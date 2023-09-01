Hindistan’da akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından biri olan ve Vivo çatısında faaliyetlerini sürdüren iQOO, bugün yeni cihazı iQOO Z7 Pro modelini tanıttı. Fiyat performans odaklı akıllı telefonlar konusunda pazarın en iyilerinden biri olan iQOO bu modelle de geleneği devam ettiriyor! İşte karşınızda iQOO Z7 Pro!

iQOO Z7 Pro Yüksek Performans ve Bütçe Dostu Fiyatla Geldi!

iQOO Z7 Pro, 6,78 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip büyüleyici bir kavisli AMOLED ekrana sahip. Ekran, aynı zamanda ekran içi parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapıyor ve 16 MP ön kamera için delikli bir çentiğe sahip. Bu büyük ve canlı ekran, oyun ve multimedya deneyimlerini zenginleştiriyor.

iQOO Z7 Pro, MediaTek Dimensity 7200 işlemcisini kullanıyor. Bu, sekiz çekirdekli işlemciye sahip yonga setinde, grafik birimi olarak dört çekirdekli ARM Mali-G610 kullanılıyor. Bu işlemci, orta sınıf bir cihaz için oldukça güçlü ve yüksek grafikli oyunlar gibi yoğun görevlerle bile rahatlıkla başa çıkacaktır.

Bu güçlü yonga setine, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Yüksek bellek ve depolama alanı sayesinde iQOO Z7 Pro donanım konusunda oldukça cömert bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Cihazın arkasında, Optik Görüntü Sabitleme özelliğine sahip 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera bulunuyor. Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi, video çekimlerinin daha sarsıntısız olmasını sağlıyor. Ayrıca, 2 MP derinlik sensörü de mevcut. iQOO, birçok farklı kameradan oluşan karmaşık kamera düzenlemeleri yerine güçlü bir ana kameraya odaklanarak kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmelerini hedefliyor.

iQOO Z7 Pro, 4.600 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip ve 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Şirkete göre, bu hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 22 dakikada %50’ye kadar şarj elde edebiliyorsunuz. Ayrıca, IP52 sertifikası sayesinde cihaz toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunuyor.

iQOO Z7 Pro, Vivo cihazlarda gördüğümüz Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemiyle geliyor. iQOO, cihaz için 2 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri ve 3 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlama taahhüdünde bulunuyor.

iQOO Z7 Pro, Mavi ve Gri renk seçenekleri ile satışa sunulmuş durumda. Fiyatlandırma ise oldukça rekabetçi. 8 GB RAM / 128 GB depolama sürümü yaklaşık 290 dolar fiyat etiketine sahipken, ve 8 GB RAM / 256 GB depolama sürümü yaklaşık 302 dolarlık bir fiyata sahip. Cihaz, Hindistan’da 5 Eylül’de iQOO Hindistan ve Amazon üzerinden satışa sunulacak.

iQOO Z7 Pro, hem performans hem de özellikler açısından oldukça etkileyici bir seçenek sunuyor. Özellikle oyun ve multimedya meraklıları için ideal bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Bu cihaz, iQOO’nun Hindistan’daki varlığını daha da güçlendirebilir ve kullanıcıların bütçe dostu bir seçenek ararken kaliteli bir deneyim yaşamalarını sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iQOO’nun yeni canavarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!