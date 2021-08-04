İspanya muhalefet partisi, Mortgage ödemeleri için kripto para yasa tasarısı öneriyor!

İspanya ‘nın Partido Popular (PP) olarak da bilinen ana muhalefet partisi, kripto para birimleri ile ipotek kredilerinin ödenmesine izin veren bir yasa tasarısı önerdi.

Tasarı, halkın ipotek kredilerini geri ödemek için kripto para kullanmasına izin verirken, tüm İspanya ülkesini blok zincir teknolojisi ve kripto para kullanarak geliştirmeye odaklanan bir Ulusal Kripto Varlıklar Komitesi de kuracak.

Partido Popular tasarıda ilgili tüm kripto para işlemlerinin güven, güvenlik ve şeffaflık ilkelerini izleyeceğini belirtti. Resmi olarak duyurulan “Dijital Dönüşüm Yasası”na göre metin, ev satın alan ev sahiplerinin ipotek kredilerini ödemek için kripto para birimini kullanabileceğini belirtiyor. Gayrimenkulle ilgili gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcılar gibi sektörler, ipotek kredisi havuzlarında kripto para birimi gibi dijital varlıklara yatırım yapabilir. Aynı zamanda, bankalar ipotek ve sigortayı yönetmek ve dijital para biriminde tazminat ödemesini basitleştirmek için de blok zinciri kullanabilir.

İspanya Merkez Bankası Banco de España, 2020’nin ikinci yarısında önümüzdeki dört yıldaki hedeflerini özetleyen stratejik planını yayınlamıştı. Plana göre, İspanya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası’nın İspanyol ekonomisindeki eğilimlerini ve politikalarını incelemenin yanı sıra, farklı tasarım önerilerini inceleyecek ve bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) sistematik ve finansal riski de dahil olmak üzere ekonomik sonuçları değerlendirecek. Ancak bu, İspanya Merkez Bankası’nın kendi Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ni çıkarmayı planladığı anlamına gelmiyor. Plan, potansiyel CBDC çabalarına çok fazla odaklanmasa da, CBDC araştırmasının “Yeni Teknolojiler ve Bilgi Kaynakları” teması altında bir öncelik olduğunu söylüyor.