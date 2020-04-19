iQOO Neo3 5G, çift stereo hoparlör ile gelecek!

Vivo‘nun alt markası olan iQOO, 23 Nisan‘da iQOO Neo3 5G modelini tanıtacak. Bugün ise tanıtılacak olan yeni telefonla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde iQOO marka yöneticisi, iQOO Neo3 5G‘nin Snapdragon 865 yonga seti kullanacağını açıklamıştı. Ayrıca bu cihazın Snapdragon 865 kullanan en ucuz telefon olacağını belirtmişti.

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iQOO Neo3 5G hakkında başka neler öğrendik?

Bugün iQOO tarafından yapılan açıklamaya göre iQOO Neo3 5G, gelişmiş bir ses deneyimi sağlamak için çift stereo hoparlöre sahip olacak. Bazı amiral gemisi telefonlarda bulunmayan bu özelliği bulundurması cihaz açısında oldukça büyük önem taşıyor. Telefon, buna ek olarak 125 dB’lik sinyal/gürültü oranına sahip Hi-Fi bir çip ile gelecek. 23 Nisan‘daki tanıtımda bununla ilgili daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.

Henüz iQOO Neo3 5G‘nin tüm özelliklerini bilmiyoruz. Fakat önceki sızıntılardan ve resmi fragmanlardan, bu telefonun ekranının sağ üst köşesinde bir nokta delik tasarımlı selfie kamera bulunduğunu görmüştük. Henüz bu kameranın kaç MP olduğunu veya diyafram aralığını bilmiyoruz. Ekranla ilgili bildiğimiz bir başka nokta ise 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Arka tarafta ise artık görmeye alıştığımız sol üst tarafta dikdörtgen şeklinde olan kamera dizilimi bu telefonda da mevcut. Ayrıca iQOO Neo3‘te üçlü bir kamera sistemi bulunuyor olacak.

Cihaz hakkında bildiğimiz diğer özellikler ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek olması. Ayrıca UFS 3.1 depolama birimi ve 44W hızlı şarj özelliği de iQOO Neo3 5G‘de bulunacak.