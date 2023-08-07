iQOO’nun Çin pazarı için iQOO Z8 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Serinin iQOO Z8 ve iQOO Z8x gibi iki model içermesi bekleniyor. Z8x, yakın zamanda Geekbench kıyaslama sitesinin veri tabanında görüldü. Şimdi, daha güçlü Z8 modeli, bazı temel özelliklerini ortaya çıkarmak için Geekbench’te yer aldı.

iQOO Z8, Geekbench’te V2314A model numarasıyla tanıtıldı. Listede cihazın gücünü MediaTek MT6895 yonga seti olan Dimensity 8200’den aldığı belirtiliyor. Liste ayrıca cihazın 12 GB RAM’e sahip olduğunu ve üstüne OriginOS 3.0 arayüzüne sahip Android 13 işletim sistemi ile çalışacağını belirtiyor. Tek çekirdekli testte 1274 ve çok çekirdekli testte 4034 puan alarak Geekbench performans testlerinde iyi sonuçlar elde etti.

Karşılaştırıldığında, iQOO Z8x’in Snapdragon 6 Gen 1 çip, 8 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile donatılması bekleniyor. Her iki akıllı telefonun da 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ LCD panel ile geleceği söyleniyor.

Z8 modeli ayrıca LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Öte yandan, Z8x’in devasa bir 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği ile geleceği bekleniyor. Her iki telefonun da yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Z8 serisinin diğer detaylarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: iQOO 11S Kendini Gösterdi!

Raporlara göre telefon, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli AMOLED ekran, Dimensity 7200 yonga seti, 16 megapiksel ön kamera, OIS destekli 64 megapiksel üçlü arka kamera gibi temel özellikler sunacak. Ayrıca, cihaz 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı ve 66W hızlı şarjlı 4.600mAh pil ile gelecek.