Meizu, Meizu 21 serisinin duyurusunu planlıyor ve beklenenden önce gelebilir. Geçmişte, Meizu, yurt dışındaki pazarda en popüler Çinli akıllı telefon markalarından biri olarak tanınıyordu. Meizu MX4 ve Meizu M2 Note gibi üstün cihazlar üretmişti. Ancak artan rekabet nedeniyle Meizu, adım tutmakta zorlandı ve ilgi çekme seviyesini yitirdi. Çinli otomobil üreticisi Geely, bu yılın başlarında Meizu’nun haklarını satın aldı. Bu zamandan beri markanın mobil pazardaki varlığını artırmaya çalışıyor.

Digital Chat Station, yakında çıkacak Meizu 21 akıllı telefonuyla ilgili bazı ayrıntıları paylaştı. Bu yeni telefonun 2024’ün ilk çeyreği için planlandığını belirtti. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek ve dikey bir kamera kurulumuna sahip olacak. Aynı zamanda RGB Halka LED Flaş ile desteklenecek.

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Meizu 21 ve 21 Pro modelleri düz ekranlar, ince çerçeveler ve Optik Görüntü Sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kameralarla gelecek. Karşılaştırma yapacak olursak, Meizu 20 ve 20 Pro modelleri bu yılın Mart ayında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile piyasaya sürüldü. Üçlü 50 MP kamera, Ring-LED Flaş ve 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya özelliklerine sahipti. Meizu 21 serisi, Ring LED flaşını koruyacak gibi görünüyor, bu da gelecek amiral gemilerinde hızlı şarj gibi özelliklerin muhtemelen bulunacağını gösteriyor. Yazılım tarafında ise yeni bir Flyme OS versiyonu çalıştırılacak. Daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanlarda şirket tarafından açıklanması bekleniyor.

Meizu 21 serisinin 2024’te daha erken gelmesi, Geely’nin Meizu’nun akıllı telefon pazarındaki varlığını artırmak için yeni stratejisinin bir göstergesi olabilir. Bu yeni telefonlar, OnePlus, Xiaomi ve Samsung’un amiral gemisi modellerinin baskın olduğu zorlu bir dönemde rekabet edecek. Doğru teknik özelliklerle, Meizu’nun bu dönemde dikkatleri üzerine çekme potansiyeli bulunuyor.