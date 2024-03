Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Z9 modeli üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Z9 fiyatı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Z9 fiyat tarafındaki sızıntılara göre akıllı telefon iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu ile birlikte satışa sunulacak. Bu bağlamda iki farklı iQOO Z9 fiyatı olacak. iQOO Z9 fiyatlandırmaları ise şu şekilde:

[Exclusive] Here are the offer pricing details for the iQOO Z9 5G

8GB/128GB – ₹17,999

8GB/256GB – ₹19,999

Flat ₹2,000 ICICI Bank and HDFC instant bank discount

3 months No Cost EMI

Prime Early Access – March 13, 12PM

Available to all users – March 14, 12PM

What’s your take on… pic.twitter.com/6acwBhwEOP

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 8, 2024