Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Stylus 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Stylus 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Motorola Moto G Stylus 2021, Samsung’un Galaxy Note serisi gibi beraberinde bir Stylus kalemi getiriyor. Akıllı telefonun alt tarafında yuvası olan bu kalem, cihazı diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Moto G Stylus, geçtiğimiz seneki modele göre tamamen farklı bir tasarım taşıyor.
Serinin en pahalı modeli, kamera konusunda arka kısmında 4 kameradan oluşan ve dikdörtgen şeklindeki bir kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumu, 48 MP‘lik ana kameraya, 8 MP‘lik ultra geniş açılı kameraya, 2 MP‘lik derinlik sensörüne ve 2 MP‘lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Gücünü Snapdragon 678 yonga setinden alacak Motorola Moto G Stylus 2021, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Telefon ayrıca 18 W’lık hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Stylus 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)
- Batarya: 4.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Aurora Black, Aurora White
- Boyutlar: 167 x 78 x 9 mm
- Ağırlık: 213 gram
- Fiyat: 299 dolar
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Akıllı Telefonlar
Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Programını Açıkladı!
Vivo, FunTouch OS 11 adlı işletim sistemi için güncelleme programını açıkladı. İşte FunTouch OS 11’i alacak cihazlar ve tarihleri.
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni işletim sistemi için güncelleme programını paylaştı. Çinli teknoloji devi Vivo, yeni işletim sistemi olan FunTouch OS 11 için Hindistan güncelleme programını paylaştı.
Vivo‘nun yeni işletim sistemi FunTouch OS 11‘i yeni nesil birçok cihaz alacak. İlk olarak Hindistan’da dağıtılmaya başlanılacak olan işletim sistemi, daha sonra sıraya tüm dünyaya dağılacak. Gelin güncellemeyi alacak cihazlara ve tarihlerine göz atalım.
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Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Takvimi!
-
Ocak 2021
- Vivo X50
- Vivo V19
-
Mart 2021
- Vivo V17 Pro
- Vivo V17
- Vivo V15 Pro
- Vivo S1
-
Nisan 2021
- Vivo S1 Pro
- Vivo Z1 Pro
- Vivo Z1x
-
Haziran 2021
- Vivo V15
Verilen tarihlerde belirlenen cihazlar Android 11 tabanlı FunTouch 11 işletim sistemi güncellemesini alacak. Bu sayede cihazlar hem daha güncel, hem de daha eğlenceli bir işletim sistemine sahip olacaklar.
Güncellemede bu kadar az telefon var olmasının sebebi ise, bu güncellemeyi birçok yeni cihazın 2020 yılında zaten almış olması. Örneğin Vivo V20 Pro 5G güncellemeyi 2020 yılında zaten almıştı.
Vivo‘nun güncelleme takvimindeki cihazlar güncellemeyi alırken, FunTouch 11 işletim sistemi diğer ülkelere de yayılıyor olacak. Vivo FunTouch OS 11 ile kullanıcıları bir hayli sevindirecek. Bakalım bu yeni işletim sistemi içerisinde hatalara yer verecek mi. Sizce FunTouch 11 işletim sistemi cihazların performansını nasıl etkileyecek?
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Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord N10 ve N100 Ön Siparişle Satışa Sunuldu!
OnePlus Nord N10 ve N100, ABD’de satışa sunuldu. İşte OnePlus Nord modellerinin fiyatları ve özellikleri.
OnePlus‘ın Ekim ayında tanıttığı yeni modelleri OnePlus Nord N10 ve N100, sonunda satışa sunuldu. Birkaç gün önce pazara giriş yapmaya başladıklarını açıklayan OnePlus, şimdi de Nord N10 ve N100 modellerinin ABD’de ön sipariş ile satışına başladı.
ABD‘de resmi olarak satışa sunulan Nord N10 ve N100 modelleri şu anda ön sipariş ile satılıyor. Ön sipariş veren kullanıcılara bir hafta içerisinde sevkiyat başlatılacağını belirten OnePlus, beraberinde kullanıcılara hediyeler de getiriyor.
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OnePlus, Nord N10 ve N100 alanlara hediyeler yolluyor!
OnePlus, kendi web sitesinden ön sipariş ile satın alınan cihazların yanında kulaklık hediye edecek. OnePlus Nord N10 5G modelini OnePlus’ın resmi web sitesinden satın alan kullanıcılar OnePlus Buds Z kulaklığı hediye olarak alacaklar. OnePlus Nord N100 5G modelini satın alan kullanıcılara ise OnePlus Buds Wireless Z gönderilecek.
Tabi OnePlus cihazları diğer platformlardan satın alan kullanıcıları da unutmuyor. Belirli sitelerden ön sipariş ile Nord N10 modelini satın alanlar 50 Dolar‘lık bir hediye kartı alacaklar. Nord N100 modeli için ön sipariş verenler ise 30 Dolar’lık hediye kartına sahip olacaklar.
OnePlus Nord N10 ve N100’ün özellikleri ve fiyatları!
İlk olarak OnePlus Nord N10 modelinin özelliklerine bakacak olursak, cihaz üzerinde 6.49 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip IPS ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde 16MP‘lik bir selfie kamerası yer alırken; cihazın arka kısmında dörtlü kamera grubu yer alıyor.
64MP‘lik ana kamera etrafında şekillenen kamera grubuna, 13MP‘lik ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom lens eşlik ediyor. Depolama tarafında 128GB seçeneği sunan OnePlus Nord N10, elektriksel gücünü ise 4300mAh‘lik bataryasından alıyor. Performansını 5G destekli Snapdragon 690 yonga setinden alan Nord N10, bu işlemciyi 6GB Ram bellek ile destekliyor.
Öte yandan OnePlus Nord N100 modeline baktığımızda 6.52 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 460 yonga setinden alan cihaz, 4GB Ram bellek ile performansını destekliyor. 64GB depolama sunan Nord N100, 5000mAh’lik batarya ya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip.
Arka kısmında üçlü arka kamera grubuna yer veren Nord N100, 13MP‘lik ana kameranın yanında 2MP makro ve 2MP derinlik sensörünü taşıyor. Ön kısmında ise yine 13MP‘lik selfie kamerası yer alıyor.
Gelelim cihazların fiyatlarına. OnePlus Nord N10 ve N100 modellerinin fiyatları ön sipariş ile birlikte kesinleşti. OnePlus Nord N10 5G modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar 299 Dolar fiyat etiketi ile karşılaşacak. Yani yaklaşık 2200 TL. OnePlus Nord N100 5G modelini satın almak isteyen kullanıcılar ise 179 Dolar fiyat ile karşılaşıyor.
OnePlus Nord N10 ve N100 modelleri, iki farklı segmente hitap etseler de yakın fiyatları ile piyasada güzel iki tercih olarak yer alıyorlar. Tabi ön sipariş ile gelen hediyeler cihazı satın almaya teşvik ediyor. Bakalım Nord N10 ve N100 modelleri ne kadar satış yapacaklar.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Play 2021 modeli duyuruldu
Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Play 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu serinin en düşük performanslı model olmasına rağmen uygun fiyatı ve güçlü bataryasıyla dikkat oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.
Tanıtılan üç yeni telefon arasında en düşük özelliklere sahip olan Moto G Play 2021, arkada 13 MP‘lik bir ana kamera, 2 MP‘lik derinlik sensörü olan ikili bir kamera tasarımı ile geliyor. Ön tarafında ise 5 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kameranın hemen altında ise bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.
Gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alacak Motorola Moto G Play 2021, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Android 10 ile alıcılarının karşısına çıkacak olan Motorola’nın yeni akıllı telefonu, 5000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 170 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Motorola Moto G Play 2021 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB
- Arka Kamera: 13 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü
- Ön Kamera: 5 MP (f/2,2)
- Batarya: 5.000 mAh,
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Misty Blue ve Flash Gray
- Boyutlar: 166,6 x 76 x 9,4 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Fiyat: 170 dolar
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