Kripto Para
İspanya muhalefet partisi, Mortgage ödemeleri için kripto para yasa tasarısı öneriyor!
İspanya ‘nın Partido Popular (PP) olarak da bilinen ana muhalefet partisi, kripto para birimleri ile ipotek kredilerinin ödenmesine izin veren bir yasa tasarısı önerdi.
Tasarı, halkın ipotek kredilerini geri ödemek için kripto para kullanmasına izin verirken, tüm İspanya ülkesini blok zincir teknolojisi ve kripto para kullanarak geliştirmeye odaklanan bir Ulusal Kripto Varlıklar Komitesi de kuracak.
Partido Popular tasarıda ilgili tüm kripto para işlemlerinin güven, güvenlik ve şeffaflık ilkelerini izleyeceğini belirtti. Resmi olarak duyurulan “Dijital Dönüşüm Yasası”na göre metin, ev satın alan ev sahiplerinin ipotek kredilerini ödemek için kripto para birimini kullanabileceğini belirtiyor. Gayrimenkulle ilgili gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcılar gibi sektörler, ipotek kredisi havuzlarında kripto para birimi gibi dijital varlıklara yatırım yapabilir. Aynı zamanda, bankalar ipotek ve sigortayı yönetmek ve dijital para biriminde tazminat ödemesini basitleştirmek için de blok zinciri kullanabilir.
İspanya Merkez Bankası Banco de España, 2020’nin ikinci yarısında önümüzdeki dört yıldaki hedeflerini özetleyen stratejik planını yayınlamıştı. Plana göre, İspanya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası’nın İspanyol ekonomisindeki eğilimlerini ve politikalarını incelemenin yanı sıra, farklı tasarım önerilerini inceleyecek ve bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) sistematik ve finansal riski de dahil olmak üzere ekonomik sonuçları değerlendirecek. Ancak bu, İspanya Merkez Bankası’nın kendi Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ni çıkarmayı planladığı anlamına gelmiyor. Plan, potansiyel CBDC çabalarına çok fazla odaklanmasa da, CBDC araştırmasının “Yeni Teknolojiler ve Bilgi Kaynakları” teması altında bir öncelik olduğunu söylüyor.
Euro bölgesinin bir üyesi olarak İspanya’nın kendi CBDC’sini yayınlaması gerekmiyor. Ülke 2020’den beri euro kullanıyor. Avrupa Merkez Bankası şu anda İspanyol merkez bankacılarını da içeren komite çalışmaları aracılığıyla bir CBDC çıkarmayı düşünüyor. Mevcut Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde’ın liderliğinde, ECB aktif olarak bir CBDC üzerinde çalışma yapıyor.
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Kripto Para
FTX, Riot Games ile 7 yıllık anlaşma imzaladı!
Kripto para borsası FTX, popüler MOBA türü bilgisayar oyunu League of Legends’ın (LOL) yapımcısı Riot Games ile 7 yıllık anlaşma imzaladı. ABD merkezli dev kripto para borsası, yaptığı bu yeni anlaşma ile e-spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Popüler kripto para borsası FTX, e-spor ve kripto para piyasasını birleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Team Solo Mid (TSM) ile 10 yıllık ortaklık kurduğunu açıklayan borsa şimdi de Riot Games ile ortaklığını duyurdu. İkili arasındaki anlaşma 7 yıl sürecek ve FTX, League of Legends Championship Series (LCS) ekinliğinde sponsor olacak. Kurulan ortaklık, FTX’in logosunun Kuzey Amerika’nın oyun için önde gelen turnuvası olan The League Championship Series (LCS) sırasında belirgin bir şekilde görüntüleneceği anlamına geliyor. Anlaşmaya göre FTX logosu LCS turnuvalarında oyunun belirli yerlerinde konumlanacak.
FTX sponsorluğu, bu hafta sonundan itibaren birçok LCS yayınını kapsayacak. Oyuncu net değeri, toplam takım altın ve altın grafikleri, oyun içi istatistiklerin yanında FTX markasını da içerecek.
Riot Games, yapılan ortaklık karşılığında alacağı rakamı net bir şekilde açıklamadı ancak tarihinin en büyük anlaşması olduğunu ifade etti. Ayrıca Riot Games e-spor yöneticilerinden olan Chris Greeley, ortaklık ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“FTX ile ortaklığımız, kripto para borsası sponsorları konusundaki lig genelindeki duruşumuzu değiştirmiyor. FTX ile LCS aktivasyonları, kripto para reklamcılığını sınırlayan bölgelerde gerektiğinde yayından kaldırılabilir. FTX giyim veya diğer dijital olmayan aktivasyonlarda bir sponsor değildir.”
Verilere göre, League of Legends son dört ayın her birinde 120 milyondan fazla aktif aylık kullanıcıya sahipti ve bu onu dünyanın en popüler oyunlarından biri haline getirdi. Böylesine büyük bir kitleye hitap eden oyun, kripto para sektörünün daha geniş kullanıcı alanına yayılması ve sektörün benimsenmesi açısından büyük katkılar sağlayabilir.
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Kripto Para
DeFi platformu Popsicle Finance 25 Milyon Dolarlık hacklenme ile karşı karşıya!
Merkeziyetsiz Finans (DeFi) platformlarının önemli isimlerinden biri olan Popsicle Finance, hacklendi. Popsicle Finance’in önde gelen ürünlerinden birinde bulunan bir açıktan faydalanan hackerlar, kabaca 25 milyon dolar ele geçirmeyi başardı.
Büyük soygunu ortaya çıkaran güvenlik araştırmacısı Mudit Gupta, hacklemenin karmaşık ancak açığın basit olduğunu söyledi. Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Gupta, ayrıca aynı açığın başka platformlarda da bulunduğu ve diğer platformların da düzinelercesinde bulunan bu açıktan daha önce de faydalanıldığını belirtti.
Popsicle Finance exploited, hacker drained ~$25m. The hack was complex but the bug was simple. TX Hash: https://t.co/CqyVvCq5I7
Basically, Popsicle doesn't transfer the reward debt when users transfer their shares. This exposes multiple exploits, one of which was used here 🧵👇 pic.twitter.com/shdYdyemD9
— Mudit Gupta (@Mudit__Gupta) August 4, 2021
Popsicle Finance, kullanıcılarına sahip oldukları kripto paralar üzerinden faiz geliri kazandıran ürünlere sahip bir merkeziyetsiz finans protokolü. Hacklenme olayına karışan ürün Sorbetto Fragola, İtalyanca’dan “çilekli sorbe” olarak çevrilebilir. Popsicle Finance, sektörün önde gelen markaları olan Uniswap, Pancake Swap, Sushi Swap gibi platformlardan da destek alıyor.
Hacklenme olayını ortaya çıktıktan sonra önce incelediklerini söyleyen Popsicle Finance ekibi, sonradan attığı bir tweet ile bunu doğruladı. Aynı zamanda durumla ilgili bir inceleme raporu da internet sitelerinden paylaşıldı. Yayınlanan raporda bir hackerın Sorbetto Fragola havuzlarındaki likiditenin %85’ini çektiği belirtildi. Hackerın gerçekleştirdiği işlemi de paylaşan Popsicle Finance, raporlarında olayla ilgili detaylı bilgiler verdi. Platforma göre olay şu şekilde gerçekleşmiş:
- Kullanıcılardan gelen fonlar UniV3‘ye gönderilir.
- Popsicle Likidite Sağlayıcı (PLP) hisseleri ardından kullancıya verilir.
- Kontrat’a kullanıcı, ne kadar fon koyduğu ve koyduğu zamanki durumlar ile ilgili bilgi verilir.
- Kontrat kullanıcının havuzdaki payını ve toplam havuza orantılı olarak komisyonlardan gelen payını kontrol eder.
- Kontrat belirlenen parametrelere göre de komisyonları kullanıcılara dağıtır.
Popsicle Finance‘e göre hacker burada 3. maddedeki bir açıktan faydalanarak havuz likiditesinin önemli bir kısmını kendi hesabına aktarmayı başarmış. Yazılım seviyesinde olayın detaylarına ulaşmak için Popsicle Finance’in olay raporunu inceleyebilirsiniz.
Uniswap’ın en son versiyonu ile likidite sağlayıcıları, likidite eklemek istedikleri varlıklara spesifik fiyat parametreleri girebiliyorlardı. Örnek vermek gerekirse eğer ki siz Ethereum fiyatının belirli aralıklar içerisinde salınım yapacağını düşünüyorsanız, o aralığa likidite sağlayabiliyorsunuz. Bu durum da Uniswap’ın likidite sağlayıcılarını elde ettikleri alım satım komisyon gelirlerinden pay vermesiyle mümkün olabiliyordu. Genelde en çok kullanılan komisyon oranı %0.3 olarak belirleniyor. Ancak bu rakam değişiklik gösterebiliyor.
Bu özellik ile Uniswap kullanıcılarının artık sağladıkları likiditenin karşılıklarını daha isabetli bir şekilde optimize edebilmelerini teşvik ediyor. Örneğe devam edersek Ethereum fiyatı girilen salınım aralığının dışına çıkarsa kullanıcıların fiyat parametrelerini yeniden ayarlaması gerekir. Bu durum da hem alım satım komisyonlarından daha fazla para kazanan kullanıcılara ve hem de aynı zamanda derin bir havuzdan likidite çekerek fiyat kaymalarının önüne geçmek isteyen traderlara fayda sağlıyor. Ancak doğal olarak bu yapıların karmaşık doğası sebebiyle fazla bilgi sahibi olmayan kişiler için fiyat parametrelerini optimize etmek külfetli ve baş ağrıtıcı olabilir. İşte Popsicle Finance’in Sorbetto Fragola ürünü de bu aşamada devreye giriyor.
Küçük bir komisyon ücreti karşılığında kullanıcılar basitçe sahip oldukları kripto paraları Fragola’ya dönüştürebiliyor ve bu sayede Popsicle Finance onlar için sahip oldukları Fragolaları en kazançlı likidite havuzuna yönlendiriyor. Kullanıcılara bir nevi danışmanlık hizmeti veriliyor gibi düşünülebilir.
Ne yazık ki Fragola’nın sunmuş olduğu bu basitlik, güvenlik endişeleri sebebiyle tatsızlaştı. Projenin Discord kanalına yazan kullanıcılar portfolyolarının önemli bir kısmını kaybettiklerini ve bu durumun oldukça acı verdiğini belirttiler. Bununla birlikte projenin token’ı ICE da büyük bir düşüş yaşadı.
Bundan sonraki aşamalarda Popsicle Finance, kullanıcıları sahip oldukları varlıkları aciliyetle ETH/AXS, ETH/SLP, ETH/LINK ve EURt havuzlarından çekmeleri için uyardı.
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We are aware of the current exploit to Fragola. We will investigate and publish post mortem.
The other Popsicle Finance's contracts have not been exploited.
If you still have funds in the ETH/AXS, ETH/SLP, ETH/LINK or any EURt Pool please remove them immediately.
— Popsicle Finance (@PopsicleFinance) August 4, 2021
Henüz daha çok yeni olan ve büyük ölçüde hizmet verse de teknolojisini tam olarak oturtamamış DeFi platformlarında yaşanan açıkları, hackleri veya kapatıp gitme gibi olayları duymaya devam ediyoruz. Her ne kadar platformlar güvenilir olsa da arka plandaki teknolojilerindeki eksiklikler kullanıcılarda oluşturulan güveni tekrardan yerine getirilemeyecek şekilde yaralıyor. Popsicle Finance de bu durumlardan ağzı yanan platformlardan biri oluyor. Ancak bu durum ne ilk ne de son olacağa benziyor.
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