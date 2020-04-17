iQOO Neo3, resmi olarak görüntülendi!

Meizu’nun 2020 yılı için piyasaya sunacağı iddialı cihazı Meizu 17 ile ilgili bazı sızıntılar ve dedikodular haftalar öncesinden yayılmıştı. Şimdi ise cihazın bazı teknik özellikleri, Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde; Meizu tarafından açıklandı. Meizu 17’nin bizleri Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve 4500 mAh kapasiteli batarya ile karşılayacağını da belirtmeden geçmeyelim. Gelin Meizu’nun yeni cihazı ile ilgili neler biliyoruz hep beraber gözden geçirelim.

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Meizu 17 modelinde bizleri neler bekliyor

Meizu 17’yle ilgili daha önce birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Fakat bu sefer bizzat Meizu tarafından Weibo üzerinde yayınlanan resmi bilgilere göre, Meizu 17’nin ön yüzeyi neredeyse çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip ve sağ üst köşede bir adet kamera deliği bulunuyor. Ekran olarak ise yine kenarlardan kıvrımlı bir edge ekran yapısına sahip, bu sayede çok zarif ve şık bir tasarım yakalanmış. Cihaz, performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile sunuluyor.

Meizu 17 modelinde mSmart denilen bir teknoloji de bulunuyor. Meizu, bu teknoloji ile internet veri akışını optimize etmeyi ve batarya ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Ayrıca cihaz, Wi-Fi 6 teknolojisine de sahip. Daha önce Wi-Fi 6 ile ilgili yazılarımızda da değindiğimiz üzere, Wi-Fi 6 teknolojisi daha uzun menzillerde, daha stabil ve sorunsuz kablosuz internet bağlantısı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Güç tüketimlerinin azalması ile beraber 4500 mAh gibi batarya kapasiteleri, tam şarjda tatmin edici kullanım ömrü sunacaktır diye tahmin ediyoruz.

Meizu 17’yi ne zaman raflarda görmeye başlayabileceğiz

Daha önce 17 Nisan’da tanıtılacağı söylenen Meizu 17’nin tanıtım tarihi malesef bir miktar gecikme ile 22 Nisan olarak belirlendi. Cihaz tanıtıldıktan sonra da detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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