iQOO geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefon serisi olan iQOO Z7 serisini piyasaya sürmüştü. Bu seride iQOO Z7 ve iQOO Z7X olmak üzere iki adet akıllı telefon bulunuyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO, Z7 serisine yeni bir akıllı telefon daha ekledi. iQOO Z7s ismiyle Amazon’da satışa sunulan bu akıllı telefona yakından bakalım.

İçindekiler iQOO Z7s 5G Teknik Özellikler

iQOO Z7s 5G Teknik Özellikler

iQOO Z7s 5G, 6.38 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızı, 360hz dokunmatik örnekleme hızı ve HDR 10+’ı destekler nitelikte. Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip bu ekranda AMOLED bir panel kullanılmış.

iQOO Z7s 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga setine 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya eşlik ediyor.

Kamera tarafında ise iQOO Z7s 5G, ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

iQOO akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım bu pazardaki rakipleri olan Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?