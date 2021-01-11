iQOO 7 modeli resmen duyuruldu

Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yeni amiral gemisi iQOO 7 modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Lansmandan önce sızdırılan bilgiler ile merak uyandıran IQOO 7 modeli, özellikleri ve fiyatı ile resmiyet kazandı. Şirketin yeni amiral gemisi, Snapdragon 888 işlemci, 120W hızlı şarj ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamaya başardı. Kutudan Android 11 ile çıkacak olan telefonun pil kapasitesi ise 4.000 mAh olarak duyuruldu.

6,62 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran ile gelen iQOO 7, yüzde 91,4 ekran/gövde oranı ve HDR10+ desteği sunuyor. 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor.

Kamera konusunda, 48 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan iQOO 7, bu kamerayı 13 MP geniş açı kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 13 MP telefoto kamera ile destekliyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

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iQOO 7 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,62 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS

Ağırlık: 209,5 gram

Fiyat: 586 dolar / 648 dolar

Açık mavi, beyaz (BMW ortaklı) ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle gelen iQOO 7 modelin, 8 GB RAM’li versiyonu için 584 dolar, 12 GB RAM’li versiyonu için ise 647 dolar fiyat etiketi açıklanmış durumda.

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