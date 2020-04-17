Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3, resmi olarak görüntülendi!
Vivo iQOO Neo3, piyasadaki en ucuz Snapdragon 865 kullanan telefon olarak piyasaya çıkacak. Cihaz, 23 Nisan Perşembe günü resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise marka yöneticisi Feng Yufei, Weibo üzerinden telefonun ilk resmi görüntüsünü yayınladı.
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iQOO Neo3 tasarımsal olarak nasıl değerlendirildi?
iQOO Neo3 ilk resmi görüntülere göre, arka tarafında sol üst köşede günümüzde her telefonda görmeye alıştığımız dikdörtgen tasarımı ile gelecek. Cihazın kamera kurulumu ise üçlü bir düzende olacak. Ayrıca kameraların üstünde bir LED flaşta bulunacak. Kameranın bulunduğu çıkıntı, siyah – gri renk kırılımlarını barındıran bir tasarıma sahip. Telefon hakkında bildiğimiz bir diğer bilgi ise, iQOO Neo3‘ün model numarasına sahip bir telefon CCC‘de onaylanmıştı. CCC tarafından paylaşılan bilgiye göre cihaz, 11V/4A hızlı şarj ile gelecek. Bu da telefonun 44W ile hızlı şarj olabileceğini gösteriyor.
Vivo iQOO Neo3 ile ilgili elimizde çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın parmak izi okuyucusunun resimde gösterildiği gibi yanda olduğunu biliyoruz. Ayrıca bazı sızıntılar cihazın LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Şimdilik elimizde ekrana dair tek kesin bilgi, 144 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olması. Fakat bu ekran tazeleme hızı sabit bir şekilde değil, oyun ve uygulamaya göre değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 serisi için resmi bir video yayımlandı!
Huawei Nova 7 modelinin 23 Nisan olan tanıtım tarihinin bir görsel ile sızdırılmasının ardından Huawei model ile ilgili resmi bir video yayımladı.
Yapılan sızıntılarda Nova 7 serisinin delik çentikli ekranı ve P40 serisinden görmeye alışık olduğumuz kare şekilli kamera modülü ortaya çıkmıştı. Huawei bugün itibarıyla Çin’li Weibo üzerinden sızan özellikleri onaylayan bir video yayımladı. Videoda muhtemelen Kirin 990 5G yonga seti ile gelecek olan Pro versiyonun kavisli bir ekrana sahip olduğu görülüyor (00:13). Sizde haberimizin devamından videoyu izleyebilirsiniz.
Ayrıca model adı HNB-AN10 olan ve Nova 7 olduğu tahmin edilen bir akıllı telefon Android 10 ve 8 GB RAM ile ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefon yeni duyurulan, 1,84 GHz taban frekansına ve 7 nm üretim teknolojisine sahip olan Kirin 985 yonga seti ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
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Nova 7 serisinde bulunacak olan Nova 7, 7 SE ve 7 Pro modellerinin ~285$ ile ~600$ arası fiyat etiketlerine sahip olmaları beleniyor.
Haberimize konu olan ve cihazlara ait çoğu özelliğin sızıntılara dayandığını ve resmi tanıtım sonrasında kesinleşeceğini belirtelim. 23 Nisan tarihinde tanıtılacak olan Huawei Nova 7 serisinin tanıtımına 1 haftadan az bir süre kaldı.
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Akıllı Telefonlar
Meizu 17 teknik özellikleri resmi olarak açıklandı
Meizu’nun 2020 yılı için piyasaya sunacağı iddialı cihazı Meizu 17 ile ilgili bazı sızıntılar ve dedikodular haftalar öncesinden yayılmıştı. Şimdi ise cihazın bazı teknik özellikleri, Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde; Meizu tarafından açıklandı. Meizu 17’nin bizleri Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve 4500 mAh kapasiteli batarya ile karşılayacağını da belirtmeden geçmeyelim. Gelin Meizu’nun yeni cihazı ile ilgili neler biliyoruz hep beraber gözden geçirelim.
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Meizu 17 modelinde bizleri neler bekliyor
Meizu 17’yle ilgili daha önce birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Fakat bu sefer bizzat Meizu tarafından Weibo üzerinde yayınlanan resmi bilgilere göre, Meizu 17’nin ön yüzeyi neredeyse çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip ve sağ üst köşede bir adet kamera deliği bulunuyor. Ekran olarak ise yine kenarlardan kıvrımlı bir edge ekran yapısına sahip, bu sayede çok zarif ve şık bir tasarım yakalanmış. Cihaz, performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile sunuluyor.
Meizu 17 modelinde mSmart denilen bir teknoloji de bulunuyor. Meizu, bu teknoloji ile internet veri akışını optimize etmeyi ve batarya ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Ayrıca cihaz, Wi-Fi 6 teknolojisine de sahip. Daha önce Wi-Fi 6 ile ilgili yazılarımızda da değindiğimiz üzere, Wi-Fi 6 teknolojisi daha uzun menzillerde, daha stabil ve sorunsuz kablosuz internet bağlantısı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Güç tüketimlerinin azalması ile beraber 4500 mAh gibi batarya kapasiteleri, tam şarjda tatmin edici kullanım ömrü sunacaktır diye tahmin ediyoruz.
Meizu 17’yi ne zaman raflarda görmeye başlayabileceğiz
Daha önce 17 Nisan’da tanıtılacağı söylenen Meizu 17’nin tanıtım tarihi malesef bir miktar gecikme ile 22 Nisan olarak belirlendi. Cihaz tanıtıldıktan sonra da detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Siz Meizu 17 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda bölümünde düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei genişletilebilir ekran patentleri aldı!
Huawei ürün portföyünde bulunan Mate X ve Mate Xs’in devamında esnek ekran teknolojisine genişletilebilir ekran patenleri ile yatırım yapmaya devam ediyor.
Son bilgilere göre Huawei, kaydırarak genişletilebilen 2 çeşit ekran patenti aldı. Söz konusu patentlerin bazı yapısal farklılıkları olsa da temel mantık olarak ihtiyaç anında büyüyebilen ekranlar söz konusu. Yeni konseptlerin firmanın daha önce tanıttığı modellerden farkı ise ekranların katlanmaya ek olarak cihazın arka tarafına gizlenmesi istenildiğinde daha da büyütülebilmesi olacak.
Huawei’nin aldığı Model A patentinde bir çeşit kaydırma mekanizması bulunuyor. Yalnızca patent görsellerine bakarak kesin bir kanıya varılmasa da, yüksek ihtimalle katlanmış haldeki ekran istenildiğinde kasa ile birlikte kayarak cihazın ön yüzünde bir düzlem haline gelecek ve genişleyecek.
Diğer bir konsept olan Model B’ye baktığımızda ise diğer konseptte olduğu gibi bir kaydırma mekanizması ile ekranı dışa doğru çekerek genişletebiliyoruz. Bu konseptte kasada bir genişleme olmayacak. Cihazın arka yüzünde bulunan ekran kayarak öne gelecek ve dışa doğru genişleyecek.
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Söz konusu konseptler önceki katlanabilir Huawei Mate X modellerinden farklı bir ekran deneyimi sunuyor. Fakat yorum yapmak için oldukça erken. Zira patentlenen çoğu konsept son kullanıcıya hazır bir ürüne dönüşemiyor. Haberimize konu olan ve önümüzdeki dönemlerde göreceğimiz yeni genişletilebilir ekranların ne gibi artı ve eksiler sunacağını her birlikte görüyor olacağız.
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