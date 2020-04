iQOO Neo3 5G, çift stereo hoparlör ile gelecek!

Apple geçtiğimiz hafta iPhone SE (2020) modelini satışa sunmuştu. Öncesinde yayılan sızıntılar sayesinde şaşırtıcı bir etki bırakmayan cihaz, 399$’lık yurtdışı fiyatının da ortaya çıkmasıyla birlikte hem Android hem Apple kullanıcıları arasında merak uyandırmıştı. Ülkemizde 64 GB versiyonu için 5.299,00 TL talep edilen cihaz, sosyal medyada da fiyatıyla gündem olmuştu.

Son ortaya çıkan raporlar, Apple’ın ürün yelpazesini genişletmek adına yeni modeller duyuracağını ortaya koyuyor. Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser’ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı yazıya göre, yakın zamanda iPhone SE serisi için bir Plus modelinin duyurulabileceği iddia ediliyor. Geçmişte sık sık Apple konusunda, tutarlı ve doğru sızıntılar paylaşan Jon, muhtemelen bu gönderisiyle birlikte yeni bir sızıntıda bulunuyor.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀

