Motorola Moto G Stylus 2021 modeli duyuruldu

Motorola, G serisinin yeni üyesi Moto G Stylus 2021 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan teknoloji şirketi, Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 ve Moto G Stylus 2021 modellerini resmen duyurdu.

Motorola Moto G Stylus 2021, Samsung’un Galaxy Note serisi gibi beraberinde bir Stylus kalemi getiriyor. Akıllı telefonun alt tarafında yuvası olan bu kalem, cihazı diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Moto G Stylus, geçtiğimiz seneki modele göre tamamen farklı bir tasarım taşıyor.

Serinin en pahalı modeli, kamera konusunda arka kısmında 4 kameradan oluşan ve dikdörtgen şeklindeki bir kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumu, 48 MP‘lik ana kameraya, 8 MP‘lik ultra geniş açılı kameraya, 2 MP‘lik derinlik sensörüne ve 2 MP‘lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 678 yonga setinden alacak Motorola Moto G Stylus 2021, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacak. Telefon ayrıca 18 W’lık hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh’lık bir batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Son olarak cihaz, 299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

Motorola Moto G Stylus 2021 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera

Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)

Batarya: 4.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)

Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Aurora Black, Aurora White

Boyutlar: 167 x 78 x 9 mm

Ağırlık: 213 gram

Fiyat: 299 dolar

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