Çinli teknoloji devi iQOO, bir süredir iQOO Z9 modeli üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO Z9 fiyatı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iQOO Z9 fiyat

iQOO Z9 fiyat tarafındaki sızıntılara göre akıllı telefon iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu ile birlikte satışa sunulacak. Bu bağlamda iki farklı iQOO Z9 fiyatı olacak. iQOO Z9 fiyatlandırmaları ise şu şekilde:

8 GB RAM/ 128 GB dahili depolama – 217,50 dolar

8 GBRAM/ 256 GB dahili depolama – 241,67 dolar

[Exclusive] Here are the offer pricing details for the iQOO Z9 5G

8GB/128GB – ₹17,999

8GB/256GB – ₹19,999

Flat ₹2,000 ICICI Bank and HDFC instant bank discount

3 months No Cost EMI

Prime Early Access – March 13, 12PM

Available to all users – March 14, 12PM

What’s your take on… pic.twitter.com/6acwBhwEOP — Mukul Sharma (@stufflistings) March 8, 2024

iQOO Z9 neler sunacak?

iQOO Z9 sızıntılarına göre akıllı telefon 1800 nite kadar parlaklık sunacak. Ekran yenileme hızı tarafında ise akıllı telefon 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran ayrıca 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 1200Hz anında dokunma örnekleme hızına sahip olacak ve bu sayede de hızlı kontroller ve dokunma tepkisi sunacak. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefonun OIS destekli bir ana kamerası bulunacak. Bu ana kamerada Sony IMX882 kamera sensörü kullanılacak.

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iQOO Z9 yonga seti tarafında ise kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine ise 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya eşlik edecek.