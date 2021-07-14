Avrupa Merkez Bankası dijital euro ile ilgili konuştu!

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) dijital euro ile ilgili önemli açıklamalar geldi. ECB, dijital paranın uygulanmasını sağlayacak “çalışma aşamasını” onayladı. Ayrıca dijital euronun Bitcoin’den daha çevre dostu olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası dijital bir para üzerine bir süredir araştırma ve çalışma yürütüyor. Yeni yapılan açıklamaya göre ECB dijital para biriminin uygulanmasını sağlayacak olan çalışma aşamasını onayladı. Yapılan açıklamada bir sonraki aşamanın 24 ay süreceği ve dağıtım ile ilgili kilit konuların ele alınacağı belirtildi. Dijital euronun nakit paranın yerini almayacağı, nakit parayı tamamlayıcı bir nitelikte olacağı da özellikle vurgulandı. ECB’nin web sitesi dijital euronun fiziki banknotlar gibi olacağını fakat bunların dijitalleşmiş halleri olacağını söylüyor.

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Avrupa Merkez Bankası tarafından dijital euro benimsenir ve şehirlerde denemeler başlarsa, Çin’in uyguladığı stratejiler takip edilebilir. ABD ve İngiltere’de de dijital para araştırmaları sürüyor.

Dijital euronun hızlı ve kolay kullanımı olan özelliklere sahip olması üzerine yoğun çalışmalar sürüyor. ECB başkanı Lagarde için ise dijital euronun en önemli tarafı Bitcoin ve diğer kripto paralara alternatif sunacak olması. Christine Lagarde şu ifadeleri kullandı:

“Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. O zaman, daha fazla analiz gerçekleştirdik, vatandaşlardan ve profesyonellerden girdi aradık ve cesaret verici sonuçlarla bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vitesi yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatma kararı vermeye yöneltti”

Avrupa Merkez Bankası, çalışmaların başladığı günden itibaren yapılan yoğun araştırma ve deneylerin sonuçlarında dijital euronun kripto paralara göre daha düşük güç kullanacağını ve çevre dostu olacağını hedeflediklerini söyledi.