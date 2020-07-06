İşaret dilini tercüme eden “akıllı eldiven” geliştirildi!

İşaret dilini öğrenmek zor ve oldukça meşakkatli. Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, işaret dili bilmeyen kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için akıllı bir eldiven geliştirdiler.

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Engadget’ın raporlarına göre araştırmacıların geliştirmiş olduğu “akıllı eldiven”, Amerikan İşaret Dili’nde bulunan 660 işareti, %99 doğruluk oranıyla gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve tercümesini sağlayabiliyor.

İşaret dilini algılıyor ve akıllı telefonunuza gönderiyor!

İşaret dilini, aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, eldivenin üzerine yerleştirilen harekete duyarlı sensörler sayesinde, tespit edebiliyor. Tüm hareketleri algılamak için parmak uçlarına kadar giden hareket algılayıcıları bulunuyor. Bu algılayıcılar gelenverileri işleyerek, yine eldivenin üzerinde bulunan devre kartına gönderiyor. Hemen ardından devre kartında işlenen bilgiler, bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonunuza gönderiiliyor ve süreç tamamlanmış oluyor.

Eldivene özel olarak dizayn edilen uygulama, yaklaşık 1 dakikada 60 kadar kelimeyi çevirip sesli olarak aktarımını sağlayabiliyor. Geliştirme aşamasında olan ürünün prototipi biraz hantal ve parçaların maaliyeti 50 dolardan daha az. Henüz son kullanıcıya sunulmaya hazır olmayan ürünün, daha pratikleşmesi gerekiyor. Elbette bunun için de daha fazla işareti öğrenmesi ve çeviri hızını arttırması lazım.

Dünya çapında işaret dili, maalesef ki küçük bir azınlık tarafından biliniyor. İşitme engellilerin, gündelik hayattaki iletişimini oldukça kolaylaştıracak “akıllı eldiven”, umarız ki yakın zamanda hayatımızın bir parçası haline gelebilir.