmak üzere, interneti hemen hemen her yerde kullanabiliyoruz. Yalnız, insanlık olarak internet bağlantısı sağlayamadığımız bir yer hala mevcut! Derin denizler! Bilim insanları, Aqua-Fi adını verdikleri bir teknoloji ile bu sorunu çözebilmeyi ve derin denizlerde de internet bağlantısını mümkün kılabilmeyi umuyorlar.
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Uzayda bile internet bağlantısı kurabilirken, su altında internet bağlantısı kurabilmek neden bu kadar zor?
Bildiğiniz üzere günümüzde kablosuz bağlantılar, radyo dalgaları, akustik sinyaller ve ışık sinyalleri olmak üzere farklı teknolojiler üzerinden sağlanıyor. Fakat bu teknolojilerden hangisini kullanırsanız kullanın; hepsinin belirli limitleri var. Hele ki konu bir de bu teknolojileri su altında kullanmaya gelince… Örneğin akustik sinyaller, uzun mesafeleri katedebilirler; fakat taşıyabilecekleri veri kapasitesi sınırlıdır. Işık sinyalleri ise yine uzak mesafeleri katedebilirler ve taşıyabilecekleri veri çok daha fazladır; fakat gönderici, taşıyıcılar ve de alıcı arasında ciddi bir engel olmadan direkt bir bağlantı kurulmak zorundadır. Radyo dalgaları ise su altında kısa mesafelerde veri taşıyabilirler. Kısacası, bu yönden bakınca su altında canlı video paylaşımı yapmak şuanda maalesef pek de mümkün gözükmüyor. Tabi burada birincil hedef, su altında eğlenceli görüntüler yakalamaktan ziyade, derin denizlerin bilim insanları tarafından hala keşfedilmeyi bekleyen birçok şeyi içinde barındırıyor olması. Birçok bilim insanı, denizler altındaki yaşamı detaylı bir şekilde gözlemleyebilmek ve keşfedebilmek istiyor. Ve yeni bir çalışma bizlere gösteriyor ki su altında ışık demetleri yoluyla akuatik bir internet bağlantısı sağlamak mümkün olabilir!
Suudi Arabistan’da bulunan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir ekip, su altında internet bağlantısı kurabilmeyi mümkün kılan bir “denizler altı internet bağlantısı” protokolü geliştirdi. Geliştirdikleri teknolojiye ise, Aqua-Fi adını verdiler. Bu teknoloji ile, LED ışık sinyalleri ve lazerler ile, su altında veri taşımanın mümkün olduğunu gösterdiler. LED ışık sinyalleri, su altında düşük enerji tüketimi ile kısa mesafelerde veri taşımayı mümkün kılıyor. Lazer ışık sinyalleri ise, daha çok güç tüketmesine rağmen daha uzak mesafelere veri taşıyabiliyorlar.
Aqua-Fi ile ilgili neler biliyoruz
Aqua-Fi’ın ilk prototipi ile ilgili bütün bilgiler, çalışmayı yürüten ekip tarafından IEE Explore üzerinde yayınlandı. Yayınlanan rapora göre ekip, Aqua-Fi prototipinde, 520 nanometrelik lazer ışık hüzmelerine ek olarak; yeşil LED ışık hüzmeleri kullanmış. Testler sırasında ekip, 2.11 megabyte / saniye hızlara ulaşabilmiş; ve bu hıza ulaşırken, 1 milisaniye gibi düşük gecikme süreleri yakalayabilmeyi başarmışlar. Ekip lideri Shihada’nın açıklamasına göre bu çalışma, su altında internetin insanlık tarihinde ilk kez tamamen kablosuz bir şekilde tam anlamıyla kullanılabilmesinin başarıldığı bir deneme idi. Fakat buna rağmen, ekibin hala aşması gereken belirli problemler var. Bu problemlerden biri ise, ışık hüzmelerinin çeşitli kırılmalar ile dağılabilmesi. Ekip, bu problemi aşabilmek için küre şeklinde bir alıcı kullanmayı planlıyor. Böylece alıcı, farklı açıyla gelen bütün internet sinyallerini bünyesinde toplamayı başarabilecek.
Shihada, ortaya çıkardıkları bu teknoloji ile ilgili olarak, “uygulaması nispeten kolay bir teknolojiyi, görece uygun bir maliyetle üretebilmeyi başardık; böylece su altı ortamını da küresel internetle buluşturabilmek mümkün olacak. Hatta birgün, Aqua-Fi’ın su altı birçok projede, internet sağlayabilmek için neredeyse Wi-Fi kadar yaygın olarak kullanılmasını umuyoruz” dedi.
Siz Aqua-Fi teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Derin denizlerdeki yaşamı canlı canlı izleyebilmek sizce de çok ilginç olmaz mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar sekmesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
WhatsApp Web, karanlık mod desteği tüm kullanıcılar için sunuldu
Bugün itibariyle, Android ve iOS gibi platformlarda bulunan WhatsApp karanlık mod desteği, Web sürümü için de kullanıma sunuldu. Yeni özelliği nasıl aktif edebileceğinizi sizler için anlattık.
Dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olmayı başardı. Geçmişte Mark Zuckerberg’e ait Facebook bünyesine dahil edilen platform, Instagram, Facebook ve WhatsApp üçlüsü olarak dünya çapında kullanım rekorları kırıyor. Facebook’a geçiş sonrası, hem güvenlik hem de içerik olarak birçok güncelleme alan platform Web sürümüne gelen karanlık mod desteği ile de kullanıcıların yüzünü güldürdü.
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Nasıl aktif edilir?
1-WhatsApp Web adresine giriş yapın ve karşılama ekranında üst konumda bulunan üç noktaya tıklayın
2-Açılan ekranda “Ayarlar” butonuna tıklayın ve içeriden “Tema” seçeneğini seçin
3-Tema seçeneğine tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda artık “Koyu” modu seçebilirsiniz
Bir süredir çeşitli kodlar ve eklentilerle kullanabildiğimiz Whatsapp Web koyu mod desteğini artık kalıcı olarak özgür bir şekilde kullanabilirsiniz.
İnternet
Yeni internet kanunuyla BTK, kamu yararı diyerek site kapatabilecek!
BTK, henüz hazırlığı yapılan yeni internet kanunu ile birlikte “kamu yararı” diyerek internet siteleri kapatabilecek. 15 Temmuz’a kadar tamamlanması beklenen yeni kanun teklifi, ayrıca sosyal ağlara da yeni yaptırımlar getirecek.
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Sosyal mecraların Türkiye’de halihazırda ofislerinin olmaması ve bundan dolayı da şirketlere herhangi bir yaptırım uygulanmaması üzerinde aylardır duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar bu konuyu tekrar gündeme taşımış oldu.
Hükümetin yeni yasal düzenlemesi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu adlı iki kanunun içeriğini temelden değiştiriyor.
Kanunlarda yapılan değişiklik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) daha geniş yetkiler veriyor. Yasa taslağında belirtilen “şebekeler üstü hizmet” tanımı, bizi ilgilendiren kısmıyla internet camiası içerisinde internet sitelerin sunmuş olduğu hizmetler bütünü olarak özetlenebilir. Bu yasa eğer meclisten geçerse, WhatsApp, Netflix, Telegram, Twitter, Facebook ve aklınıza gelen, günlük yaşamda kullandığımız tüm ygulamaların engellenmesi mümkün olacak.
Taslakta belirtilen madde aynen şu şekilde: Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.
Sosyal medya platformları Türkiye’de temsilcilik açmak zorunda tutulacak!
Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketler, Türkiye’de muhattap olarak görülecek bir temsilcilik bulundurmak zorunda olacaklar. Uzun süredir aslında Türkiye, sosyal medya sitelerine, konuyla ilgili zaten çağrıda bulunuyordu. Fakat, herhangi bir geri dönüş alınmıyordu. Sosyal medya platformlarının sahibi olan şirketler; yasa çıktıktan sonra, 30 gün içerisinde temsilciliklerini bildirmezseler, internet trafik genişlikleri yüzde 50 daraltılacak. Yine belirtilen kurala uyum gösterilmezse 30 gün daha tanınacak. Süreç çözümlenemiyorsa BTK, ilgili sosyal medya platformunu tamamen Türkiye’den erişimini kısıtlayacak. BTK, tüm bu işlemlerin “kamu yararı”na aykırı olduğunu sebep gösterebilecek.
Türk kullanıcıların verileri Türkiye’de barındırılacak!
İnternet üzerinden hizmet sunan şirketler, genellikler Amerika üzerinde kurulan ve sunucularının büyük bir kısmını kendi ülkelerinde barındıran şirketler oluyor. Uzun bir süredir dünyada sosyal medya platformlarına dayatılan ve firmaların ısrarla yerine getirmek istemedikleri veri yerelleştirme işlemi, artık kanuni olarak zorunda tutulacak.
BTK, gerekli gördüğü hallerde sosyal medya sitelerinin Türkiye’deki ofislerini denetleyebilecek. Verileri, Türkiye’de bulundurmayan şirketle 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek.
İçerikler tamamen silinmeli!
Sosyal medya siteleri, mahkemelerin verdiği, içerik kaldırma kararlarını genellikle uygulamıyor veya sadece Türkiye’de görünürlükten kaldırıyordu. Twitter’da birçok hesaba Türkiye’den erişim sağlanamazken, aynı şekilde Youtube’da da bazı videolar engelleniyor. Yeni düzenleme ile eğer hukuka aykırı veya mahkeme kararı kesinleşen içerikler 24 saat içerisinde sosyal medya platformu tarafından kaldırılmalı. Eğer içerik kaldırılmazsa veya erişim engellenmeze, firmalar çok ağır tazminatlar ödeyecek.
Mahkeme kararı olmaksızın, içerikler silinecek!
Düzenleme vatandaşların da sosyal medya sitelerinden içerik kaldırma talebinde bulunmasının önünü açıyor. Yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermeyen sosyal ağlar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Sosyal ağlar, vatandaşlarına başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK’ya bildirecek.