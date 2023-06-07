iQOO, iQOO Neo 7 Pro’nun lansmanını resmen duyurdu. Ancak, raporlara göre iQOO’nun Çin bölümü, yakında iQOO 11S modelini piyasaya süreceği belirtiliyor. Bu akıllı telefonun, MIIT (Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) web sitesinde listelendiği görüldü.

Yakında piyasaya sürülecek olan bir iQOO telefonu, V2304A model numarasıyla Çin’deki MIIT düzenleyici otoritesi web sitesinde tespit edildi. Bu cihazın merakla beklenen iQOO 11S olduğuna inanılıyor ve web sitesinde cihazla ilgili fazla bir bilgi bulunmuyor. Ancak, 5G ağ desteği olduğu doğrulanmış durumda.

Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bilinen bir kaynak olan Digital Chat Station, daha önce Çin mikroblog platformu Weibo’da yaklaşan iQOO 11S akıllı telefonun özelliklerini paylaşmıştı. Bu kaynak, telefonun daha yüksek performans ve daha hızlı şarj teknolojisi üzerine odaklanacağını iddia ediyor. Telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga seti tarafından destekleneceği belirtiliyor.

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Ayrıca, telefonun Samsung E6 OLED paneliyle birlikte 2K 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 144Hz’e kadar yüksek yenileme hızı sunacağı ifade ediliyor. İddialara göre, cihaz, Vivo’nun V2 görüntüleme çipiyle birlikte 50 megapiksel birincil kamera sunacak ve kamera işlemede daha fazla yardımcı olacak. Ayrıca, hızlı şarj özelliği de vurgulanıyor ve cihazın 200W’a kadar hızlı kablolu şarjı destekleyeceği belirtiliyor.

Rapor ayrıca, akıllı telefonun önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini, yani Temmuz 2023’te Çin’de piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Çin lansmanından sonra, telefonun uluslararası pazara sunulması planlanıyor. İddialara göre, ürün 08 Temmuz’dan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Eğer Temmuz lansmanıyla ilgili sızıntılar doğruysa, yakın gelecekte resmi bir ipucu veya teaser bekleyebiliriz.